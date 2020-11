Mỡ bụng sẽ dày lên trông thấy theo từng ngày nếu bạn thường ăn những thực phẩm này!

Bạn có thể tăng cân do tuyến giáp kém hoạt động, do căng thẳng, mệt mỏi, cơ thể tích nước... rất nhiều lý do, có người tăng cân dần dần khi tuổi tác ngày càng nhiều hoặc thay đổi lối sống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tăng cân do thói quen ăn uống vẫn là nguyên nhân chủ yếu hơn cả. Tăng cân có thể tốt cho cơ thể bạn nhưng ăn quá nhiều và liên tục thực phẩm có hàm lượng calo cao dẫn đến tăng cân thì câu chuyện này không còn hai chữ lành mạnh nữa.



Danh sách những thực phẩm này cần loại bỏ hoặc hạn chế tối đa để tránh tình trạng mỡ bụng tích tụ dày lên trông thấy theo thời gian:

Kem

Kem là món tráng miệng phổ biến nhất, rất dễ gây béo vì hàm lượng đường và chất béo cao. Vì vậy không nên thường thức món ăn này quá thường xuyên để tránh tăng tích mỡ bụng.

Pizza

Không phải là những chiếc bánh pizza làm tại nhà, đây là những chiếc bánh pizza làm tại cửa hàng với rất nhiều chất béo, tinh bột tinh chế và lượng calo cao. Ngoài ra, tùy thuộc vào loại bánh pizza bạn đặt, nó cũng có thể bao gồm một lượng lớn pho mát và thịt chế biến. Không chỉ làm mỡ bụng dày lên trông thấy, những thực phẩm này đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh béo phì và nhiều bệnh mãn tính khác như bệnh tim mạch.

Bánh rán

Bánh rán chứa nhiều đường, bột mì tinh chế và chất béo bổ sung. Với hàm lượng calo cực cao, bánh rán chứa một lượng lớn chất béo chuyển hóa, là chất béo không lành mạnh.

Khoai tây chiên

Những món ăn nhẹ phổ biến này thường được ăn với các loại nước sốt có lượng đường cao như tương cà, giúp tăng gấp đôi khả năng tích mỡ bụng. Dù là khoai tây chiên ngoài cửa hàng hay khoai tây bạn tự chiên tại nhà đi chăng nữa, nguy cơ tăng cân cũng không hề giảm.

Sô cô la sữa

Không giống như người anh em họ sô cô la đen, sô cô la sữa không thúc đẩy giảm cân mà ngược lại, có thể dẫn đến tăng cân. Sô cô la sữa thường chứa nhiều đường và chất béo, đặc biệt có chứa thành phần gây nhiện, khiến bạn ăn liền 2-3 thanh một lúc.

Bơ đậu phộng

Mặc dù việc tiêu thụ bơ đậu phộng tự làm tại nhà có kiểm soát rất tốt cho sức khỏe nhưng bơ đậu phộng chế biến sẵn trên thị trường có chứa thêm đường, dầu thực vật hydro hóa và nhiều muối có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tăng mỡ bụng không kiểm soát. Bơ đậu phộng cũng có lượng calo cao - thêm một lý do khác khiến nó trở thành một trong những thực phẩm phổ biến nhất gây tăng cân quá mức.

Soda (đồ uống có đường)

Giới chuyên gia dinh dưỡng đều khẳng định nước ngọt có đường, có hương vị có thể được coi là loại thực phẩm dễ gây béo nhất. Không chỉ nước ngọt, trà ngọt, nước trái cây có hương vị, đồ uống cà phê và đồ uống thể thao có hàm lượng đường cao và là nguồn cung cấp calo cao nhất trong số các loại đồ ăn vặt. Uống soda có thể không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Bánh quy

Mặc dù bánh quy rất thú vị khi nhai trong khi làm việc hoặc xem Netflix, nhưng chúng có thể chứa rất nhiều calo. Nếu ăn thường xuyên, chắc chắn mỡ bụng sẽ dày lên đáng gờm đó nhé!

Nước ép hoa quả mua sẵn

Nước ép trái cây rất lành mạnh nhưng có thể gây tăng cân khi tiêu thụ quá mức. Nước ép trái cây mua ở cửa hàng có hàm lượng đường bổ sung cao và thiếu chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có trong nước trái cây nguyên chất càng đẩy nguy cơ tăng tích mỡ bụng lên cao hơn.

Vào một thời điểm nào đó, chiên xúc xích để ăn tối có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng về lâu dài, việc làm này gây ra một số vấn đề sức khỏe, trong đó có tích trữ mỡ bụng cực nhanh, khiến người ăn tăng cân nhanh chóng.

Ngoài ra một số thực phẩm sau cũng khiến mỡ bụng dày lên chóng mặt, đòi hỏi bạn phải ăn uống tiết chế và đúng cách hơn:

- Bánh mì trắng.

- Rượu Ngũ cốc.

- Mì.

- Mayonnaise.

Cuối cùng...

Nói chung, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm dù là loại nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Những người muốn kiểm soát cân nặng cần cẩn thận nên ăn gì, không nên ăn gì. Nếu không muốn mỡ bụng dày thêm thấy rõ mỗi ngày, việc hạn chế tối đa hoặc cắt bỏ những thực phẩm này có lẽ là việc nên làm.

(Nguồn: Boldsky)