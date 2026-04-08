MXH Việt đang khen tới tấp phim Hàn “hay kinh khủng”: Nam chính xé sử bước ra, đôi mắt chất chứa 1000 nỗi buồn

Nắm giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, Dưới Bóng Điện Hạ (The King’s Warden) mang theo kỳ vọng cực lớn khi đổ bộ Việt Nam. Và sau suất công chiếu đầu tiên vào ngày 7/4, không ngoài dự đoán, khi những khán giả đầu tiên rời rạp, mạng xã hội đã nhanh chóng ngập trong cơn mưa lời khen về bộ phim này. Những phản hồi ban đầu từ khán giả, giới truyền thông đã cho thấy rằng bộ phim không chỉ đúng với kỳ vọng mà còn vượt xa mong đợi, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bom tấn số 1 phòng vé Hàn.

Một khán giả thừa nhận mình "khóc quá trời khóc", đồng thời mô tả trải nghiệm xem phim là chuỗi cảm xúc liên tục đan xen lúc cười, lúc khóc, thậm chí có những đoạn vừa cười vừa rơi nước mắt. Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là cách bộ phim triển khai câu chuyện. Trước khi xem, nhiều người mặc định phim lịch sử sẽ nặng về đấu đá quyền lực, căng thẳng và khô cứng. Thế nhưng Dưới Bóng Điện Hạ lại mở ra bằng một nửa đầu đầy tiếng cười, với phần “gánh hài” duyên dáng của Yoo Hae Jin.

Tuy nhiên, càng về sau, mạch phim càng đẩy cảm xúc lên cao trào. Dù cái kết bám sát lịch sử và không thể làm khác đi, người xem vẫn không khỏi hy vọng vào một phép màu trước khi vỡ òa trong bi kịch. Cô cũng đặc biệt ấn tượng với Park Ji Hoon trong vai vị vua trẻ, khi nam diễn viên sở hữu ánh mắt "luôn như che giấu hàng nghìn nỗi buồn", cực kỳ phù hợp với số phận nhân vật bị phế truất và lưu đày.

Ở góc nhìn khác, một người xem đánh giá cao cách bộ phim tái hiện bối cảnh cách đây hơn 600 năm với độ chi tiết đáng nể. Từ trang phục, nhà cửa cho đến cách nhân vật suy nghĩ, giao tiếp đều mang cảm giác đúng thời. Những yếu tố này không chỉ tạo cảm giác chân thực mà còn giúp người xem dễ dàng "đắm" vào câu chuyện.

Theo anh, dù không quá sa đà vào kỹ xảo, bộ phim vẫn ghi điểm nhờ kịch bản chắc tay và cách kể chuyện có chiều sâu. Những chi tiết nhỏ như lòng trung thành của người cung nữ hay bức thư cuối cùng của nhà vua được đánh giá là những điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ. Anh cho biết bản thân mình suýt nữa thì "không gồng nổi ở phân đoạn này. Bên cạnh đó, diễn xuất của Yoo Hae Jin tiếp tục được khen ngợi tuyệt đối, trong khi các tuyến nhân vật phụ cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện. Dù cái kết có phần "phũ phàng" vì bám sát lịch sử, nhưng chính điều này lại thể hiện sự tôn trọng lịch sử của ê-kíp cũng như tạo nên dư âm đặc biệt trong lòng người xem.

Một khán giả khác nhận định bộ phim hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, khi không đi theo lối mòn phim lịch sử nặng về đấu đá quyền lực mà tập trung vào câu chuyện con người, cách đối nhân xử thế và tình cảm giữa các nhân vật. Theo page này, chính yếu tố tình người đã khiến đoạn cuối trở nên đặc biệt xúc động, dễ khiến khán giả bật khóc. Bên cạnh đó, diễn xuất của Yoo Hae Jin được đánh giá là "xuất thần", trong khi Park Ji Hoon cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở những phân đoạn cao trào với chemistry chú - cháu quá hay đến mức "rùng mình".

