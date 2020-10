Mỡ bụng dưới khiến nhiều chị em tự ti, luôn cố gắng "tiêu diệt" hóa ra lại vô cùng quan trọng với thiên chức làm mẹ

Nỗi ám ảnh mang tên eo bé, bụng phẳng lỳ

Từ phim ảnh cho đến các ấn phẩm quảng cáo, các cô gái với vòng 2 săn gọn, phẳng lỳ luôn hiện lên như chuẩn mực của cái đẹp thế kỷ 21.

Phải công nhận rằng, hầu hết chị em phụ nữ đều ghét bỏ phần mỡ ở bụng dưới, thậm chí vì nó mà cảm thấy tự ti, không dám diện crop-top hay vài kiểu trang phục sexy hở rốn.

Để biết phụ nữ ám ảnh thế nào với vấn đề này, chỉ cần tìm kiếm từ khóa "giảm mỡ bụng" trên Google - bạn sẽ có ngay 16,3 triệu kết quả! Và hầu hết top kết quả là bài quảng cáo bán hàng, thực phẩm chức năng giúp giảm mỡ.

Chúng ta ghét bỏ mỡ bụng dưới nhưng đâu biết nó quan trọng như thế nào với sức khỏe và thiên chức làm mẹ

Mới đây, trang Facebook chuyên về sức khỏe gia đình Mummies & Daddies đã dẫn các nghiên cứu và khẳng định: Mỡ bụng rất quan trọng với sức khỏe phụ nữ!

Sở dĩ, chị em với thể trạng bình thường luôn có mỡ ở bụng dưới, cơ bản vì chúng ta có tử cung.

Theo chuyên trang sức khỏe phụ nữ Her Campus, bộ phận này được gọi là belly pooch, nằm dưới rốn, trên khung xương chậu.

Tưởng là xấu xí, nó lại có vai trò quan trọng: Bảo vệ các cơ quan sinh sản của phụ nữ như buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung.

"Nhìn chung, phụ nữ khỏe mạnh đều có mỡ bụng, đến cả những cô gái mình dây, ưa vẫn động vẫn có mỡ bụng", chuyên gia dinh dưỡng Danika Plante cho hay.

Như vậy, mỡ bụng tự nhiên cần thiết cho các chức năng lành mạnh của cơ thể. Do đó, một khi hiểu rõ lý do mỡ bụng tồn tại, chị em sẽ thoát khỏi những định kiến về chuẩn mực cái đẹp do xã hội áp đặt.

Dù hằng ngày, hằng giờ bị bủa vây bởi những "bí quyết" giảm mỡ bụng, chúng ta cần hiểu rằng có tập tành ác liệt đến đâu - luôn có chút mỡ thừa dưới rốn.

Bên cạnh đó, đừng băn khoăn hay dung dưỡng những tiêu chuẩn phi thực tế với số đông về cái đẹp.

Tổng hợp