Giữa làn sóng phim ngôn tình đang phủ sóng màn ảnh nhỏ với những câu chuyện yêu đương ngọt ngào, The Practical Guide to Love (tạm dịch: Cẩm Nang Tình Yêu) lại tạo nên nét riêng khi không chỉ xoay quanh cảm xúc lãng mạn, mà còn khéo léo khơi gợi sự đồng cảm của khán giả ở độ tuổi 30, những người đã bước qua giai đoạn mộng mơ để đối diện với áp lực công việc, hôn nhân và những lựa chọn trưởng thành trong tình yêu. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập mở màn hôm 28/2 ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc đạt 3,1%, một con số khá ổn áp khi phim mới chỉ vừa khởi động.

Trong The Practical Guide to Love, Lee Ui Young (Han Ji Min) là hình mẫu phụ nữ hiện đại bước qua tuổi 30 với sự nghiệp ổn định nhưng đời sống tình cảm lại giậm chân tại chỗ. Không còn tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh, cô quyết định tiếp cận tình yêu theo cách thực tế hơn: tham gia các buổi xem mắt để nghiêm túc tìm kiếm bạn đời.

Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản khi Ui Young cùng lúc gặp hai người đàn ông mang sức hút hoàn toàn trái ngược. Một bên là Song Tae Seob (Park Sung Hoon) - chín chắn, ổn định và có vẻ là lựa chọn an toàn đúng chuẩn hình mẫu hôn nhân. Bên còn lại là Shin Ji Soo (Lee Ki Taek) - trẻ trung, giàu cảm xúc và mang đến những rung động bất ngờ.

Đứng giữa hai người đàn ông, Ui Young không chỉ phải đưa ra lựa chọn giữa lý trí và con tim, mà còn đối diện với chính những hoài nghi của bản thân về hạnh phúc. Hành trình xem mắt vì thế trở thành bước ngoặt để cô dần thấu hiểu điều mình thực sự cần, và định nghĩa lại ý nghĩa của tình yêu đích thực ở độ tuổi trưởng thành.

Trở lại đúng sở trường rom-com, Han Ji Min hóa thân thành Lee Eui Young, mẫu phụ nữ hiện đại: sự nghiệp vững vàng, tư duy độc lập nhưng sâu bên trong vẫn thấp thỏm trước nỗi cô đơn khi tuổi tác ngày một lớn. Nhân vật không bi lụy, cũng chẳng yếu mềm, mà là kiểu người phụ nữ đã đi qua đủ va vấp để hiểu mình muốn gì, chỉ là chưa chắc đã dễ tìm được người phù hợp.

Vốn được xem là “nữ thần chemistry” của màn ảnh Hàn, Han Ji Min một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được tin tưởng ở thể loại tình cảm.Ở cô có sự duyên dáng tự nhiên khiến nhân vật trở nên gần gũi, như thể bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy mình đâu đó.

Đặc biệt, yếu tố khiến khán giả bàn tán rôm rả ngay từ tập đầu chính là visual trẻ đẹp khó tin của Han Ji Min. Bước qua tuổi 40 nhưng cô gần như không để lộ dấu vết thời gian: làn da căng mịn, đường nét gương mặt mềm mại, nụ cười trong veo và vẻ ngoài vẫn tràn đầy sức sống. Sau hơn 20 năm hoạt động trong nghề, Han Ji Min không chỉ trưởng thành trong diễn xuất, gia tài phim ảnh mà nhan sắc cũng trở nên mặn mà, thanh lịch hơn.

Một số bình luận của netizen:

- Nữ chính ngày xưa xem phim cổ trang Hàn mà bây giờ trông khác gì nhỉ.

- Ji Min trẻ xinh quá, 40 tuổi chỉ muốn được như cổ.

- Rom-com vào tay Ji Min là chuẩn bài rồi.

- Riêng tui thích chemistry giữa Han Ji Min với Park Sung Hoon hơn. Có sự điềm tĩnh, mềm mỏng, không quá nhí nhố.

- Xem tập 1 là thấy hài lắm rồi đó, hóng ra tập 2.

- Tui cũng sợ ế quá, xem phim này thấy giống mình thực sự.