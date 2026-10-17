Miss Universe công bố 126 thí sinh, đại diện Việt Nam không có tên

Trang chủ Miss Universe 2026 vừa công bố danh sách 126 người đẹp tham dự đấu trường nhan sắc năm nay, thông qua việc mở bình chọn nhận cơ hội vào top 30 của đêm chung kết.

Đáng chú ý, danh sách đó hoàn toàn vắng mặt đại diện 6 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào, Singapore. Thông tin này tiếp tục nhận được nhiều quan tâm của khán giả về khả năng được tham gia của 6 quốc gia Đông Nam Á.

Đại diện Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á không có tên trong danh sách thí sinh dự thi Miss Universe 2026.

Trước đó vài ngày, ông Ronald Day - CEO Miss Universe tiếp tục khẳng định quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc thi thuộc về đội ngũ tổ chức tại Puerto Rico, đồng thời xác nhận tình trạng liên quan đến đại diện của 6 quốc gia ở châu Á vẫn chưa thay đổi.

CEO Miss Universe nhấn mạnh đội ngũ phụ trách cuộc thi kỷ niệm 75 năm thành lập tại Puerto Rico mới là bên có thẩm quyền đưa ra các quyết định liên quan. Ông cho biết ê-kíp của mình chịu trách nhiệm tuyển chọn thí sinh và phối hợp các thỏa thuận về khâu sản xuất chương trình.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Miss Universe xác nhận tình trạng liên quan đến đại diện của 6 quốc gia châu Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore vẫn được duy trì. Khi được hỏi về vấn đề này, ông cho biết tình trạng trên “vẫn còn hiệu lực và sẽ kéo dài đến cuối cùng”.

Tuy nhiên, CEO Miss Universe không tiết lộ cụ thể điều gì sẽ xảy ra nếu đại diện của những quốc gia này có mặt tại Puerto Rico. Ông chỉ nhấn mạnh tổ chức sẽ xử lý các trường hợp thí sinh được đăng ký chính thức theo quy trình đã thiết lập.

Ông Nawat khẳng định đại diện Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á vẫn được tham gia Miss Universe 2026.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tổ chức Miss Universe không công nhận tính pháp lý trong việc ông Nawat nắm quyền sở hữu bản quyền cuộc thi tại 6 thị trường thuộc Đông Nam Á.

Trước đó, JKN Universe LLC - đơn vị sở hữu quyền cấp phép thương hiệu Miss Universe - tuyên bố đại diện Việt Nam cùng người đẹp của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Singapore không đủ điều kiện dự Miss Universe 2026.

Theo JKN Universe LLC, Miss Universe Eastern Pte. Ltd. không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Đơn vị này cũng không có quyền cấp, chuyển nhượng hoặc trao giấy phép liên quan đến thương hiệu Miss Universe.

Các thỏa thuận nhượng quyền sử dụng thương hiệu được ký thông qua ông Nawat Itsaragrisil không có cơ sở cấp phép hợp lệ từ đơn vị sở hữu quyền thương hiệu.

Ngay sau đó, MU East có thông báo phản hồi khẳng định 6 đại diện của Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore và Việt Nam được lựa chọn, đủ điều kiện dự, đồng thời cho biết sẽ bảo vệ quyền tham dự của các người đẹp này thông qua các kênh pháp lý.

Tranh cãi giữa 2 bên đẩy các thí sinh chiến thắng tại những quốc gia này rơi vào tình thế bị kẹt lại, khó có thể sở hữu suất dự thi hợp thức.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe 2026.

Theo dự kiến, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Universe 2026. Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Hà Nội, cao 1,73 m với số đo hình thể 82-63-93 cm, từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Tại đêm chung kết Miss Universe 2026, ông Nawat Itsaragrisil - đại diện MU East vẫn khẳng định đại diện Việt Nam chắc chắn sẽ được tranh tài tại Miss Universe 2026 diễn ra tại Puerto Rico.

Dự kiến chung kết Miss Universe 2026 diễn ra vào ngày 24/11. Các thí sinh sẽ bắt đầu đến Puerto Rico để nhập cuộc từ ngày 8/11. Tuy nhiên việc vướng vào tranh chấp cấp quản lý quốc tế khiến con đường đến Puerto Rico của đại diện Việt Nam gặp trở ngại lớn.