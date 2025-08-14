"Vũ trụ Sex and the City" đã đi tới hồi kết bằng những tập cuối cùng trong mùa phim hậu truyện mang tên And Just Like That... Với câu chuyện nhiều năm sau, khi các nhân vật nữ của phim đã ở tuổi trung niên, trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, Sex and the City đã không còn giữ được sức hút, làm nảy sinh nhiều ý kiến chỉ trích. Những khán giả từng yêu mến, theo dõi phim từ cuối những năm 90 đầu 2000 thấy phim bị mất "chất". Trong khi đó, khán giả trẻ dù bị tò mò, cuốn hút vì cái tên phim, cùng với các nhiều nội dung hấp dẫn về các chủ đề nữ quyền, tình yêu, tình dục, cuộc sống đô thị... thì sự khác biệt thế hệ ngày càng khiến phim trở nên có phần kỳ quặc với suy nghĩ của Gen Z.

Theo The Guardian, nhân vật trung tâm của bộ phim Carrie Bradshaw - một người được ví như biểu tượng thời trang, hình mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, chủ động - do nữ diễn viên Sarah Jessica Parker thể hiện, bị cho rằng có lối sống, quan điểm về tình yêu theo hướng độc hại, luôn coi mình là trung tâm. Bản thân Sarah Jessica Parker cũng thừa nhận rằng nhân vật của mình đôi khi không lựa chọn hành xử theo cách thông thường nhưng cô yêu mến và tin rằng nhiều khán giả cũng dành tình yêu cho Carrie suốt gần 3 thập kỷ qua.

Các nhân vật nữ chính trong phim Sex and the City (Ảnh: HBO)

Sarah Jessica Parker đã có gần 3 thập kỷ gắn bó cùng nhân vật Carrie Bradshaw (Ảnh: Getty Images)

Luồng ý kiến chỉ trích lên cao hơn với phần hậu truyện And Just Like That... khi phim gây chia rẽ sâu sắc với cách thể hiện vụng về, gượng ép các thông điệp về giới tính, sắc tộc. Dàn nhân vật trong phim đa dạng hơn theo đúng xu hướng phim ảnh thịnh hành nhưng lại chưa đủ sức thuyết phục. Tình yêu của nữ chính kéo dài qua nhiều mùa phim đã không được xử lý khéo léo, với cái kết thiếu thỏa mãn. Bên cạnh đó sự vắng mặt của nữ diễn viên cá tính như Kim Cattrall cũng làm một bộ phận khán giả cảm thấy nuối tiếc...

Thời trang là một trong những điểm nhấn đặc biệt của phim Sex and the City. Tuy nhiên qua đến hậu truyện, phần vì tuổi tác của diễn viên, phần vì định hướng thẩm mỹ của đội ngũ thiết kế trang phục có độ "lệch" với Gen Z nên có không ít khoảnh khắc khán giả trẻ cảm thấy khó hiểu với cách ăn mặc rườm rà, cồng kềnh của nhân vật.