Mới gần 3 tháng tuổi, con trai siêu mẫu Lan Khuê đã được "thừa kế" món tài sản bất ngờ từ mẹ

Là một siêu mẫu trẻ nổi tiếng, lại kết hôn với vị doanh nhân giàu có John Tuấn Nguyễn, cô nàng sinh năm 1992 Lan Khuê luôn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đặc biệt, hội chị em vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống riêng tư sau ánh hào quang showbiz của Lan Khuê với sự viên mãn nhung lụa bao người mơ ước.

Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng Connor vào tháng 11 năm ngoái, Lan Khuê vẫn đang tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho thiên chức làm mẹ. Được dân tình ngưỡng mộ vì tổ ấm nhỏ hạnh phúc, Lan Khuê đã chính thức gia nhập hội hot mom được chị em yêu mến sau 3 tháng ở cữ.

Lan Khuê bên chồng và con trai 3 tháng tuổi.

Sau khi sinh con, Lan Khuê ngày càng đằm thắm, tạm dừng mọi công việc để chăm sóc bé Connor.

Mới đây, Lan Khuê khiến nhiều người thích thú khi trịnh trọng thông báo về món tài sản thừa kế khá "hoành tráng" dành riêng cho nhóc tì Connor, thông qua đoạn hội thoại dễ thương giữa nàng siêu mẫu và ông xã đại gia.

"Mình: Ủa chồng, em 28 tuổi rồi mà còn chơi với Meow Béo, nhìn có kỳ không chồng?

Chồng: Đâu gì đâu, never lose the child in you (đừng bao giờ đánh mất đứa trẻ trong em).

Mình: OK.

Béo là người bạn mami cưng lắm, của hồi môn mami. Sau này Béo sẽ là của thừa kế cho baby".

Ai cũng ngữa ngửa khi biết tài sản thừa kế đầu đời của con trai Lan Khuê là... 1 con mèo bông.

Được biết, Meow là nickname của Lan Khuê do fan đặt cho, siêu mẫu 28 tuổi cũng rất mê mèo nên cô nàng đặt tên cho cả con mèo bông bất ly thân là Meow Béo. Hóa ra, tài sản thừa kế đầu đời mà bé Connor nhận được từ mẹ không phải là tiền bạc, nhà cửa, xe sang hay bất kỳ thứ gì xa xỉ, mà lại là món đồ Lan Khuê cưng nhất!

Nếu tinh ý hơn thì sẽ nhận ra con mèo bông màu tím xinh xắn của nữ siêu mẫu chính là nàng mèo "chảnh chọe" Chloe trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Đẳng cấp thú cưng". Dù làm mẹ rồi nhưng Lan Khuê vẫn giữ tâm hồn khá đáng yêu trong sáng đấy chứ, chị em nhỉ?



Trong khi Lan Khuê tích cực giấu mặt con trai thì ông xã cô lại rất phấn khởi khi khoe cậu quý tử đầu lòng.

Bé Connor có gương mặt giống hệt bố.

Tuy Lan Khuê giấu mặt cậu quý tử khá kỹ, song ông xã cô thì ngược lại, sẵn sàng... khoe rõ mặt con trai từ lúc mới sinh. Ai cũng phải công nhận là Connor giống hệt bố, như phiên bản mini của John Tuấn Nguyễn, mặc dù Lan Khuê luôn trả lời bình luận của fan một cách quyết đoán rằng baby của cô giống mẹ (!)