Vũ Thuý Quỳnh nói về Miu Lê trên sóng livestream nhưng bị chê EQ thấp

Từng là cái tên được khán giả yêu mến, Miu Lê bỗng chốc bị khán giả quay lưng khi bị cơ quan phát hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Giữa lúc những thông tin xoay quanh Miu Lê đang trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội, phát ngôn mới đây của Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, khi được hỏi về những ồn ào liên quan đến Miu Lê, Vũ Thúy Quỳnh đã chia sẻ trên sóng livestream: "Tôi vừa mới đọc xong, thấy tiếc quá nên các bạn trẻ bây giờ nên có lối sống lành mạnh. Ngày xưa thì không biết sao nhưng giờ tôi thấy bản thân sống lành mạnh. Xưa thi thoảng lúc trẻ con còn đi club chơi. Giờ tôi không đi nữa rồi, không hứng thú. Giờ mà thích kiểu nhậu nhẹt sinh tố lúa mạch thì ở nhà thế là vui rồi".

Sau phát ngôn này, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng phát ngôn của người đẹp khá nhạy cảm trong bối cảnh vụ việc đang diễn ra. Trên Threads và nhiều diễn đàn, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với cách chia sẻ của Vũ Thúy Quỳnh. Một tài khoản cho rằng: "Biết là có ý tốt nhưng cùng hoạt động trong showbiz thì nên im lặng trước chuyện của đồng nghiệp". Trong khi đó, một số netizen nhận xét người đẹp phát ngôn quá thẳng, dễ gây tranh cãi và bị cho là thiếu tinh tế.

Ngoài ra, nhiều bình luận còn cho rằng Vũ Thúy Quỳnh đang bị đánh giá là "EQ thấp" vì lên tiếng giữa thời điểm nhạy cảm. Một số ý kiến gay gắt hơn nhận định cô vô tình khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn, thậm chí bị nghi đang "mượn drama để gây chú ý". Bên cạnh đó, không ít người cho rằng nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng nên cẩn trọng hơn khi đưa ra quan điểm liên quan đến đời tư hay ồn ào của đồng nghiệp.

Đây không phải lần đầu tiên Á hậu 9x nhận về những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Từ khi công khai chuyện tình cảm, Vũ Thuý Quỳnh nhận về không ít đánh giá tiêu cực. Cô cũng không ngần ngại đáp trả 1-1 với netizen. Vừa qua, cô và bạn trai Đức Phạm còn vướng nghi vấn đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán này, Vũ Thuý Quỳnh từng trực tiếp phản hồi và khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường, không hề xảy ra căng thẳng hay giận hờn như lời đồn trên mạng xã hội.

Chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Trong đó Miu Lê cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.