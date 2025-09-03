Mối liên hệ giữa phim Sex and the City và cuộc đổi ngôi chấn động làng thời trang

Ảnh: Vogue

Chloe Malle - người sẽ đảm nhận vị trí của Anna Wintour - sinh năm 1985 và được biết đến như một trong những nhân vật thuộc thế hệ "nepo baby" (con cái của những người nổi tiếng). Mẹ của Chloe Malle là Candice Bergan - một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh.

Với khán giả yêu thích và theo dõi loạt phim Sex and the City cùng phần hậu truyện And Just Like That..., bà Candice Bergan còn từng xuất hiện trong một số tập phim với vị thế, hình ảnh gợi nhớ đến người đứng đầu tạp chí Vogue - Anna Wintour. Đây là mối liên hệ thú vị, mang tính dự báo được phát hiện kể từ khi cuộc chuyển giao quyền lực trong làng thời trang thế giới diễn ra.

Nhân vật Enid trong phim Sex and the City (Ảnh: Shutterstock)

Trong một tập phim Sex and the City ở mùa 4, nhân vật nữ chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng) được thuê để cộng tác với tạp chí danh tiếng hàng đầu Vogue và đây là khởi đầu mối quan hệ với nhân vật Enid do Candice Bergen đóng. Mối duyên gắn bó này còn kéo dài tới các mùa phim hậu truyện And Just Like That...

Mối quan hệ của hai nhân vật được tiếp nối trong các mùa phim hậu truyện (Ảnh: Max)

Theo Entertainment Weekly, Anna Wintour đã nắm giữ vị trí chủ chốt tại Vogue (Mỹ) trong 37 năm. Tính cách điềm tĩnh, tài năng, phong cách và những tiêu chuẩn khắt khe của bà đã trở thành huyền thoại, trở thành nguồn cảm hứng cho nhân vật được yêu thích trong bộ phim The Devil Wears Prada. Với sự thay đổi được đánh giá có ảnh hưởng rất lớn tới làng thời trang thế giới, Chloe Malle sẽ thay thế "bà trùm" ở nhiệm vụ đứng đầu mảng biên tập nội dung.

Chloe Malle và mẹ Candice Bergen (Ảnh: Getty Images)

Cha của Chloe là Louis Malle, đạo diễn người Pháp đứng sau những tác phẩm kinh điển như Elevator to the Gallows, My Dinner With Andre và The Silent World - bộ phim đã giành được cả giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes và giải Oscar cho Phim tài liệu xuất sắc nhất năm 1957.

Không chỉ được xem là có dự đoán thú vị về cuộc đổi ngôi bất ngờ, Sex and the City còn là bộ phim truyền hình có ảnh hưởng sâu sắc, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nội dung, hình ảnh của tạp chí Vogue nhờ tính tiên phong về thời trang, phong cách. Mới đây, sau gần 3 thập kỷ lên sóng, Sex and the City đã nói lời chia tay với khán giả, khép lại hành trình của một trong những series phim kinh điển được khán giả toàn cầu, nhất là phái nữ yêu thích. Câu chuyện về chuyển giao quyền lực ở Vogue hứa hẹn cũng sẽ được kể tiếp ở The Devil Wears Prada tập 2 hiện đang trong quá trình sản xuất và dự kiến ra rạp vào năm 2026.