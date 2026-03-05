Trưa 3/3, showbiz Hàn Quốc náo loạn khi Park Bom (2NE1) bất ngờ đăng tải tâm thư dài, thẳng mặt tố cáo người chị em cùng nhóm Dara sử dụng chất cấm. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn kéo cả “ông lớn” YG Entertainment vào tâm bão, cáo buộc công ty giải trí hàng đầu đã biến cô thành “vật tế thần”, đứng ra hứng trọn búa rìu dư luận suốt nhiều năm qua bằng scandal vận chuyển thuốc cấm Adderall, với mục đích che giấu bê bối nghiêm trọng của Dara.

Trong tâm thư, Park Bom cũng yêu cầu đồng đội CL ngừng bắt tay với chủ tịch của YG Yang Hyun Suk, nhà sản xuất đình đám Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt và dựng lên câu chuyện cô sử dụng ma túy nhằm bôi nhọ danh tiếng và hủy hoại cô. Dara sau đó đã phủ nhận chuyện dùng ma túy qua YTN Star, đồng thời bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Park Bom.

Ban đầu Minzy (2NE1) không tham chiến cũng như chẳng hề được nhắc tới trong drama giữa Park Bom - Dara. Thế nhưng, tới sáng 5/3, Minzy vừa chính thức có động thái “đổ thêm dầu vào lửa” gây náo loạn khắp cõi mạng.

Theo đó, em út 2NE1 đã lao vào chọn phe và từ động thái mới này, không khó để nhận ra cô nàng chọn đứng về phía bên nào trong cuộc chiến giữa Park Bom - Dara. Trên trang cá nhân, Minzy vừa chia sẻ lại 1 bức ảnh chụp cùng Dara và các thành viên của 2 nhóm nhạc đình đám WINNER - IKON trên nền nhạc bài hát mang tên FAMILY (Gia đình). Từ đây, truyền thông lẫn khán giả cùng nhận định, Minzy rõ ràng đã chọn theo phe Dara trong cuộc chiến làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí mới đây.

Minzy đăng ảnh Dara trên nền bài hát FAMILY (Gia đình) cho thấy cô chọn theo phe Dara trong drama căng đét mới đây. Ảnh: Naver

Minzy “đổ thêm dầu vào lửa” trong màn đấu tố giữa Park Bom - Dara. Ảnh: X

Trước đó, Park Bom cũng đã hủy theo dõi Minzy và các thành viên còn lại trong 2NE1. Bên cạnh đó cách đây không lâu, Minzy cũng từng gây xôn xao khi tham gia tiệc sinh nhật Dara cùng thành viên CL mà vắng bóng hoàn toàn Park Bom. Tại thời điểm đó, Minzy bị nghi vào hùa cùng Dara - CL tẩy chay, cô lập, cho Park Bom ra rìa.

Minzy quây quần bên Dara - CL, nghi cô lập Park Bom. Ảnh: X

Dựa trên tất cả những động thái gây xôn xao của các thành viên trong suốt thời gian qua, công chúng không khỏi xót xa khi phải chứng kiến tình bạn đẹp giữa tượng đài tuổi thơ 2NE1 đang dần vụn vỡ, rạn nứt theo thời gian. Từng là 1 tập thể gắn kết cùng nhau chinh phục đỉnh cao ở Kpop, nhưng nay 2NE1 đã “chia 5 xẻ 7”, chia bè kết phái và đấu đá nhau tới mức khiến cả mạng xã hội châu Á phải dậy sóng.