BTC Miss Universe Vietnam lên tiếng nóng về nhóm chat nói xấu

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong một nhóm chat riêng, với những tin nhắn bị nghi có liên quan đến các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều đồn đoán và tranh luận về những người được cho là xuất hiện trong các đoạn hội thoại.

Giữa lúc câu chuyện chưa có lời giải rõ ràng, chiều 12/10, BTC Miss Universe Vietnam đã có thông cáo lên tiếng về sự việc. Theo đó, BTC xác nhận đã ghi nhận thông tin về những đoạn tin nhắn đang được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.

Trong thông cáo, BTC cho biết: "Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam phối hợp cùng các bên liên quan, đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp".

Thông cáo của BTC Miss Universe Vietnam về ồn ào từ nhóm chat

Động thái này được đưa ra giữa thời điểm vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, một số cái tên liên quan đến cuộc thi bị réo gọi, kéo theo những suy đoán về mối quan hệ giữa các thí sinh cũng như nội dung thực sự của nhóm chat đang bị bàn tán.

Đương kim Miss Universe Vietnam - Nguyễn Quỳnh Anh - và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam - Trịnh Mỹ Anh liên tục trở thành tâm diểm bàn tán sau khi nhóm chat rộ lên. Hiện tại, cả hai chưa có phản ứng trực tiếp nào xoay quanh những bàn luận trên khắp các diễn đàn.

Người đầu tiên có động thái chính là Hồng Đăng - Á hậu 4 Miss Universe Vietnam 2026. Cô chỉ đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn 2 chữ "Thất vọng". Dưới chia sẻ này, Pháo - Á hậu 3 của cuộc thi - đã để lại biểu tượng trái tim như một lời động viên.

Đáng chú ý, MLee cũng là người đẹp bị kéo vào ồn ào khi một ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn trao đổi trong nhóm chat, tiết lộ rằng MLee đã tuyên bố nếu "Quỳnh Anh out top mà Hồng Đăng được vào thì sẽ về luôn". Trước tin đồn này, nữ ca sĩ đáp trả thẳng thắn: "Tui nói thiệt, tui bị đau bụng, tui đã xin ekip cho về khách sạn rồi. Lúc đó, ai in ai out tui hết quan tâm rồi. Với có lộn không? Ai cũng in top có tui out top nè. Thua rồi thì tui phải lo tánh mạng tui trước chứ trời".

Nhóm chat riêng tư được cho là của các thí sinh Miss Universe Vietnam khiến cộng đồng fan sắc đẹp vô cùng xôn xao

Miss Universe Vietnam 2026 khép lại với đêm chung kết diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng, quy tụ 30 thí sinh. Trải qua các phần thi trình diễn và ứng xử, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trước đó, Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh (Á hậu 1), Emma Maria Fernandez Lê (Á hậu 2), Nguyễn Diệu Huyền - rapper Pháo (Á hậu 3) và Trịnh Hồng Đăng (Á hậu 4).