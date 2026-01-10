Mỗi khi "lên cơn lười" tôi lại làm món ăn này: Cực dễ nấu lại ngon miệng và không phải rửa nhiều bát đũa

Mùa đông, luôn có lúc thời tiết lạnh giá khiến chúng ta không muốn nấu nướng. Nghĩ đến cảnh sơ chế thực phẩm, rửa rau..., dọn rửa bát đũa đã run cầm cập. Đặc biệt vào ngày cuối tuần, trời thì lạnh lại không muốn nấu nướng "cồng kềnh". Vậy thì sao không cắm nồi cơm rồi đồng thời làm món cà ri gà.

Cà ri là là món ăn thơm ngon trong thế giới ẩm thực. Nó có thể được nấu từ thịt và rau củ rồi ăn cùng cơm, giúp tiết kiệm rất nhiều bát đĩa và đũa. Nhanh chóng và ngon miệng.

Món ăn này có cả thịt và rau, giúp cân bằng dinh dưỡng và là sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt và rau. Tất cả những gì bạn cần chỉ là viên gia vị cà ri để nấu tất cả trong một nồi. Đây là món ăn tuyệt vời dành cho những người lười biếng và những người không giỏi nấu nướng.

Nguyên liệu để làm món cơm cà ri gà

2 phần má đùi gà, 4 viên gia vị cà ri, 2 củ khoai tây, nửa củ hành tây, nửa củ cà rốt và một quả táo, dầu ăn, lượng cơm phù hợp khẩu phần ăn, nước, hạt mè đen, 1 nhánh gừng thái lát.

Cách làm món cơm cà ri gà

Bước 1: Thịt má đùi gà bạn rửa sạch rồi lọc bỏ xương đùi và lột bỏ da nếu muốn. Cắt thành những miếng có kích thước phù hợp. Cắt hành tây, táo, khoai tây và cà rốt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo và phi thơm các lát gừng. Thêm thịt gà vào và xào. Xào thịt gà cho đến khi chín tới, sau đó vớt ra và để riêng. Bạn có thể xào lâu hơn một chút để mỡ gà chảy bớt ra, giúp món ăn thơm hơn.

Bước 3: Cho một ít dầu ăn vào chảo, thêm hành tây và xào đến khi thơm. Bạn có thể xào hành tây cho đến khi hơi cháy cạnh, điều này sẽ làm cho món ăn ngọt hơn. Thêm khoai tây và cà rốt, xào cho đến khi các nguyên liệu chín tới. Cho thịt gà trở lại vào nồi.

Bước 4: Xào đều các nguyên liệu một lúc cho đến khi hòa quyện, tiết ra chút nước. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ sao cho ngập hoàn toàn các nguyên liệu trong nồi. Đảo sơ qua, sau đó đun sôi trên lửa lớn. Tiếp đó cho viên cà ri vào và đảo nhanh để chúng tan chảy.

Bước 5: Viên cà ri đã được nêm gia vị sẵn nên không cần thêm bất cứ loại gia vị gì nữa. Thông thường, dùng một viên cho mỗi người, tùy thuộc vào số lượng người ăn. Thêm nhiều viên hơn nếu bạn muốn món ăn đặc hơn. Sau khi cà ri tan chảy, xào nhanh.

Lưu ý: Nếu bạn không có viên cà ri, bạn có thể hòa tan bột cà ri trong nước, thêm gia vị thích hợp, cho vào các nguyên liệu đang xào, đảo đều, sau đó thêm nước và nấu cho đến khi sệt lại.

Bước 6: Đun nhỏ lửa, cà ri sẽ sẫm màu dần theo thời gian. Nước dùng trong nồi sẽ dần sánh lại, nhớ khuấy thường xuyên để tránh bị dính vào đáy nồi. Sau đó thêm các miếng táo vào. Khi thêm táo, không nên cho quá sớm, nếu không táo sẽ bị nhũn, ảnh hưởng đến thành phẩm. Khi cà ri trong nồi đã sánh lại như dạng bột nhão, là có thể tắt bếp.

Mẹo: Thêm táo khi nấu cà ri có thể làm cho món ăn có hương vị đậm đà hơn. Táo có thể làm giảm độ cay của cà ri và làm cho hương vị dịu nhẹ hơn, kết hợp cả hương vị cà ri và vị ngọt của táo.

Bước 7: Lấy cơm đã chín vào bát, úp lên đĩa rồi rắc vài hạt mè đen lên trên. Sau đó lấy cà ri vào đĩa cơm, như vậy là món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm món cơm cà ri gà

Món cơm cà ri gà có vị bùi của khoai tây, ngọt của cà rốt, đùi gà mềm thơm mọng, cơm trắng dẻo thơm quyện trong nước sốt cà ri vàng thơm hấp dẫn. Món ăn này giản tiện, dễ nấu nhưng giàu chất dinh dưỡng giúp bạn làm phong phú thực đơn cho gia đình lại không phải rửa nhiều bát đũa trong ngày lạnh.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cơm cà ri gà!