Tình trạng đáng lo ngại của Park Bom sau khi viết tâm thư gây sốc "kể tội" các chị em 2NE1 và ông lớn YG

Trưa 3/3, showbiz Hàn Quốc như nổ tung khi Park Bom bất ngờ đăng tải tâm thư dài, thẳng mặt tố cáo người chị em từng kề vai sát cánh suốt 17 năm Dara sử dụng chất cấm. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn kéo cả "ông lớn" YG Entertainment vào tâm bão, cáo buộc công ty giải trí hàng đầu đã biến cô thành "vật tế thần", đứng ra hứng trọn búa rìu dư luận suốt nhiều năm qua bằng scandal vận chuyển thuốc cấm Adderall, với mục đích che giấu bê bối nghiêm trọng của Dara. Trong tâm thư, Park Bom cũng yêu cầu đồng đội CL ngừng bắt tay với chủ tịch của YG Yang Hyun Suk, nhà sản xuất đình đám Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt và dựng lên câu chuyện cô sử dụng ma túy nhằm bôi nhọ danh tiếng và hủy hoại cô.

Bức tâm thư của Park Bom khiến công chúng Hàn Quốc sốc nặng, đồng thời thổi bùng nghi vấn về một bí mật hậu trường kéo dài nhiều năm - nơi tình chị em, quyền lực công ty, sự toan tính và thao túng ngầm đang tạo nên một cú nổ drama chấn động nhất Kpop đầu năm 2026. Trước cáo buộc tiêu cực của Park Bom, Dara đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân không sử dụng chất cấm. Trong khi CL, YG Entertainment, chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất Teddy vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Park Bom gây chấn động khi tố cáo đồng đội Dara sử dụng chất cấm, còn CL bắt tay với các ông lớn che giấu sự thật, tung tin và báo cáo báo cáo sai lệch rằng cô sử dụng thuốc quá liều. Ảnh: Nate.

Ngoài động thái phản bác của các bên liên quan, dư luận Hàn Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe tâm lý, tâm thần của Park Bom. Nhiều người đặc dấu hỏi về sự tỉnh táo của nữ ca sĩ này sau khi cô có hành động tố cáo gây sốc. Trên tờ Osen, 1 nguồn tin thân cận với Park Bom cho biết ngôi sao sinh năm 1984 này đang gặp khủng hoảng trầm trọng. "Bức tâm thư tố cáo được viết trong lúc sức khỏe của Park Bom không ổn định. Mong mọi người thông cảm cho màn náo loạn này của cô ấy", nguồn tin nói với truyền thông Hàn Quốc.

Park Bom được cho biết đang ở trong tình trạng bất ổn tâm lý nghiêm trọng. Ảnh: Instagram.

Thời gian qua, thành viên nhóm 2NE1 được cho là gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Cô liên tục khiến dư luận phải dậy sóng khi đăng tải những hình ảnh mặt mũi quái dị, biến dạng do dùng app quá đà, gọi Lee Min Ho là "chồng" trên Instagram và không ít lần rơi vào tình trạng kiệt sức, bỏ ngang concert. Đầu tháng 8/2025, Park Bom thông báo rút khỏi các hoạt động của 2NE1 trong tương lai vì lý do sức khỏe. Đến cuối tháng 10/2025, công ty D-Nation Entertainment cũng ra thông báo cho biết Park Bom đang trong trạng thái rất bất ổn về mặt cảm xúc, giao tiếp khó khăn và cần nghỉ ngơi khẩn cấp để điều trị phục hồi sức khỏe.

