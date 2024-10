Với chủ đề Unique Power - Độc bản, 30 Chị đẹp phải đối mặt với thử thách trình diễn solo trên sân khấu ra mắt. Đây cũng chính là sân khấu duy nhất các Chị đẹp trình diễn solo, không có khán giả. Các Chị đẹp sẽ tự đánh giá lẫn nhau và trao những Bông hoa đạp gió cho người mà họ cảm thấy xứng đáng. Cụ thể, sân khấu solo sẽ được chia ra làm 2 phần, phần 1 là tiết mục của các Chị đẹp Đội trưởng dự bị và phần 2 là tiết mục của các Chị đẹp thành viên.

Ở tiết mục của các Chị đẹp Đội trưởng dự bị, Chị đẹp Mỹ Linh và Thu Phương cùng các Chị đẹp thành viên sẽ tiến hành bình chọn theo cách đứng lên để tìm ra 3 vị trí Đội trưởng đầu tiên. Quan trọng, mỗi Chị đẹp chỉ được bình chọn 1 lần và các Chị đẹp Đội trưởng dự bị không có quyền bình chọn.

Ca nương Kiều Anh.

Trong 9 Chị đẹp Đội trưởng dự bị, Ngọc Phước xung phong thể hiện tiết mục của chính mình đầu tiên. Cô mang tới sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió 2024 ca khúc "Shh! Chỉ hai tai biết thôi" với tạo hình búp bê với động tác múa ballet đầu bài, điểm nhấn là phần bịt mắt thể hiện vũ đạo. Ngọc Phước nhận được 6 sự bình chọn từ Misthy, Xuân Nghi, Thảo Trang, Phương Thanh, Ngọc Ánh và Chị đẹp mùa 1 là Thu Phương.

Tiếp nối Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh mang đến tiết mục "Thôi miên". Nữ diễn viên chia sẻ chính mình ứng cử đội trưởng vì lý do mong muốn bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và có thời gian chu toàn chăm sóc cho đội nhóm. Tiết mục của Đồng Ánh Quỳnh nhận được 1 bình chọn từ Dương Hoàng Yến.

Mie

Đến sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Phạm Quỳnh Anh quyết định mashup những ca khúc thất tình, gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của chính mình. Phần trình diễn mang lại nhiều cảm xúc và chính chủ đã rơi nước mắt thông qua giọng hát chứ không có vũ đạo.

"Ngày hôm nay Quỳnh Anh đứng đây lý do thứ nhất là vì các con gái của mình. Quỳnh Anh muốn các con nhìn thấy mình ở trên truyền hình vì các con là fan của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Các con sẽ tự hào về Quỳnh Anh. Điều thứ 2 Quỳnh Anh nghĩ rằng mình sẽ ở đây để có thể truyền cảm hứng đến các chị em phụ nữ rằng nếu Quỳnh Anh làm được, có thể bước qua mọi thử thách của cuộc đời thì tất cả các bạn - những người phụ nữ không may mắn trong tình yêu, trong hôn nhân cũng có thể tiến về phía trước để có thể trở thành hoa trong mắt bão" - Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh.

Sau Phạm Quỳnh Anh đến lượt ca nương Kiều Anh trình diễn ca khúc của chính mình trên sân khấu solo Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Cô chọn ca khúc mới của chính mình mang tên "Trách trăng tàn" lồng ghép hát ả đào. Ca nương Kiều Anh nhận được sự bình chọn của Ái Phương, Hậu Hoàng, Châu Tuyết Vân.

Tiếp tục phần trình diễn của những Chị đẹp Đội trưởng dự bị, Mie mang đến ca khúc "Mặt trời của em". Cô biến hình từ một công chúa sang hình ảnh năng động hơn ngay trên sân khấu, kết hợp đánh DJ cùng vũ đạo bắt trend trên TikTok. Mie nhận được một phiếu bình chọn từ Ngọc Thanh Tâm.

