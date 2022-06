“Mổ xẻ” linh kiện bên trong VinFast Klara S sử dụng pin LFP

Hộp kết nối Connectivity Box do VinFast làm chủ công nghệ: VinFast đã chính thức làm chủ công nghệ và tự sản xuất hộp kết nối thế hệ mới Connectivity Box, thay vì sử dụng module do hãng Meiko cung cấp. Nếu như ở Feliz S, module hộp kết nối Smart Connectivity Unit sử dụng Esim 4G thì Klara S LFP được nâng cấp, trang bị thêm module tìm xe, chống trộm giúp tăng tiện ích và an toàn cho người dùng.