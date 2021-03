Mỗi lần người yêu của em trai đến chơi là thần kinh tôi căng thẳng, lúc nào cũng phải lên dây cót đề phòng

Em trai tôi mới có người yêu được mấy tháng nay. Năm nay em tôi 25 tuổi, là quản lí nhà hàng nên lương cũng khá và ổn định. Mấy tháng nay, thấy em ấy cứ đi sớm về khuya, tiền bạc lại không còn dư dả như trước nên tôi sinh nghi. Tôi hỏi thì em nói có người yêu nên muốn "đầu tư" cho chuyện tình cảm. Thấy em trai có vẻ "dại gái" nên tôi khuyên, bảo em ấy có yêu cũng phải giữ cái đầu lạnh, đừng có hết lòng cung phụng người yêu rồi kết quả không như ý, lúc đó tiền cũng chẳng đòi lại được. Em ấy cười cười, cho rằng tôi tính toán.

Tuần trước, em tôi dẫn người yêu tên C về nhà ra mắt gia đình. Người yêu nó cũng xinh gái, ăn nói nhỏ nhẹ và lễ phép. Buổi chiều ấy chúng tôi cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp khá vui vẻ. Tôi cũng hài lòng về cô bé ấy và xem như em trai mình cũng có mắt chọn người.

Lúc này tôi đã ngờ ngợ một chuyện gì đó về Chi nhưng không có bằng chứng xác thực nên cũng không dám nói với em trai. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ khi C về rồi, tôi phát hiện mình bị mất 500 nghìn mà tôi đã bỏ trên bàn trang điểm trong phòng. Từ trước giờ, tiền bạc tôi luôn vứt lung tung vì trong nhà chẳng có ai có bản tính trộm vặt. Tiền tôi để ở đâu là còn nguyên ở đấy hoặc là mẹ đem cất giùm. Nhưng lần này lại khác, mẹ tôi cũng không biết số tiền ấy ở đâu. Lúc này tôi đã ngờ ngợ một chuyện gì đó về C nhưng không có bằng chứng xác thực nên cũng không dám nói với em trai.

Sau đó, hầu như ngày nào C cũng đến nhà chơi. Lúc thì ghé tạt qua tìm em tôi, khi thì đi cùng em tôi đến ở cả buổi sáng (em tôi làm theo ca). Mà cứ C về là tôi lại thấy có điều khả nghi. Khi thì cửa tủ quần áo của tôi tự dưng bị hở ra dù tôi đã đóng kín. Khi thì ví tiền tôi để trong túi xách lại tự dưng "chuyển ngăn" khác. Và đương nhiên tôi cũng bị mất sơ sơ vài trăm nghìn.

Hôm qua, tôi lại bị mất tới cả 1 triệu. Nghi ngờ quá, tôi gọi C ra ngoài, lựa lời hỏi cô ấy. Không ngờ C lại khóc toáng lên, nói tôi vu oan rồi một mực đòi về. Em tôi không nghe lời tôi mà lại nghe lời người yêu nên quay sang trách tôi suy nghĩ xấu cho C. Em ấy giận tôi, không thèm nói chuyện, cũng không nhìn mặt tôi từ hôm qua đến giờ.

Nhưng ngoài C ra, nhà tôi chẳng có ai ra vào nữa cả. Không lẽ tiền không cánh mà bay mất. Tôi phải làm sao để vạch trần sự thật về cô gái này đây?

(hongngan...@gmail.com)