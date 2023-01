Mới đi dạy mà Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã rủ sinh viên đu trend TikTok cực hot: 'Dễ thương thế này chắc chẳng ai trốn học nữa'

Cách đây hai tháng, thông tin Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trở thành giảng viên trợ giảng của trường Đại học Đại Nam nhận được nhiều quan tâm. Riêng nàng Hậu đã không giấu nổi sự phấn khích khi chia sẻ lên trang cá nhân: "Từ nay hãy gọi tôi là giảng viên Lương Thùy Linh". Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ thấy người đẹp hào hứng với công việc này lắm rồi đấy!

Có lẽ do mới nhận vị trí không lâu, do đó những thông tin xoay quanh công việc giảng viên trợ giảng của Lương Thuỳ Linh còn tương đối ít ỏi. Song mới đây, một clip ghi lại cảnh nàng Hậu rủ sinh viên đu trend nổi tiếng "Make You Look" nhận được nhiều tán thưởng từ dân tình.

"Giảng viên mình mà tâm lý thế này, chắc không dám trốn bữa nào", là lời nhận xét của một cư dân mạng sau khi xem đoạn clip của nữ giảng viên Gen Z.

Giảng viên Lương Thuỳ Linh đu trend cùng sinh viên sẽ thế nào (Nguồn: @daihocdainam)

Xem xong đoạn clip, ai cũng gật gù cả cô và trò trường ĐH Đại Nam đều quá dễ thương. Đương nhiên, nhân vật chiếm được nhiều spotlight hơn hẳn vẫn là giảng viên Lương Thuỳ Linh. Nàng Hậu nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc nổi bật và thần thái đu trend tự tin, dù lúc đầu có... lỡ quên bài.

Bên dưới clip, Lương Thùy Linh cũng hài hước bình luận: "Rất cố gắng nhớ bài luôn rùi".

Có giảng viên vừa xinh, lại còn thấu hiểu tâm lý là niềm ao ước chung của biết bao sinh viên. Do đó, không ngạc nhiên khi ngay bên dưới đoạn video, không chỉ sinh viên trường ĐH Đại Nam mà còn có nhiều bạn sinh viên trường ngoài cũng tán thưởng sự dễ thương của Hoa hậu giảng viên Lương Thuỳ Linh:

- Mình mà học giáo viên này chắc chọn học cả buổi, luôn đi đúng giờ.

- Học giáo viên này thì chắc vô lớp ngắm thôi. Điểm số thì hên xui vì cô xinh quá mà.

- Cô giảng bài "đu trend" này hay lắm ạ. Cảm ơn cô.

- Vì giảng viên này mà phải qua đây học "ké"!

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tạo dáng cùng sinh viên trường ĐH Đại Nam

Giảng viên này xinh quá đi thôi!

Trước khi trở thành giảng viên ĐH Đại Nam, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh được nhắc đến là Hoa hậu có thành tích học tập xuất sắc. Những năm cấp 3, Lương Thùy Linh theo học tại lớp chuyên Toán, trường THPT Chuyên Cao Bằng. Cô từng thuộc đội tuyển Học sinh giỏi tiếng Anh và dự thi cấp quốc gia.

Tháng 7/2022, Lương Thuỳ Linh tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội với tấm bằng cử nhân xuất sắc. Nhờ khả năng nói tiếng Anh tốt, nàng Hậu thường được giữ vai trò MC song song ngữ tại nhiều sự kiện lớn.