Hoàng Yến Chibi chơi đàn nhị, kết hợp âm nhạc mang màu sắc dân gian và hiện đại trong tiết mục "Duyệt". Hoàng Yến Chibi nhận về một bình chọn từ Vũ Ngọc Anh.

Tuimi

Xuất thân từ nhóm nhạc, tiết mục chào sân của Thu Ngọc tạo sự trông đợi cho tất cả các Chị đẹp. Nữ ca sĩ mang đến giai điệu quen thuộc qua hit "Áo dài ơi", kết hợp với vũ đạo dễ thương, năng động với âm nhạc vui tươi. "Năm nay mình cũng đã bắt đầu hơn 40 tuổi rồi, để có một cơ hội một lần nữa mình được đứng ở sân khấu lớn, được đầu tư hoành tráng và được gặp tất cả quý vị khán giả của mình một lần nữa thì Ngọc nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để mình tỏa sáng ở trên sân khấu" - cô bộc bạch. Thu Ngọc nhận được 2 sự bình chọn từ Gil và Bùi Lan Hương.

Tuimi đem đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên sân khấu solo Chị Đẹp Đạp Gió 2024 với hình tượng ngọt ngào và nữ tính cùng ca khúc "How To Love You". Cô nhận được sự bình chọn của Maitinhvi và bất ngờ hơn cả là Minh Tuyết. Tiếp tục câu chuyện giữa những người thân thiết, Ngọc Phước cho biết Tóc Tiên đã gục ngã vì tin chắc Minh Tuyết sẽ bình chọn cho mình.

Trước sự lựa chọn của mình, Minh Tuyết giãi bày: "Sự thật là trong lòng chị đã có một người rồi nhưng mà chị nghĩ người đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người vote. Chị nghĩ rằng em là một người có thể làm nhạc, hoà âm, có những cái rất hay ho mà sắp tới chị nghĩ em sẽ làm được. Bây giờ em đang thiếu nhảy thì có người nhảy đây. Và bây giờ em cần thêm một vocal và nhảy được thì là chị thôi! Cho nên chị xin lỗi một người em rất thân thương của chị mà chị đã đặt cái vote ở đây rồi!". Tóc Tiên vẫn chưa hết bàng hoàng vì Minh Tuyết đã không bình chọn cho mình.

Tóc Tiên

Ngay sau đó, Tóc Tiên chính thức bước vào phần thi solo của chính mình. Cô mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác và đậm chất người phụ nữ Việt Nam qua tiết mục Liên khúc 3 nàng: "Bèo dạt mây trôi", "Bài ca đất Phương Nam", "Em trong mắt tôi", "Hello Vietnam". Màn trình diễn biến hóa liên tục của Tóc Tiên làm các Chị đẹp đứng dậy hò reo, phấn khích và cổ vũ. Tóc Tiên chia sẻ về phần trình diễn của mình: "Tóc Tiên nghĩ đó là câu chuyện hay để có thể kể về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ. Với sự lựa chọn "Hello Việt Nam" cuối cùng là lời chào của người phụ nữ Việt Nam đến với thế giới".

Mỹ Linh chờ đến phút chót của phần 1 để bầu chọn cho Tóc Tiên. Hai Chị đẹp còn lại là Hạnh Sino và Thiều Bảo Trâm cũng bình chọn. Thiều Bảo Trâm đã dự đoán Tóc Tiên sẽ mang đến tiết mục trình diễn nóng bỏng nhưng đã khiến tất cả mọi người bất ngờ, Tóc Tiên cũng là người mà Thiều Bảo Trâm đã chờ từ đầu để bình chọn. Hạnh Sino cảm thấy Tóc Tiên có nguồn năng lượng mạnh, cá tính rất đặc biệt nên cô cảm thấy thích và xứng đáng làm Đội Trưởng.

Dựa vào lượt bình chọn của các Chị đẹp, 3 Chị đẹp Đội Trưởng dự bị chính thức trở thành Đội Trưởng gồm có: Ngọc Phước, Kiều Anh và Tóc Tiên.