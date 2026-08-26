Huy Trần lên tiếng sau cái ôm của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn

Tối 25/8, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cùng xuất hiện tại buổi ra mắt Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh ở TP.HCM. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm khi chứng kiến màn hội ngộ của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn - cặp đôi đình đám một thời trên màn ảnh Việt cho đến ngoài đời thực.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đã chủ động tiến đến chào hỏi nhau. Cả hai vui vẻ trò chuyện, sau đó còn có cái ôm chúc mừng. Hình ảnh này nhanh chóng viral, đặc biệt khi Huy Trần cũng có mặt ngay gần đó. Ánh mắt và biểu cảm được cho là khá thú vị của ông xã Ngô Thanh Vân lập tức bị cư dân mạng bàn luận nhiệt tình.

Ánh mắt của Huy Trần khi chứng kiến bà xã và Johnny Trí Nguyễn tương tác khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt

Trên trang cá nhân, Huy Trần đăng tải loạt hình ảnh tại buổi công chiếu phim. Trong ảnh, anh xuất hiện cùng bà xã Ngô Thanh Vân và em trai Đăng Trần - người góp mặt trong Hộ Linh Tráng Sĩ. Kèm theo đó, ông xã Ngô Thanh Vân viết một dòng trạng thái đầy hài hước: "Tối qua tại buổi ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Chỉ thấy Tráng Sĩ Sông Nước Đăng Trần quá ngầu, không có báo tố gì đâu nha mọi người ơi".

Phản ứng của Huy Trần thực chất càng khiến khoảnh khắc trên thảm đỏ tối qua trở nên thú vị. Ai cũng biết, Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn từng có một quãng thời gian hẹn hò, nhưng sau khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè và nhiều lần tương tác khá tự nhiên tại các sự kiện. Vì vậy, màn ôm nhau tại buổi công chiếu tối qua vốn không phải điều quá bất ngờ.

Chẳng qua lần này, Huy Trần cũng có mặt tại sự kiện, đứng ở khoảng cách khá gần và gần như "thu hết mọi việc vào mắt", thế nên cư dân mạng mới được phen rôm rả mà thôi.

Phản ứng của Huy Trần sau những bàn tán về khoảnh khắc trên thảm đỏ tối qua khiến netizen bật cười

Sau khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân gặp nhau khi đóng cặp trong bộ phim hành động đình đám Dòng Máu Anh Hùng (2007). Phim chưa kịp hạ màn ngoài rạp, chuyện tình của hai diễn viên chính đã râm ran khắp mặt báo. Cả Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đều kín tiếng, chưa từng công khai yêu nhau, nhưng những gì họ dành cho nhau trên phim lẫn ngoài đời đều cho thấy mối quan hệ đặc biệt.

Thời gian gắn bó của họ kéo dài gần 7 năm, không đám cưới, không nhẫn cưới, chỉ có những hình ảnh hiếm hoi chụp chung và vài lời bóng gió trong những buổi phỏng vấn. Cuối cùng, họ chia tay trong lặng lẽ, không lời xác nhận nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Năm 2019, Ngô Thanh Vân ra mắt phim điện ảnh thì Johnny Trí Nguyễn và bạn gái mới vẫn xuất hiện để ủng hộ.

Mối lương duyên của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn bắt đầu từ phim Dòng Máu Anh Hùng. Tuy nhiên sau 7 năm thì cả hai quay trở lại làm bạn bè

Ngô Thanh Vân và Huy Trần lộ tín hiệu hẹn hò từ năm 2020 nhưng không công khai với công chúng chuyện tình cảm. Dịp lễ Valentine năm 2021, nữ diễn viên chính thức xác nhận chuyện hẹn hò với Huy Trần. Tháng 3/2022, Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh được nửa kia cầu hôn. Sau một thời gian yêu nhau, cặp đôi chính thức về chung nhà bằng một đám cưới ấm cúng.

Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau quãng thời gian gắn bó. Ít ai biết, phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng trọn vẹn, nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về áp lực và nỗi trăn trở khi gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm con cái.

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", Ngô Thanh Vân từng cho hay.

Trong suốt quá trình mang thai, Ngô Thanh Vân được ông xã chăm sóc từ A đến Z. Đến tháng 8/2025, Ngô Thanh Vân hạnh phúc thông báo đã sinh con đầu lòng. Cô và Huy Trần sau đó dành hết thời gian để chăm sóc nhóc tỳ.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngô Thanh Vân và Huy Trần khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Tổng hợp