“Mở khóa” bí quyết giữ dáng, trẻ đẹp của nữ ca sĩ Camila Cabello: Hóa ra chỉ là 3 việc dễ làm

Camila Cabello, tên đầy đủ là Karla Camila Cabello Estrabao, là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Cuba nổi tiếng với tài năng ca hát, sáng tác và diễn xuất. Camila Cabello nổi tiếng ban đầu như một thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony, được thành lập qua chương trình truyền hình thực tế "The X Factor" vào năm 2012.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô mới thực sự vụt sáng khi rời khỏi nhóm vào năm 2016. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cô đến từ album đầu tay mang tên "Camila" (2018), với hit đình đám "Havana" đã đạt vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Đặc biệt còn tạo nên cơn sốt với bài hát "Senorita" kết hợp cùng Shawn Mendes.

Camila Cabello không chỉ nổi tiếng với tài năng âm nhạc xuất sắc, mà còn thu hút sự chú ý trong việc duy trì thân hình và phong cách sống lành mạnh. Kể từ khi Camila bắt đầu ra mắt trước công chúng, cô đã thể hiện một tầm nhìn tích cực về việc duy trì dáng vóc và sức khỏe.

Camila không theo đuổi các xu hướng giảm cân có hại cho sức khỏe. Thay vào đó, cô thường chia sẻ về việc tập thể dục đều đặn và duy trì một chế độ ăn uống cân đối. Việc này không chỉ giúp cô duy trì thể lực mà còn giúp tinh thần sảng khoái và tươi trẻ. Hạn chế được việc stress do phải kiêng khem quá nhiều.

Theo Jenna Willis – huấn luyện viên riêng của Camila, nữ ca sĩ sinh năm 1997 thường xuyên duy trì 3 việc này để giữ dáng và bảo vệ sức khỏe. Jenna khuyên mọi người nên thử áp dụng theo.

Camila không ăn kiêng tiêu cực mà thay vào đó, cô giữ dáng và ăn uống rất khoa học.

- Không sử dụng các chất kích thích

Jenna cho biết, nữ ca sĩ hầu như không đụng đến một giọt bia rượu nào, bởi chúng tác động rất xấu tới vòng eo. Cụ thể, một lon bia nhỏ khoảng 350ml chứa tới 95 calo, hoặc một ly rượu vang nhỏ chứa 94 calo. Nếu uống quá nhiều sẽ gây tăng cân và tích mỡ thừa tại bụng cực nhanh, ảnh hưởng tới ngoại hình.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều bia và rượu sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh gan, viêm loét dạ dày, bệnh tim mạch và tiểu đường. Thậm chí việc sử dụng không kiểm soát có thể dẫn đến xơ gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, bia rượu còn khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và tâm lý của người uống. Việc sử dụng quá mức có thể gây ra tình trạng loạn thần, tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, lo âu và tình trạng căng thẳng. Điều này thực sự không tốt cho sức khỏe lẫn tâm trí.

- Nhai chậm, ăn chậm

Do nhịp sống hối hả thời hiện đại, hầu như mọi người đều ăn thật nhanh, ăn vội vàng để có thời gian làm việc khác. Ai cũng nghĩ việc này bình thường, nhưng đây thực sự là một thói quen có hại hơn bạn tưởng. Vậy nên, Jenna khuyên mọi người hãy tập thói quen nhai chậm, ăn chậm để giữ dáng và bảo vệ sức khỏe.

Camila không bao giờ ăn vội vã dù cô có bận rộn lịch trình tới đâu.

Trước hết, nhai chậm giúp bắt đầu quá trình tiêu hóa ngay từ miệng. Sự nhai kỹ thức phẩm giúp thức ăn được nghiền nhỏ hơn, dễ dàng tiếp xúc với enzyme amylase có trong nước bọt miệng. Enzyme này giúp phân hủy tinh bột thành đường đơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp theo trong dạ dày.

Thêm vào đó, việc ăn chậm còn giúp dạ dày và ruột thường xuyên được cung cấp thức ăn theo từng phần nhỏ. Điều này giúp tránh tình trạng quá tải hệ tiêu hóa sau mỗi bữa ăn, giảm nguy cơ chứng tiêu chảy, táo bón và khó tiêu.

"Việc nhai chậm cũng giúp cơ thể cảm nhận tốt hơn về mức no. Bằng cách ăn chậm, tín hiệu no sẽ được gửi từ dạ dày đến não bộ một cách chính xác hơn, giúp bạn cảm thấy no một cách tự nhiên mà không cần phải ăn quá nhiều" – Jesse Feder, chuyên gia có chứng chỉ của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, cho biết.

Cuối cùng, việc ăn chậm cũng tạo ra điều kiện phù hợp cho việc giảm cân và duy trì trọng lượng cơ thể. Bởi vì bạn có thể cảm nhận no nhanh hơn, từ kiểm soát được lượng thức ăn tiêu thụ một cách hiệu quả hơn. Đây là một cách giảm cân hiệu quả nhưng không phải ai cũng biết.

- Ăn nhiều bữa nhỏ thay vì một bữa lớn

Camila chia sẻ rằng, cô luôn ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày dù công việc có bận như thế nào. Thay vì ăn ba bữa lớn, việc chia nhỏ khẩu phần ăn thành nhiều bữa sẽ giúp tối ưu hóa quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Camila thường xuyên chia sẻ những bữa ăn nhỏ trên Instagram của mình.

Cụ thể, ăn nhiều bữa nhỏ có thể tăng cường sự trao đổi chất. Việc tiêu thụ thức ăn thường xuyên giúp cơ thể duy trì mức năng lượng cao hơn trong suốt ngày, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và hoạt động tốt. Bằng cách này, bạn sẽ kiểm soát việc ăn quá mức ở mỗi bữa và tránh cảm giác đói, từ đó hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc ăn nhiều bữa sẽ giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Theo các chuyên gia, cơ thể có khả năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn khi thức ăn được chia nhỏ ra, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa.

