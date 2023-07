Minh Triệu: May mắn gặp được Kỳ Duyên!

Đến thời điểm hiện tại, The Face Vietnam 2023 đã đi hơn 1/2 chặng đường. Ngay từ khi lên sóng, chương trình đã thu hút sự quan tâm từ công chúng không chỉ với dàn Mentors tên tuổi mà còn cùng hàng loạt drama nối tiếp nhau.

The Face Vietnam trở lại sau 5 năm với nhiều đổi mới, chương trình đánh dấu sự tái xuất của 2 cựu siêu mẫu Anh Thư và Vũ Thu Phương. Đây cũng là lần đầu tiên The Face Vietnam có sự xuất hiện của chiếc ghế đôi với 2 gương mặt trẻ Minh Triệu và Kỳ Duyên cùng đảm nhận vị trí Mentor. Ngay từ vòng chọn đội, team Minh Triệu - Kỳ Duyên nhanh chóng sở hữu nhiều gương mặt thí sinh được các bạn trẻ quan tâm và có sức ảnh hưởng trên MXH. 2 nữ Mentor đã có những trải nghiệm rất thú vị.

Hiện tại Minh Triệu và Kỳ Duyên cảm nhận mình được và mất gì khi đến với The Face Vietnam 2023?

Kỳ Duyên: Sau 5 tập lên sóng, chặng đường tụi mình đồng hành cùng nhau, Duyên nghĩ mình được nhiều hơn mất. Cái được đầu tiên, đây là show truyền hình thực tế đúng với chuyên môn của Duyên và Triệu, tụi mình chính thức xuất hiện cùng nhau. Thứ 2 đó chính là Duyên là HLV trẻ tuổi nhất, ngồi cùng với các chị lớn hơn mình rất nhiều. Cái hay ở chương trình năm nay là đã quy tụ được nhiều thế hệ người mẫu cùng tham gia. Duyên thấy mình may mắn khi được làm việc cùng mọi người trong 1 môi trường hay ho như vậy, mình hiểu được cách làm việc của các chị trong suốt những năm làm nghề như thế nào. Và cuối cùng là Duyên được đồng hành cùng 5 thí sinh của mình, các bạn trẻ rất giỏi. Khoảng thời gian quay hình hơn 1 tháng cùng các em, Duyên đã trải qua nhiều cảm xúc, vui có buồn có. Còn về sự mất mát thì có thể Duyên đã khá quen với những chuyện đấy rồi vì trước đây Duyên đã tham gia nhiều chương trình khác nên mình cũng hiểu được tính chất của truyền hình thực tế, luôn có 2 luồng ý kiến.

Minh Triệu: Đây là show truyền hình hình thực tế nó phù hợp với mình nhất, trước đây Triệu đã tham gia nhiều TV shows mang những tính chất giải trí khác. Triệu cảm thấy sau khi đồng hành với The Face Vietnam mình được thử thách bản thân nhiều hơn. Mình thích được chinh phục những điều mới mẻ hơn, không chỉ về năng lực trong nghề nghiệp mà Triệu còn được show bản thân nhiều hơn trước khán giả. Trước đây mọi người chỉ biết được hình ảnh của Triệu qua những buổi photoshoot, những lần xuất hiện trên sàn catwalk và đến với The Face Vietnam thì mọi người sẽ biết được tính cách của Triệu nhiều hơn. Cũng giống như Duyên, Triệu thấy mình được nhiều hơn là mất. Thời gian qua là những kỷ niệm đẹp khi Triệu có thể đồng hành cùng Duyên và các bạn thí sinh.

Thế nhưng khi lên sóng lại xuất hiện liên tục những drama thị phi, vậy cả hai có sợ những điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh mà cả hai đã xây dựng thành công trong thời gian vừa qua?

