Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Từ bé, cô đã theo học lớp người mẫu nhưng lớn lên chuyển hướng hoạt động song song diễn xuất và ca hát. Năm 18 tuổi, cô lần đầu đóng vai chính trong sitcom Những thiên thần áo trắng. Sau này, cô ghi dấu trong các phim điện ảnh Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua...

Năm 2026, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với phim Đại tiệc trăng máu 8 - tác phẩm do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn thực hiện.

Miu Lê khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi vướng vào ma túy

Tôi không phải típ người sinh ra để học hành

Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Miu Lê lại khá "lận đận" trong con đường học hành.

Miu Lê từng chia sẻ có tuổi thơ nhiều biến động. Cô sinh ra ở Ninh Thuận, còn đỏ hỏn đã được ba mẹ bế vào TP.HCM. Gia cảnh khốn khó. Tuy nhiên, gia đình cô rất khuôn khổ, quan tâm từ những chi tiết nhỏ xíu như: Ngồi không được rung đùi, ăn cơm là phải ăn thật sạch không được bỏ thừa đồ ăn, trả lời ba mẹ phải có chủ ngữ, vị ngữ...

"Từ bé tôi chỉ được chơi với chị gái, 11h tan học đúng 15 phút có mặt tại nhà, không được tham gia các buổi sinh hoạt trường lớp, dã ngoại. Tôi giờ chơi ít bạn cũng từ đây mà ra.

Tôi không được uống sữa, ăn vặt như những đứa trẻ khác. Tan học, hai chị em về nhà phụ mẹ cắt chỉ. Ngày thường, nhà tôi ăn cơm với nước mắm tỏi, cuối tuần 'sang' hơn có chà bông được mẹ xào thật mặn.

Suốt tuổi thơ, tôi chỉ mặc quần áo, dùng cặp và sách vở cũ chị gái hơn 2 tuổi để lại. Tôi học cấp 1 loại giỏi, lên trung học loại khá, cấp 3 chỉ xuống trung bình. Tôi không tối dạ nhưng không phải típ người sinh ra để học hành", Miu Lê chia sẻ trên VietNamnet.

Miu Lê tiếc nuối vì bỏ học giữa chừng

Trong một lần livestream, nữ ca sĩ thú nhận chỉ học đến năm 2 đại học rồi bảo lưu, dành thời gian tập trung làm nghệ thuật. Lúc đầu, cô chỉ định bảo lưu một thời gian, nhưng sau này nhận ra việc đi học lại không dễ.

"Sau khi bảo lưu đại học, tôi bị cuốn vào công việc nên hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn", cô tâm sự, song không tiết lộ từng học trường nào.

Nữ ca sĩ nói thêm: "Tôi nghĩ nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay. Đối với tôi, việc học vẫn hơn. Có những kiến thức trong quá trình học mà tôi nghĩ sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".

Trong buổi trò chuyện trực tuyến, Miu Lê khuyến khích mọi người nên cố gắng hoàn thành việc học.

Không tụ điểm nào ở TP.HCM vắng mặt Miu Lê

Nổi tiếng từ sớm, kết hợp với việc giữ hình ảnh cá nhân không vướng scandal đã giúp Miu Lê trở thành cái tên bảo chứng tỷ suất người xem qua loạt phim điện ảnh Việt đạt doanh thu lớn.

Miu Lê muốn sống có ích hơn, được cống hiến cho xã hội

Khi kiếm được nhiều tiền, Miu Lê thừa nhận đắm chìm vào vật chất, ưa thích những nơi sôi động, đến nỗi cứ tìm kiếm tên "Miu Lê" trên Google sẽ đính kèm từ khóa hàng hiệu.

"Tôi từng rất thích chỗ xập xình, không tụ điểm nào ở TP.HCM vắng mặt Miu Lê, dĩ nhiên tốn tiền không xuể. Ba tháng trước, tôi họp mặt hội bạn đi 'quẩy' thân nhất, cùng nhau vào bar như xưa", Miu Lê nói.

Thế nhưng, trải qua thời kỳ dịch Covid-19 phải sống cô đơn giữa 4 bức tường khiến nữ nghệ sĩ trẻ nhận ra túi hiệu vài trăm triệu đồng cũng đựng được như túi thường. Số tiền đã lãng phí có thể dùng đầu tư hoặc giúp đỡ người khác.

"Hành trình trải nghiệm hàng hiệu đã chấm dứt. Hiện tại, tôi đề cao tình người, cống hiến gì cho xã hội và truyền đến cộng đồng năng lượng nào", Miu Lê nói.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: 1. Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh 2. Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội 3. Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng 4. Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội 5. Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh 6. Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.

(Tổng hợp)