Theo Park Bom, cô mắc bệnh ADD - chứng Rối loạn thiếu chú ý từ khi học cấp 2 tại Mỹ và sưng hạch bạch huyết. Trong đó bệnh ADD khiến nữ ca sĩ vướng bê bối nghiêm trọng. Cụ thể, Park Bom từng bị bắt giữ vì tội danh vận chuyển trái phép chất cấm gây nghiện Adderall vào Hàn Quốc. Sự việc xảy ra vào năm 2010, nhưng đến tận năm 2014 mới được đưa ra trước truyền thông. Khi bê bối bị phanh phui trên khắp mặt báo, dư luận Hàn Quốc đã chỉ trích, tẩy chay Park Bom dữ dội. Vụ scandal nghiêm trọng khiến các hoạt động của 2NE1 và Park Bom đều bị đình trệ. Sau đó, nhóm chính thức thông báo tan rã vào năm 2016. Ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc khiến Park Bom rời xa sân khấu 5 năm và từng suy nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp ca hát.

Những hình ảnh quái dị, biến dạng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ khiến khán giả hoang mang suốt thời gian qua. Ảnh: Nate.

Nhiều năm sau, trên 1 chương trình truyền hình, Park Bom chia sẻ cô không vận chuyển cũng như sử dụng thuốc cấm. ADD là căn bệnh không phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng cô bắt buộc phải sử dụng Adderall (loại chất kích thích hệ thần kinh trung ương) trong việc điều trị bệnh. Vì vậy, c ô quyết định mang Adderall từ Mỹ về Hàn để uống và cuối cùng gặp rắc rối. Tuy nhiên, theo Park Bom cuộc điều tra của cảnh sát đã kết thúc từ rất lâu và cô không bị kết án hay tuyên bố phạm tội. Dù vậy, Park Bom vẫn mang danh là kẻ nghiện ngập, dùng thuốc cấm.

Dưới đây là toàn văn bức tâm thư gây dậy sóng cả xứ Hàn của Park Bom: Xin chào mọi người, tôi là Park Bom... Hôm nay, tôi viết tâm thư này vì muốn chia sẻ sự thật và có những điều muốn nói với mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, không ốm đau gì và đang cố gắng sống tốt. Tôi định nói về một chuyện cần sự cẩn trọng và cũng là một câu chuyện hơi đáng sợ... Tôi lo lắng bản thân sẽ lại gây ra một cuộc náo loạn dư luận nữa, nhưng vụ bê bối thuốc hướng thần Adderall mà tôi từng vướng phải cứ luôn đè nặng như tảng đá trong lòng tôi. Tôi thực sự không muốn nhắc lại chuyện này nữa... Vì tôi sợ rằng nếu mọi chuyện ầm ĩ, và xuất hiện trên tin tức một lần nữa, đó sẽ là con đường dẫn tắt dẫn tôi đến thân bại danh liệt. Lúc đó, tôi như đã chết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn lấy hết can đảm để nói ra. Adderall mà tôi sử dụng đó không phải là ma túy. Tôi là bệnh nhân mắc chứng ADD, căn bệnh này còn được gọi là chứng rối loạn thiếu tập trung. Nhưng vì để che đậy việc Sandara Park bị bắt quả tang dùng chất cấm, họ đã biến tôi - Park Bom thành một kẻ nghiện ngập. Vào thời điểm đó, Hàn Quốc chưa có quy định cụ thể về thuốc Adderall cũng như căn bệnh tâm lý này của tôi. Nhưng kỳ lạ thay, sau sự việc của tôi, các bộ luật mới được hình thành... Tôi khẩn thiết mong cư dân mạng hãy hiểu đúng như những gì đã diễn ra. Và lời cuối cùng tôi thực sự muốn nói là tôi mong YG Entertainment, Yang Hyun Suk, Teddy Park và Lee Chaerin (CL) dừng ngay việc báo cáo với cơ quan nhà nước rằng Park Bom đã sử dụng chất cấm quá liều suốt gần 30 năm qua, trong khi thực tế tôi chưa từng sử dụng một lần nào... Tôi viết những dòng này vì cảm thấy linh hồn của mình đang gào khóc. Cảm ơn mọi người đã đọc.

