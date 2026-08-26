Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động, lộ diện Giám đốc Quốc gia mới của cuộc thi

Sáng 26/8 tại Lachateau Hotel (TP.HCM), Miss Charm Vietnam 2026 chính thức khởi động với chủ đề "Beauty Born from Culture", tạm dịch là vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa. Hai thông tin đáng chú ý nhất được công bố tại sự kiện là việc bổ nhiệm nhà thiết kế Lê Hữu Nhân vào vị trí Giám đốc Quốc gia, và việc mở cổng tuyển sinh tìm gương mặt đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm quốc tế.

BTC cùng các người đẹp tham dự sự kiện

Đặt văn hóa vào giữa cuộc chơi nhan sắc

Theo Ban Tổ chức, tiêu chí của mùa giải năm nay không dừng ở ngoại hình. Thí sinh được kỳ vọng có câu chuyện cá nhân, có hiểu biết về văn hóa Việt Nam và quan trọng hơn là biết cách kể lại những giá trị đó bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Nói cách khác, một gương mặt đẹp chưa đủ nếu người đó không thể trả lời được câu hỏi mình đến từ đâu.

Các người đẹp có mặt tại sự kiện

Mai Ngô rạng rỡ tại sự kiện

Định hướng này tiếp nối tinh thần chung của Miss Charm, sân chơi vốn theo đuổi sự giao thoa giữa văn hóa, giáo dục, du lịch và các giá trị cộng đồng. Đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế vì thế được đặt vào vai trò cầu nối, giới thiệu hình ảnh đất nước và bản sắc Việt ra bên ngoài, thay vì chỉ đơn thuần đi thi và mang về thành tích.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Org kiêm Trưởng Ban giám khảo, chia sẻ tại sự kiện: "Miss Charm không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp. Đó là nơi vẻ đẹp được kết nối với văn hóa, giáo dục, du lịch và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể mang đến cho cộng đồng. Cuộc thi Miss Charm Vietnam 2026 sẽ tiếp tục tìm kiếm gương mặt hội tụ đầy đủ bản lĩnh, tri thức và chiều sâu văn hóa Việt để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế."

Nhà thiết kế Lê Hữu Nhân nhận vai trò Giám đốc Quốc gia

Quyết định bổ nhiệm được bà Nguyễn Thị Thúy Nga trao trực tiếp tại buổi ra mắt. Trên cương vị mới, Lê Hữu Nhân sẽ tham gia định hướng và tổ chức các hoạt động của mùa giải, trong đó có khâu quan trọng nhất là tuyển chọn đại diện Việt Nam dự thi quốc tế.

NTK Lê Hữu Nhân

Với nền tảng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, anh được kỳ vọng tạo dấu ấn riêng cho mùa giải ở phần kết nối giữa thời trang, văn hóa và hình ảnh người phụ nữ Việt đương đại. Ê-kíp vận hành còn có Lachateau Hotel là đơn vị đăng cai, đại diện là ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Lê Thành Group. Crystal Entertainment giữ vai trò sản xuất với đại diện là ông Vũ Thái, Tổng Giám đốc. Ông Trịnh Hoài Nam đảm nhận cùng lúc hai vị trí Giám đốc Điều hành Miss Charm Org và Giám đốc Sáng tạo Miss Charm Vietnam 2026.

Ba mùa giải và một tấm vé quốc tế

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Việt Nam khởi xướng, đến nay đã trải qua ba mùa. Mùa đầu tiên khép lại với chiến thắng của Luma Russo, người đẹp Brazil. Mùa thứ hai gọi tên Rashmita Rasindran của Malaysia, và cô tiếp tục đồng hành với cuộc thi ở vai trò thành viên Ban giám khảo Miss Charm Vietnam 2026. Mùa thứ ba thuộc về Anna Blanco đến từ Venezuela.

Miss Charm 2025 Ngô Thị Quỳnh Mai

Sự kiện khởi động có sự góp mặt của Rashmita Rasindran cùng các đại diện quốc tế gồm Miss Charm Philippines 2026, Miss Charm Malaysia 2026, Miss Charm Indonesia 2026 và đại diện Việt Nam Ngô Thị Quỳnh Mai. Dưới sự dẫn dắt của MC Thuận Nguyễn và Giang Thái, các khách mời cùng trao đổi quanh chủ đề "Beauty Born from Culture", nhấn mạnh vẻ đẹp riêng của mỗi quốc gia hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đối thoại văn hóa.

Miss Charm Malaysia 2026

Sau lễ phát động, Ban Tổ chức sẽ lần lượt tiếp nhận hồ sơ, tổ chức casting, tuyển chọn và huấn luyện. Thí sinh vào vòng đào tạo được chuẩn bị kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử và kiến thức văn hóa, tất cả hướng đến một mục tiêu duy nhất là tìm ra người đủ sức kể câu chuyện Việt Nam trên sân khấu quốc tế bằng chính trải nghiệm của mình.

Nguồn ảnh: BTC cung cấp

Thanh Yên