Trong khi đó, có người lại nhấn mạnh sự cân bằng cảm xúc của bộ phim, khi những mảng miếng hài được xử lý tự nhiên, duyên dáng nhưng không làm giảm đi sức nặng của các phân đoạn bi kịch. Khán giả này thậm chí gọi đây là một bộ phim "must-watch" (phải xem), đồng thời khẳng định vị trí top 1 phòng vé Hàn là hoàn toàn xứng đáng.

Một người xem khác lại tiếp cận bộ phim ở một góc nhìn thú vị hơn khi cho rằng Dưới Bóng Điện Hạ giống như một "phim hài trá hình". Theo đó, nửa đầu phim mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng càng về cuối, cảm xúc dần chuyển thành những giọt nước mắt. Chính sự chuyển biến này, cùng diễn xuất giàu cảm xúc của Park Ji Hoon, Yoo Hae Jin và dàn diễn viên đã giúp câu chuyện chạm đến người xem theo cách tự nhiên nhất, để lại dư âm sau khi rời rạp.

Dạo một vòng quanh MXH, có thể thấy phần đông khán giả sau khi xem đều không ngại đánh giá Dưới Bóng Điện Hạ là bộ phim "hay kinh khủng", hấp dẫn từ đầu đến cuối phim. Sức hút của bộ phim đến từ dàn diễn viên quá đỉnh, không một ai là thừa thãi. Trong đó, Yoo Hae Jin một lần nữa khẳng định danh xưng "bảo chứng phòng vé" không phải để trưng khi anh dẫn dắt mạch cảm xúc của người xem đi từ khóc đến cười "mượt như sunsilk". Còn Park Ji Hoon - chàng trai đã giảm 15kg trong 2 tuần cho vai diễn - cũng hóa thân vào vua Danjong như xé sử bước ra, thể hiện hoàn hảo sự bất lực của một nhà vua trẻ bị phế truất với đôi mắt lúc nào cũng bất an và đượm buồn.

Những phản ứng tích cực dày đặc phần nào lý giải cho thành tích mà Dưới Bóng Điện Hạ đã đạt được tại quê nhà. Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim đã vượt mốc 16 triệu vé sau hơn 2 tháng công chiếu, đồng thời nắm giữ kỷ lục số ngày liên tiếp đứng TOP 1 phòng vé dài nhất lịch sử sau 22 năm kể từ Guk Gi: The Brotherhood of War. Qua đó, tác phẩm chính thức trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, một thành tích mà suốt nhiều năm qua điện ảnh xứ kim chi chưa từng chứng kiến.

Về nội dung, Dưới Bóng Điện Hạ xoay quanh vua Danjong (Park Ji Hoon) - vị quân chủ thứ sáu của triều đại Joseon. Thay vì sa đà vào những cuộc tranh giành quyền lực trong cung đình, đạo diễn Jang Hang Jun lựa chọn khai thác giai đoạn nhà vua bị lưu đày tại vùng Cheongnyeongpo hẻo lánh. Tại đây, câu chuyện tập trung vào mối nhân duyên đặc biệt giữa vị vua trẻ cô đơn và ông trưởng làng (Yoo Hae Jin), một người dân chất phác, có phần thô thiển nhưng giàu lòng trắc ẩn. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhân vật phản diện do Joo Ji Tae đảm nhận, cùng nhiều tuyến nhân vật phụ góp phần hoàn thiện bức tranh đầy cảm xúc.

Thông qua những tương tác giản dị nhưng chân thành, bộ phim không chỉ kể lại một lát cắt lịch sử mà còn khắc họa sâu sắc tình người, lòng trung thành và sự thấu hiểu trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Tác phẩm cũng khéo léo lấp đầy những khoảng trống của chính sử bằng chất liệu điện ảnh giàu cảm xúc, mang đến một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp.

Sau những phản ứng đầu tiên đầy tích cực, Dưới Bóng Điện Hạ được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt khi chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 10/4/2026. Với những gì đã thể hiện, đây không chỉ là một bộ phim lịch sử đơn thuần mà còn là trải nghiệm điện ảnh đáng chờ đợi, đặc biệt với những khán giả yêu thích những câu chuyện giàu cảm xúc và chiều sâu.