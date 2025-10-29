Theo Saostar, một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Lạc Hà, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khiến dư luận xôn xao. Anh Hạ - một người đàn ông địa phương tiết lộ rằng mình quen bạn gái qua mạng, chỉ sau một tháng hẹn hò đã "lên chức bố". Tuy nhiên, sau khi tổ chức tiệc đầy tháng linh đình cho con, anh mới phát hiện đứa trẻ không hề có quan hệ huyết thống với mình, còn bạn gái thì đã có chồng.

Theo trang Cực Mục Tân Văn, anh Hạ quen một cô gái tự xưng họ Trương thông qua mạng xã hội. Sau khi xác lập quan hệ tình cảm, cả hai nhanh chóng dọn về sống chung. Chỉ một tháng sau, cô gái thông báo đã mang thai, khiến anh Hạ vô cùng hạnh phúc và hết lòng chăm sóc người yêu trong suốt thai kỳ.

10 tháng sau, cô sinh hạ một bé gái khỏe mạnh. Gia đình anh Hạ vui mừng tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng với 20 bàn tiệc để chúc mừng thành viên mới.

Khi con gái được vài tháng, anh Hạ và bạn gái bàn nhau đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho bé. Tuy nhiên, hôm đi làm thủ tục, cô gái nói quên sổ hộ khẩu và bảo anh cùng về nhà lấy.

Mở tiệc linh đình mừng bạn gái sinh con, người đàn ông ngã ngửa khi phát hiện sự thật. Ảnh: Sina.

Không ngờ, khi vừa bước vào nhà bạn gái, anh Hạ gặp vài người tự nhận là người nhà của cô Trương ở đó. Mấy người này hỏi: “Anh là ai vậy?” và tỏ ra rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện cùng cô Trương.

Linh cảm có điều bất thường, anh Hạ hỏi thăm vài người ở gần đó và phát hiện một sự thật gây sốc: bạn gái anh không phải họ Trương. Thậm chí, bạn gái anh đã có chồng hợp pháp trong thời gian quen anh Hạ. Đứa trẻ cô sinh ra cũng không phải con ruột của anh. Toàn bộ giấy tờ cô đưa cho anh trong thời gian hai người quen nhau đều là giả, theo Vietnamnet.

Gia đình cô Trương thừa nhận con gái đã cắt đứt liên lạc với người thân từ nhiều năm trước. Sau khi vụ việc bị phanh phui, cô Đới ra mặt thừa nhận đã dùng danh tính giả để quen anh Hạ, đồng thời thừa nhận mình mang thai khi vẫn đang trong tình trạng hôn nhân.

Trước truyền thông, cô cho biết một số giấy tờ là thật, nhưng thừa nhận hành vi lừa dối và đồng ý trả lại tiền cho anh Hạ theo từng đợt. Anh Hạ bức xúc chia sẻ: "Nếu biết sự thật sớm hơn, tôi không bao giờ đối xử tốt với cô ấy như vậy. Mọi việc tôi làm đều là vì đứa trẻ".

Sau buổi hòa giải, người phụ nữ thừa nhận lỗi lầm, đồng ý ký cam kết trả dần số tiền anh Hạ đã chi trong thời gian cô mang thai. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định trình báo công an để làm rõ toàn bộ vụ việc.

Luật sư phân tích: “Nếu người phụ nữ biết rõ đứa trẻ không phải con của người đàn ông nhưng vẫn cố ý che giấu sự thật, để anh ta chi trả các khoản sinh nở và quà tặng, thì người đàn ông có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Với các chi phí mà người đàn ông đã chuẩn bị cho việc kết hôn, cũng được quyền yêu cầu bồi hoàn”.

Chương trình cũng đưa ra lời khuyên: “Tình yêu thật sự không bắt đầu bằng sự lừa dối. Khi hẹn hò qua mạng, cần xác minh rõ danh tính và tình trạng hôn nhân của đối phương, nhất là khi liên quan đến sinh con, tài sản hoặc hôn nhân. Nếu phát hiện dấu hiệu gian dối, hãy trình báo cơ quan chức năng và lưu giữ chứng cứ kịp thời”.