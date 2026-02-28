“Mợ chảnh” Jeon Ji Hyun có tin vui

Chiều 27/2, tờ News1 đưa tin, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun vừa nhận tin vui, đó là chính thức trở thành bà trùm bất động sản ở làng giải trí Hàn Quốc. Nguồn tin cho biết, mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới gần đây đã mua thêm 2 tòa nhà và 1 lô đất ở phường Seongsu, quận Seongdong, Seoul. Đầu tiên, cô thâu tóm tòa nhà gồm 1 tầng hầm - 5 tầng nổi với tổng diện tích sàn khoảng 1.042 mét vuông có giá trị 18,6 tỷ won (337 tỷ đồng). Tiếp theo đó, Jeon Ji Hyun mua tiếp 1 tòa nhà gần đó có tổng diện tích sàn khoảng 1.129 mét vuông với giá 26 tỷ won (tương đương 471 tỷ đồng). Ngoài ra, nữ diễn viên còn chi thêm 2,2 tỷ won (khoảng 40 tỷ đồng) thâu tóm luôn lô đất nằm giữa 2 tòa nhà nói trên. Được biết, Jeon Ji Hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu đất và thanh toán nốt số tiền còn lại cách đây ít ngày.

Với công cuộc thu mua ồ ạt mới đây, nữ minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới đang nắm giữ trong tay tổng cộng 5 bất động sản thương mại có giá trị lên tới 150 tỷ won (2717 tỷ đồng). Qua đó, cô chính thức trở thành bà trùm bất động sản ở Kbiz.

Jeon Ji Hyun vừa mua thêm 2 tòa nhà và 1 khu đất có tổng giá trị lên tới 46,8 tỷ won (847 tỷ đồng), đồng thời chính thức trở thành bà trùm bất động sản ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên hiện nắm giữ 5 khối bất động sản thương mại có tổng giá trị 2717 tỷ đồng. Ảnh: Naver

Chuyên gia trong ngành bất động sản đưa ra những đánh giá lạc quan về quyết định đầu tư của Jeon Ji Hyun: "Giá bán mỗi mét vuông ở phường Seongsu là 47,3 triệu won (856 triệu đồng), cao hơn 1 chút so với giao dịch ở các khu vực lân cận. Tuy nhiên, xét đến tiềm năng phát triển của phường Seongsu, có thể thấy khoản đầu tư này sẽ sinh lời đáng kể trong tương lai".

Kể từ sau khi kết hôn tới nay, Jeon Ji Hyun rất tích cực tham gia đầu tư, kinh doanh bất động sản. Hồi năm 2022, người đẹp mua khối bất động sản thương mại có vị trí đắc địa thuộc phường Deungchon, quận Gangseo với giá 50,5 tỷ won (914 tỷ đồng). Sau đó 1 năm, cô vung tiền mua tiếp căn penthouse sang trọng nằm trong khu phức hợp Acro Seoul Forest với giá 13 tỷ won (235 tỷ đồng) và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Ngoài ra, nữ diễn viên hạng S còn sở hữu nhiều bất động sản thương mại ở quận Yongsan và quận Gangnam.

Nữ diễn viên cũng rất mát tay trong việc kinh doanh bất động sản khi từng thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư của mình. Năm 2021, cô bán 1 tòa nhà ở phường Nonhyeon, qua đó "cá kiếm" khoản lãi rơi vào khoảng 14 tỷ won (254 tỷ đồng). Trước đó, vào năm 2014, nữ minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới bán căn hộ cao cấp ở phường Samseong và thu về khoản lợi nhuận lên tới 5,5 tỷ won (100 tỷ đồng).

Nữ diễn viên rất mát tay trong việc đầu tư bất động sản, liên tục thu lãi khủng. Ảnh: Nate

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn khi vừa tròn 16 tuổi. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á sau thành công của tác phẩm điện ảnh Cô Nàng Ngổ Ngáo. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách như Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh, The Thieves... Trong nhiều năm liền, Jeon Ji Hyun xuất hiện ở Top đầu trong danh sách những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất xứ kim chi. Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cô còn có cuộc hôn nhân với doanh nhân Choi Joon Hyuk làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Nữ diễn viên trở thành 1 trong những nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau thành công của loạt phim "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Ảnh: X