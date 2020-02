Mô tả văn hoá công ty qua một tấm hình, sếp trẻ còn gây bão mạng vì chính sách trong mơ: 5 hôm/tuần, mỗi ngày 6 tiếng, 2 năm chưa một ai nghỉ việc

Người ta vẫn dành cái nhìn tiêu cực về ngành truyền thông quảng cáo, nhất là sau khi một loạt vụ việc nhân viên ở Agency đột tử vì lao lực. Họ nghĩ nếu làm truyền thông thì phải vất vả tối mặt tối mũi, đồng lương chẳng đáng bao nhưng sẽ phải đánh đổi sức khoẻ, thậm chí tính mạng và tuổi trẻ của mình.

Mặc dù vậy, vẫn có một số ít những công ty truyền thông đi ngược lại cái định kiến ấy. Họ chú ý hơn đến nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc tốt để mỗi người có thể cân bằng công việc - cuộc sống hiệu quả.

Mới đây, trên trang cá nhân của anh N.T.L, nhà sáng lập của M.B - Agency truyền thông tại Sài Gòn đã có chia sẻ hết sức thú vị về văn hoá làm việc của công ty. Theo đó, tất cả được tóm gọn chỉ trong một bức ảnh vẽ.

Bức tranh mô tả văn hóa làm việc tại M.B.

Xin được trích nội dung chia sẻ từ Facebook anh N.T.L như sau:

"Chúng tôi từng làm ở nhiều Agency và dần trưởng thành hơn, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm cho chính mình. Đội ngũ M.B có lẽ là một trong những thành quả quý giá nhất rút ra được sau những năm làm trong/cho Agency.

Bức ảnh minh hoạ là tóm tắt văn hoá M.B, có thể kể đến:

- Làm việc từ 8h - 3h30, 5 ngày/tuần. Ngoại trừ những dịp hiếm hoi mọi người sẽ cùng ở lại hỗ trợ, phần này luôn được ghi nhận và trả OT, thưởng.

- Không đem công việc về nhà, hết giờ làm là hết việc của công ty. Chúng tôi luôn đặt câu hỏi vì sao lại làm việc 8h/ngày mà không phải 6h/ngày và liệu 8h có thật sự hiệu quả hơn 6h hay không. Dành thời gian để nhân viên công ty giải quyết những chuyện cá nhân cũng là dành thời gian cho công ty.

- M.B không đi theo chủ nghĩa "vừa làm vừa chơi" mà làm ra làm, chơi ra chơi. Vì giờ làm việc ít nên mọi người cũng có thời gian để cùng nhau đi bơi lội, bóng đá, chơi game… 2 năm hoạt động và chưa có bất kỳ nhân viên nào của công ty nghỉ việc."

Giải thích những chi tiết thú vị ở trong ảnh gốc.

Ngay sau khi dòng trạng thái được đăng tải, đã có rất nhiều lượt thích và chia sẻ của cộng đồng mạng. Phần lớn đều thấy thích thú nhưng cũng không khỏi tò mò về chính sách làm việc này. Và để giải đáp tường tận khúc mắc, aFamily.vn đã liên hệ với nhà sáng lập N.T.L để hiểu hơn về văn hoá làm việc ở Agency này.

Làm 6 tiếng/ngày để nhân viên được thảnh thơi chăm lo đời sống cá nhân

Anh N.T.L chia sẻ: "Nếu thông thường công ty kết thúc một ngày vào lúc 5 rưỡi, 6h chiều, nhân viên sẽ có thể đi học thêm hoặc tập tành một cái gì đó và dự kiến trong khoảng 7h - 9h tối. Nhưng về nhà còn cơm nước, gia đình... Họ sẽ không còn năng lượng làm việc cho những ngày tiếp theo.