Minh Triệu: Nếu ảnh hưởng thì nó đã ảnh hưởng rồi. Mình không ở trong cái tâm thế là mình sợ nữa. Mình sẽ đón nhận chuyện đó và nếu có những cơ hội tương tự mình sẽ làm như thế nào, khắc phục những điều đó ra làm sao? Đây là những bài học mình có thể rút ra được. Mọi chuyện đã qua Triệu cũng không muốn nhìn nó quá tiêu cực, còn chuyện hình ảnh mình đã xây dựng bao lâu nay nó có đổ sông đổ bể hay không thì đây cũng chỉ là 1 chương trình truyền hình nó cũng không thể nói lên tất cả giá trị của 1 con người. Trong tương lai sẽ còn nhiều chương trình khác để khán giả có thể nhìn nhận những góc nhìn khác về bản thân Triệu và Duyên.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì đâu đó vẫn có những bình luận có phần khá toxic, cảm giác của 2 bạn khi được những ý kiến này?

Minh Triệu: Cả hai đến với chương trình với tâm thế đây là 1 show truyền hình thực tế nên sẽ có nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Triệu và Duyên sẽ cố gắng tìm ra thí sinh tiềm năng nhất để trở thành Quán quân The Face Vietnam 2023. Thay vì dành thời gian để quan tâm đến những bình luận như vậy, mình sẽ dành hết tâm huyết, năng lượng cho các thí sinh và training cho các em. Khi còn trẻ có thể Triệu sẽ cảm thấy bức rức và khó chịu nhưng đến giai đoạn này mình đã trải qua khá nhiều thứ, mình đã có những trải nghiệm khá vững vàng hơn nên mình cứ cố gắng tiếp tục công việc của mình.

Kỳ Duyên: Đọc những bình luận ác ý nó sẽ mang đến nhiều năng lực tiêu cực cho bản thân. Duyên nghĩ mình cứ hướng đến những điều tích cực để làm tốt vai trò của mình.

Nhiều lần 2 đàn chị đã “nhắc nhở" về thái độ của Minh Triệu và Kỳ Duyên, cả hai có muốn chia sẻ điều gì không?

Kỳ Duyên: Mình nghĩ là khán giả xem chương trình sẽ thấy có nhiều tình huống, những sự việc như thế nào, mọi người sẽ có những đánh giá riêng. Duyên nghĩ rằng tư duy của 4 người sẽ rất khác nhau nên sẽ có những mâu thuẫn là chuyện bình thường. Bản thân Duyên và Triệu cảm thấy mình đã làm đúng với cương vị là 1 người đàn em. Những điều mình nói ra cũng không có gì vô lễ cả!

Vậy cả hai có thấy mình “thiệt thòi” không khi là “em út” của chương trình năm nay?

Kỳ Duyên: The Face năm nay từng HLV đều có những thế mạnh riêng của mình. Điều thú vị năm nay là có chiếc ghế đôi của chúng mình và khoảng cách của các HLV cũng khá là xa nhau. Có thể so với 2 chị thì Duyên và Triệu không có nhiều kinh nghiệm sống bằng, thời gian làm nghề cũng không dài như các chị nhưng Duyên thấy thế mạnh của mình là sự thức thời. Mình được làm việc nhiều với các nhãn hàng ở thời điểm này, các thí sinh năm nay cũng nhiều bạn thuộc thế hệ Gen Z. May mắn là mình đã tham gia nhiều chương trình và được làm việc với các bạn trẻ rất nhiều nên mình sẽ hiểu được ít nhiều tâm sinh lý của các bạn. Sự gắn kết của Duyên và các bạn trẻ cũng sẽ dễ dàng hơn.

Trong 1 tập phát sóng gần đây, Vũ Thu Phương đã từng nhận xét Minh Triệu thay đổi quá nhiều. Bản thân Triệu thấy sao?

