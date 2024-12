Chung kết Miss Charm 2024: Cú lộn ngược dòng gây tranh cãi, được ví như cuộc thi ao làng

Hôm qua (21/12), đêm Chung kết Miss Charm 2024 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 37 thí sinh tới từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện danh giá thuộc về người đẹp Malaysia Rashmita Rasindran (24 tuổi). Kết quả này nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ nhan sắc. Bởi công chúng cho rằng, với ngoại hình xinh đẹp, chiều cao ấn tượng 1m82 cùng khả năng trình diễn và ứng xử tốt, người đẹp Malaysia hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Miss Charm 2024.

Người đẹp Malaysia trở thành tân Miss Charm 2024 với sự ủng hộ từ công chúng

Trong khi đó, đại diện Việt Nam là Quỳnh Nga đã trở thành Á hậu 2 sau phần ứng xử xuất sắc tại đêm Chung kết. Thế nhưng, kết quả này lại không nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong nước và quốc tế.

Đại diện Việt Nam là người đẹp Quỳnh Nga ngay khi vừa trình diễn đã nhận về nhiều ý kiến không mấy khả qua từ công chúng. Theo netizen, phần trang điểm của Quỳnh Nga trong đêm Chung kết khiến người đẹp trông “dừ” hơn so với tuổi thực.

Quỳnh Nga nhận danh hiệu Á hậu 2 Miss Charm nhưng vướng nhiều tranh cãi

Khả năng trình diễn catwalk của Quỳnh Nga cũng không được công chúng đánh giá cao. Đổi lại, đại diện Việt Nam lại được nhận xét là tự tin cùng bản lĩnh “nuốt mic” khi nói tiếng Anh xuất sắc không kém các người đẹp quốc tế khác.

Tuy nhiên, câu trả lời xuất sắc của Quỳnh Nga trong phần thi ứng xử được cho là không đủ. Chưa hết, đêm Chung kết Miss Charm còn gây tranh cãi với cũ lộn ngược dòng vô cùng kém thuyết phục. Theo đó, Quỳnh Nga được công bố vào Top 20 chung cuộc nhưng khi đến phần gọi tên vào Top 10, người đẹp lại không giành được cơ hội đi tiếp.

Cứ nghĩ Quỳnh Nga sẽ chỉ dừng chân ở Top 20, nhưng điều khiến công chúng không ngờ tới là ngay sau đó, người đẹp lại được MC công bố bước chân vào Top 6 nhờ là thí sinh có lượng bình chọn cao nhất.

Điều này khiến các diễn đàn nhan sắc bùng nổ khi netizen đặt nghi vấn, Quỳnh Nga được ưu ái vì là đại diện của nước chủ nhà. Bởi lẽ công chúng cho rằng, với việc nhập cuộc muộn, bỏ lỡ nhiều hoạt động, hình thể và kỹ năng trình diễn còn hạn chế, thậm chí còn gặp sự cố ở đêm Bán kết… thì Quỳnh Nga hoàn toàn không đủ khả năng tiến sâu như vậy trong đêm Chung kết.

Quỳnh Nga bị nghi là nhận được sự ưu ái vì là đại diện nước chủ nhà

Trên các diễn đàn nhan sắc quốc tế, cư dân mạng còn để lại nhiều bình luận cho rằng, Miss Charm 2024 không khác gì những cuộc thi ao làng. Bởi bên cạnh cú lộn ngược dòng của Quỳnh Nga, Chung kết Miss Charm 2024 còn khiến công chúng thất vọng ở khâu tổ chức.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với việc Quỳnh Nga giành được vị trí Á hậu 2: "Làm kiểu này lần sau chắc chơi 1 mình lun quá. Thấy Colombia và Mexico xứng đáng hơn Việt Nam nhiều", "tôi là người Việt nhưng tôi rất sốc khi Việt Nam nhờ vé vote mà được vào Top 3. Rất thiên vị, thay vào đó là Colombia hoặc Mexico sẽ tốt hơn"...

Cộng đồng mạng quốc tế cũng cùng chung quan điểm: "See Mexico better than Vietnam" (đúng vậy Mexico tuyệt hơn Việt Nam), "What a shame to put a contestant in the top 6 because of the vote and then be in the Top 3. Mexico or Colombia deserved more. What a shame for the organization, that's why the cheap contest is not moving forward. Corruption even before our eyes" (Thật đáng xấu hổ khi đưa một thí sinh vào Top 6 vì số phiếu bầu, rồi lại vào Top 3. Mexico hoặc Colombia xứng đáng hơn. Thật đáng xấu hổ cho ban tổ chức, đó là lý do tại sao cuộc thi ao làng này không nên được tổ chức)...

Netizen Việt cho rằng Colombia hay Mexico xứng đáng vào Top hơn Quỳng Nga

Cộng đồng mạng quốc tế không đồng tình với việc để một thí sinh được vé vote giành giải Á hậu

Theo đó, mặt sàn sân khấu Chung kết Miss Charm không hề được cải thiện dù trước đó trong đêm Bán kết nhiều thí sinh gặp sự cố vấp ngã khi đang biểu diễn. Trong đêm Chung kết vừa qua, người đẹp Colombia gặp sự cố vồ ếch do sân khấu trơn khiến cô phải bỏ dở và vào cánh gà thay váy.

Chung số phận với người đẹp Colombia, người đẹp Thái Lan cũng suýt bị trượt chân trong phần thi áo tắm… Thiết kế sân khấu của Chung kết Miss Charm 2024 cũng được nhận xét đơn giản, diện tích nhỏ so với số lượng khán giả. Chưa hết, phần âm thanh phập phù “lúc to, lúc nhỏ” khiến khán giả xem livestream vô cùng khó chịu. Không ít netizen còn nhận xét rằng, với loạt sự cố kể trên cùng những tranh cãi xoay quanh kết quả, Miss Charm 2024 không khác gì những cuộc thi ao làng.