Chỗ mình tan làm lúc 3 rưỡi chiều, dành thời gian cho hoạt động thể chất tầm 4h - 6h, thì họ sẽ được xả hơi sớm hơn, nạp nhiều năng lượng hơn. Như vậy có khi 6 tiếng làm việc/ngày còn hiệu quả hơn 8-10 tiếng/ngày. Ở công ty 6 tiếng để chỉ tập trung vào việc, thời gian nghỉ thì lo nghĩ cho việc cá nhân. Hơn hẳn làm 10 tiếng nhưng trong đầu bộn bề giữa công việc - đời sống.

Lý do thứ hai là năng lượng của nhân viên rơi vào buổi sáng nhiều hơn chiều, do đó làm việc cũng hiệu quả hơn. Bớt 2 tiếng chiều nói vậy chứ cũng không hẳn là nhiều, vì 2 tiếng đó so với cả ngày không phải 1/4 của 8 tiếng mà có khi chỉ bằng 1/8 do năng suất chiều kém hơn. Các công ty khác đi làm từ 9h-18h. Vị chi là 3 tiếng buổi sáng và 5 tiếng buổi chiều, theo mình là không khoa học. Vì buổi chiều ai cũng khá mệt rồi nên dành thời gian tập trung buổi sáng thì hơn.

Và lý do cuối cùng nằm ở "thời gian linh động" - nó là một cái bẫy tâm lý. Nó làm người ta kẹt vào cái vòng lẩn quẩn "lướt facebook đã, từ từ làm, chiều không xong thì tối...". Nhiều người nghĩ "làm lúc nào cũng được, chơi lúc nào cũng được, xong việc là được". Nhưng trên thực tế, nó lại trở thành "chơi đã, làm từ từ". Tất cả điều này dẫn đến trễ deadline và ngập trong OT để hoàn thành. Nó làm người ta kiệt sức và rơi vào một cái vòng lẩn quẩn công việc không chấm dứt."

Hoãn việc của khách hơn là bắt nhân viên ở lại làm

Chúng ta vẫn biết ngành truyền thông quảng cáo đôi khi bị ràng buộc bởi khách hàng, tức là nếu khách hàng yêu cầu sửa gấp và deadline khắt khe thì chúng ta cần đáp ứng. Nhưng thay vì luôn phải chạy theo khách, Agency M.B chú trọng hơn ngay từ chất lượng sản phẩm đầu tiên.

Anh N.T.L cho biết "Bọn mình thường delay việc của khách hơn là bắt nhân viên ở lại làm. "Gấp" là một cái gì đó hơi mơ hồ. Deadline 3 ngày nhưng với cách làm việc thiếu hiệu quả của một số Agency thì có cho 5 ngày cũng vẫn vậy thôi, là kiểu đến gần hạn chót vừa khóc vừa làm. Đã thế còn làm thêm giờ rồi cáu nhặng cả lên.

Mình làm ngành quảng cáo ngót nghét 10 năm rồi. Artwork của M.B ngày nào cũng ra sòn sòn cả đống, mà bạn cũng thấy mức độ chi tiết của nó rồi đó. Chưa kể clip/sản phẩm của khách mà bọn mình không có quá nhiều nhân viên. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng làm việc và sự năng suất mỗi giờ trên công ty."

Quả thật, với văn hoá làm việc độc đáo nhưng rất khoa học này, 2 năm vừa qua chưa có một nhân viên nào của M.B nghỉ việc. Có lẽ vì họ đang thực sự được tận hưởng niềm vui với công việc mà vẫn đảm bảo cân bằng đời sống cá nhân.

Có lẽ, một số công ty, start-up khác đặc biệt trong mảng truyền thông Marketing quảng cáo cũng nên học hỏi theo kiểu làm việc như vậy. Chúng ta không nên bào mòn quá nhiều sức lực của một nhân viên để rồi đánh đổi lại chỉ là sự mệt mỏi, rệu rã ngày qua ngày và chất lượng công việc không cao. Tập trung làm việc chính là chìa khoá chị em nhé!

Nguồn ảnh: Monster Box