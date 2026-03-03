Vào trưa ngày 3/3, Park Bom đã tung ra tâm thư chấn động, tố cáo người chị em cùng nhóm Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ.

Liên quan đến vấn đề này, công ty Abyss - đơn vị quản lý của Dara đã trả lời SPOTV News rằng: "Rất khó để xác nhận thông tin này vì hợp đồng độc quyền của chúng tôi với Sandara Park đã hết hạn". Điều này sau đó khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng qua YTN Star: "Đó là lời cáo buộc vô căn cứ". Đồng thời, Dara cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Park Bom.

Không còn công ty quản lý, Dara phải tự lên tiếng về cáo buộc nghiêm trọng từ phía Park Bom. Ảnh: X

Cho đến nay, phía Park Bom đã xóa bức thư và nguồn tin thân cận của cô nói: “Như mọi người đã biết, chuyện này xảy ra do tình trạng sức khỏe bất ổn của Park Bom. Mong mọi người thông cảm”. Đây không phải lần đầu tiên Park Bom "làm loạn" với những hành động bất ổn, tâm thư gây sốc. Tuy nhiên, việc cô nhắm đến người chị em đã sát cánh bên mình suốt 2 thập kỷ qua khiến công chúng sốc nặng.

Công chúng cũng "nín thở" hóng chờ những diễn biến tiếp theo. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng những cáo buộc dính líu đến chất cấm này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh của các bên liên quan. Với tình hình căng như dây đàn lúc này, cư dân mạng cho rằng tình chị em của Park Bom với các thành viên còn lại trong 2NE1 sẽ chấm dứt từ đây. Trong tương lai, người hâm mộ khó lòng nhìn thấy 4 nữ idol huyền thoại này xuất hiện chung với nhau thêm lần nào nữa.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi Dara không còn công ty quản lý, cô sẽ phải 1 mình xử lý những rắc rối "từ trên trời rơi xuống" này. Nếu vụ việc tiếp tục leo thang, Dara nhiều khả năng sẽ phải tự xử lý vấn đề truyền thông, pháp lý (nếu có) mà không có sự hỗ trợ và bảo vệ của công ty quản lý.

Công chúng lo ngại "tình chị em" 2NE1 giờ sẽ tan tành, thậm chí có thể leo thang thành cuộc chiến truyền thông lẫn pháp lý. Ảnh: Instagram

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry... Tuy nhiên, vì bê bối mang thuốc cấm vào Hàn Quốc vào năm 2014, Park Bom bị tẩy chay diện rộng và 2NE1 phải tan rã. Ngoài ra, việc mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.

Park Bom gặp nhiều vấn đề sức khỏe, lâm vào tình trạng bất ổn. Ảnh: News1

Từ năm 2025, mối quan hệ của các thành viên 2NE1 đã vướng nghi vấn rạn nứt khi Park Bom bất ngờ hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của Dara, CL và Minzy. Đến tháng 11 cùng năm, Dara tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng ở Macau (Trung Quốc), nhưng chỉ có 2 người đồng đội thân thiết CL và Minzy góp mặt.

Trên trang cá nhân, Dara còn chia sẻ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên 2 người chị em trong dịp đặc biệt mới đây kèm dòng chú thích: "Những khoảnh khắc được ở cạnh bên các thành viên (2NE1) thật sự vô cùng quý giá". Từ đây, 3 "mẩu" 2NE1 dính nghi vấn tẩy chay, cô lập Park Bom. Trong đó, Dara hứng chỉ trích dữ dội nhất vì bị cho là không thèm mời người chị em họ Park tới dự sinh nhật.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram