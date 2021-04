Mới 4 tuổi, cô bé người Pakistan đã phá kỷ lục thế giới khi giành được chứng nhận chuyên gia của Microsoft

Cô bé 4 tuổi người Pakistan, Arish Fatima đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất đoạt được Chứng nhận Chuyên gia Microsoft (Microsoft Certified Professional) – chứng nhận dành cho các chuyên gia và các nhà phát triển CNTT để xác thực chuyên môn kỹ thuật của họ.

Chính phủ Pakistan đã thông báo về điều này trên trang Twitter của mình thứ Sáu vừa qua. Arish đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc này với số điểm 831 trong kỳ thi Microsoft Certified Professional, trong khi đó điểm số tối thiểu để vượt qua được kỳ thi là 700.

Với thành tích này, Arish Fatima phá kỷ lục thế giới khi trở thành người trẻ nhất đạt chứng nhận này của Microsoft.

Đáng chú ý, ông Osama, bố của Arish cũng là một chuyên gia IT và cũng từng vượt qua kỳ thi này khi còn rất trẻ. Ông cho biết, trong khi phải làm việc ở nhà trong thời gian phong tỏa do đại dịch Covid, Osama đã phát hiện ra con gái của mình rất quan tâm đến IT và đã giúp đỡ cô trong bài kiểm tra này.

Cha mẹ cô bé tin tưởng con gái mình rất tài năng và có những khả năng đặc biệt.

