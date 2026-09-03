Mới cưới 1 tháng, tôi thấy con dâu ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, hỏi ra nguyên nhân mà tôi vừa giận con trai vừa ngán ngẩm con dâu

Con trai tôi cưới vợ mới được hơn 1 tháng mà gần đây tôi cứ thấy con dâu mặt mũi nặng nề. Bình thường Thúy cũng ít nói, nhưng từ sau đám cưới, nó gần như chẳng mấy khi cười. Tôi hỏi thì con bé chỉ bảo không có chuyện gì.

Đến cuối tuần vừa rồi, Thúy bất ngờ xin phép tôi cho về nhà ngoại ở 1 tuần. Tôi nghe vậy cũng hơi chột dạ. Vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu, tự nhiên con dâu lại muốn về ngoại lâu như thế, kiểu gì cũng phải có chuyện.

Tôi cứ nghĩ chắc con trai mình vô tâm, đi làm về chỉ biết chơi điện thoại, hoặc hai đứa cãi nhau chuyện tiền nong. Nghĩ thương con dâu mới về nhà chồng, tôi chủ động hỏi han. Thúy ban đầu còn ngại, sau mới kể cho tôi nghe một chuyện khiến tôi vừa bất ngờ vừa tức.

Hóa ra trước khi cưới, con trai tôi đã nói với Thúy rằng sau đám cưới, nó sẽ lấy tiền mừng để mua cho vợ một chiếc điện thoại gần 40 triệu. Nó còn bảo đó là món quà cưới dành riêng cho vợ, cứ yên tâm mà chọn màu máy.

Thúy tin thật nên đồng ý tổ chức. Nhưng đám cưới xong, tiền mừng chẳng được bao nhiêu. Hai bên gia đình còn phải thanh toán tiền cỗ, trang trí, thuê xe, chụp ảnh và đủ thứ chi phí phát sinh. Cuối cùng số tiền còn lại chẳng đáng là bao. Con trai tôi vì thế chưa mua được điện thoại.

Từ đó, Thúy giận dỗi. Nó cho rằng chồng đã hứa thì phải giữ lời, không mua được thì ngay từ đầu đừng hứa. Hai đứa cãi nhau mấy lần, rồi Thúy còn nói đến chuyện ly hôn. Nghe đến đó, tôi thực sự không biết nên bênh ai.

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Tôi gọi con trai vào hỏi thẳng. Nó thú nhận đúng là trước cưới có hứa mua điện thoại cho vợ, nhưng lúc ấy nghĩ tiền mừng sẽ dư ra. Nó cũng bảo bây giờ chưa có tiền thì để vài tháng nữa mua, chứ đâu phải không mua. Tôi nghe mà vừa thương vừa giận.

Tôi bảo con rằng gần 40 triệu không phải số tiền nhỏ, càng không phải thứ có thể đem ra làm điều kiện để giữ một cuộc hôn nhân. Nếu lúc yêu nhau con hứa cho người ta chiếc điện thoại 40 triệu, thì cũng phải hiểu rằng cưới nhau rồi còn rất nhiều khoản phải lo. Đã là vợ chồng thì phải biết tính toán cho cuộc sống lâu dài, chứ không thể vừa cưới xong đã giận nhau vì một món đồ.

Nhưng tôi cũng nói với Thúy rằng, chồng thất hứa là sai. Nó có quyền buồn, có quyền trách, nhưng mới cưới được 1 tháng mà đã nói đến ly hôn chỉ vì chưa được mua điện thoại thì cũng quá trẻ con. Tôi nhìn hai đứa mà thấy cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một cuộc trao đổi như thế này thì liệu có lâu bền?

Làm mẹ, tôi chẳng muốn con mình ly hôn nhưng tôi càng không muốn hai đứa sống với nhau mà chuyện gì cũng quy ra tiền. Tôi chẳng biết phải làm gì với 2 đứa con lớn rồi mà vẫn như trẻ lên 3 thế này?