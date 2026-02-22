Không thể tin đây là "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun ở tuổi 45

Ngày 22/2, tờ Nate đưa tin hình ảnh khoe sắc vóc hoàn hảo mới nhất của Jeon Ji Hyun đang khiến cộng đồng mạng phát sốt. Trong loạt ảnh quảng cáo chụp cho thương hiệu thể thao, "mợ chảnh" diện trang phục bó sát cơ thể giúp cô để lộ cơ bụng số 11, vòng 2 không chút mỡ thừa và vóc dáng thon thả chuẩn từng milimet.

Ngay lập tức, loạt ảnh mới của cô đã gây bão mạng xã hội xứ kim chi, với từ khóa "Tình hình gần đây vô cùng tuyệt vời của Jeon Ji Hyun". Chiêm ngưỡng sắc vóc của Jeon Ji Hyun, khán giả không tin rằng cô đã bước sang tuổi 45 và là bà mẹ 2 con. Nhiều người khen minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới quản lý bản thân, giữ gìn nhan sắc quá đỉnh. Cô không già đi chút nào theo theo gian, diện mạo hoàn mỹ như AI tạo ra từ đầu đến chân.

Cơ bụng số 11, vóc dáng thon thả, gợi cảm của "mợ chảnh" ở tuổi 45 gây sốt MXH Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, có cư dân mạng hài hước cho biết họ cảm thấy ghen tỵ với ông xã Jeon Ji Hyun khi cưới được cô vợ quá đỗi xinh đẹp. Số khác lại cảm thấy như bị "bạo lực mạng" khi xem qua những hình ảnh mới nhất của Jeon Ji Hyun trong dịp Tết Nguyên đán.

"Chồng của Jeon Ji Hyun là người khiến mình ghen tỵ nhất… mình cũng muốn ngắm nhìn chị Jeon Ji Hyun mỗi ngày", "Cơ bụng của chị ấy đỉnh thật sự", "Jeon Ji Hyun chẳng có gì thay đổi so với trước đây cả, chỉ có tôi là đang già đi thôi à?", "Mình vừa đặt món mì tương đen để ăn trong lúc xem phim thì thấy ảnh Jeon Ji Hyun. Tàn nhẫn thật sự…", Nhắm mắt lại để khỏi thấy, mình 40 tuổi, nặng 80 kg", là bình luận của cư dân mạng trước diện mạo của Jeon Ji Hyun ở tuổi U45.

Vóc dáng của bà mẹ 2 con và đã ở ngưỡng tuổi U45 này làm netizen cảm thấy như bị "bạo lực mạng". Ảnh: Intagram.

Jeon Ji Hyun sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch và một khí chất khó ai sánh kịp, khiến cô luôn nổi bật dù không cần trang điểm cầu kỳ. Với hình ảnh sang chảnh và đẳng cấp, diễn viên 8X là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu lớn. Minh tinh này không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một biểu tượng về phong cách và vẻ đẹp.

Do đó, mặc cho mỗi năm có rất nhiều đàn em trẻ trung ra mắt, Jeon Ji Hyun vẫn vững vàng vị trí tường thành nhan sắc xứ Hàn, với nhận định "Người khác có thể nói xấu Jeon Ji Hyun, chứ không thể nói cô xấu". Điều đặc biệt hơn là đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhưng nhan sắc và vóc dáng của nữ diễn viên vẫn cực phẩm như thời xuân sắc.

Năm 2025 vừa qua là khoảng thời gian đen tối với Jeon Ji Hyun. Biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu ba đòn chí mạng: bị điều tra trốn thuế, chồng đại gia vỡ nợ 287 tỷ đồng, đối diện làn sóng tẩy chay dữ dội từ thị trường Trung Quốc và phải đền bù số tiền thiệt hại kinh tế khổng lồ cho các đối tác. Có thể nói, trong cả chặng đường dài làm nghệ thuật của mình, Jeon Ji Hyun chưa bao giờ lao đao như năm ngoái.

Jeon Ji Hyun chăm chỉ chạy show để trả nợ cho chồng đại gia. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate, Sina