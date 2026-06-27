Mới có 1 siêu phẩm ai xem cũng không dám tua: Plot twist cực cuốn đến tận phút chót, nam chính xứng đáng 100/10 điểm

Netflix vừa có thêm một "quái vật" mới của dòng phim trinh thám khi I Will Find You (Cha Sẽ Tìm Con) nhanh chóng càn quét bảng xếp hạng toàn cầu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của "ông hoàng thriller" Harlan Coben, chỉ ít ngày sau khi phát hành, bộ phim đã vươn lên top 1 Netflix tại hơn 80 quốc gia cũng như "làm mưa làm gió" trên toàn cầu. Đồng thời, bộ phim trở thành màn ra mắt series thành công nhất của nền tảng trong năm 2026 với khoảng 24 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày.

Nhanh chóng đạt top 1 Netflix

Về nội dung, I Will Find You kể về hành trình tìm con của David Burroughs (Sam Worthington thủ vai) - một cựu giáo sư luật đang phải thụ án tù chung thân. Anh bị khép tội sát hại chính cậu con trai 3 tuổi Matthew của mình.

Sau 5 năm sống trong đau đớn sau song sắt, David bất ngờ được em dâu cũ Rachel Mills (Britt Lower) đến thăm. Cô mang theo một bức ảnh tình cờ chụp tại khu vui chơi. Trong ảnh là một đứa trẻ có vết bớt giống hệt Matthew. Tin rằng con trai còn sống, David lập kế hoạch vượt ngục táo bạo. Anh cùng Rachel dấn thân vào cuộc trốn chạy rượt đuổi nghẹt thở với FBI. Từ đó lật mở một âm mưu đen tối, khủng khiếp vượt xa tưởng tượng.

Điểm đặc trưng nhất của nhà văn Harlan Coben chính là biến cố dồn dập và những cú bẻ lái "cháy vỏ não". I Will Find You không ngoại lệ khi mang đến một ma trận thông tin giả và thật đan xen.

Mỗi tập phim (gồm 8 tập) đều kết thúc bằng một manh mối mới hoặc một nghi phạm mới. Khán giả vừa kịp tin vào giả thuyết này thì ngay lập tức biên kịch đã bẻ lái ở tập sau. Từ bí mật của người vợ cũ, âm mưu của một phòng khám sản nhi, cho đến danh tính thực sự của những người thân cận..., mọi thứ chỉ thực sự vỡ òa và sụp đổ ở những phút cuối cùng. Phim khiến người xem không nỡ tua giây nào vì quá cuốn, và không thể dừng được khi quá tò mò về diễn biến tiếp theo.

Bên cạnh kịch bản giật gân, hào quang lớn nhất của bộ phim thuộc về tài tử Avatar - Sam Worthington. Anh đã có một màn lột xác xuất thần, rũ bỏ hình tượng chiến binh để vào vai một người cha tuyệt vọng. Diễn xuất của nam diễn viên lột tả chân thực tâm lý chạm đáy nỗi đau từ ánh mắt u uất, gương mặt khắc khổ của một người đàn ông mất con và bị hàm oan phải trốn chui trốn lủi.

Dù không có siêu năng lực, nhân vật David Burroughs vẫn khiến người xem nể phục bởi sự thông minh của một cựu giáo sư luật và sự liều mạng của một người cha. Đặc biệt, những phân cảnh rượt đuổi, leo rào, trốn chạy trên các mái nhà New York được Sam thực hiện vô cùng mãn nhãn.

Sức hút của I Will Find You không chỉ đến từ hào quang của nam chính mà còn nhờ sự cộng hưởng từ dàn diễn viên phụ toàn những gương mặt thực lực của màn ảnh quốc tế. Phim đánh dấu sự góp mặt của tài tử Milo Ventimiglia (ngôi sao của This Is Us) trong một vai diễn đầy bí ẩn, nắm giữ mắt xích quan trọng tạo nên cú bẻ lái gây sốc nhất toàn bộ series. Đồng hành cùng nam chính là nữ diễn viên Britt Lower (từng gây sốt trong Severance), cô đã hóa thân xuất sắc thành Rachel Mills - một cựu phóng viên nhạy bén, kiên cường và là chỗ dựa duy nhất của David trong cuộc trốn chạy.

Bên cạnh đó, bộ đôi đặc vụ FBI do Chi McBride và Logan Browning thủ vai cũng mang đến những màn rượt đuổi, đấu trí nghẹt thở với những góc nhìn đa chiều về công lý. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai ngôi sao gạo cội Madeleine Stowe và Clancy Brown trong vai những nhân vật quyền lực, phức tạp càng làm tăng thêm độ kịch tính, khiến khán giả hoàn toàn rơi vào ma trận hoài nghi, không thể phân định đâu là bạn, đâu là thù cho đến tận phút cuối cùng.

Dù kịch bản trinh thám của Harlan Coben đôi lúc sẽ có vài tình tiết hơi "ảo" hoặc sắp đặt, nhưng xét về tính giải trí, độ lôi cuốn và nhịp phim dồn dập thì I Will Find You chắc chắn là một siêu phẩm xứng đáng có mặt trong danh sách cày phim cuối tuần của bạn. Phim hiện đã lên sóng trọn vẹn 8 tập có phụ đề tiếng Việt trên Netflix.

nguồn: Flixpatrol