Minh Triệu: Qua năm tháng thì ai cũng sẽ thay đổi. Khi tham gia chương trình có nhiều điều mình phải đấu tranh. Nếu có việc ảnh hưởng đến quyền lợi của mình và các thí sinh, đôi lúc mọi người sẽ bộc phát các tính cách của mình. Thời gian Triệu và chị Phương chưa tiếp xúc và làm việc với nhau cũng đã chục năm, đây là khoảng thời gian quá dài để 1 người có thể trưởng thành hơn về mọi mặt từ suy nghĩ cho đến cảm xúc. Chắc có thể trong mắt chị Phương là hình ảnh một Minh Triệu mới chập chững vào nghề. Nhưng để Minh Triệu ngồi vào vị trí Mentor của The Face Vietnam thì không thể là Minh Triệu của hơn chục năm về trước được. Mình phải có những thay đổi nhất định, vì nơi đó mình có trách nhiệm lớn hơn. Triệu thừa nhận mình có thay đổi, mình trưởng thành hơn rất nhiều, biết đấu tranh cho những quan điểm và lý tưởng của mình rõ ràng hơn, không sợ sệt nữa. Nếu chị Phương mong được gặp 1 Minh Triệu là 1 Mentor của The Face Vietnam với hình ảnh nhiều năm trước thì không thể được!

Kỳ Duyên (cười): Nếu chị Phương tiếp xúc nhiều hơn với Triệu mỗi năm 1 lần trong những năm qua thì chị sẽ không có đánh giá như vậy đâu.

Không ít lần 2 bạn cũng ẩn ý đến từ “thiên vị", vậy có bao giờ Minh Triệu và Kỳ Duyên suy nghĩ rằng 2 đàn chị đang bắt tay với nhau để đối đầu với team mình hay không?

Minh Triệu: Đến với The Face thì ai cũng sẽ có những chiến lược riêng, Triệu và Duyên cũng không thể ngăn cản chuyện ai sẽ bắt tay với ai cả! Đã là cuộc thi thì ai cũng sẽ làm những điều để bảo vệ team của mình tốt nhất. Mình cũng không quan trọng điều đó lắm! Trước khi đến với chương trình, Triệu và Duyên cũng đã trao đổi với nhau thế mạnh team của mình có 2 người còn các team còn lại mỗi đội chỉ có 1 người nên nếu như có xảy ra chuyện bắt tay với nhau thì mình rất dễ hiểu. Chọn cách bắt tay với nhau để đi đến chiến thắng nào đó mà trái ngược với lương tâm nghề nghiệp của mình, chấp nhận làm được điều đó thì mọi người cứ làm.

Mình sẽ không bất ngờ hay đổ lỗi vì đó là sự lựa chọn của mọi người. The Face năm nay cũng chỉ là 1 cuộc chơi, sẽ còn nhiều công việc khác nữa trong tương lai. Bản thân Triệu và Duyên là những người công tâm, nếu thí sinh của mình chưa đủ tốt thì mình phải thẳng thắn thừa nhận chuyện đó. Và nếu thí sinh của mình rất tốt thì mình sẽ làm mọi cách để bảo vệ thí sinh của mình bằng mọi giá. Mình không thể đặt suy nghĩ trong đầu của ai cả nên mình không khẳng định điều gì hết, mình chỉ có thể phán đoán và dự trù điều đó có thể xảy ra hay không. Nếu điều đó có thực sự xảy ra thì khán giả sẽ có những đánh giá khi họ xem chương trình.

Nhắc đến từ “công tâm", vậy mọi người nghĩ sao?

Minh Triệu: Mình không thể trả lời cho tất cả mọi người được vì ở chương trình còn có nhãn hàng, còn có BTC. Chắc chắn Triệu với Duyên sẽ luôn công tâm trước mọi quyết định của mình. Đôi khi có những thử thách và kết quả mình cảm thấy không thỏa đáng cũng có. Bản thân mình cũng ngồi lắng nghe nhãn hàng và mình làm rất sát với những đề bài họ đưa ra. Nhưng kết quả lại không như mong muốn thì đương nhiên đó là sự không công tâm đối với mình. Nhưng quyết định cuối cùng thì mình vẫn luôn tôn trọng.

Nếu thí sinh mạnh của 2 team còn lại vào vòng loại liệu 2 bạn sẽ loại thí sinh mạnh hơn để bảo vệ cho các học trò của mình trong các thử thách tiếp theo?

Kỳ Duyên: Đến với The Face, mình nên đánh giá khả năng của thí sinh trong cuộc thi này. Có thể bên ngoài cuộc thi có thí sinh với kỹ năng và kinh nghiệm lâu năm hơn nhưng vào cuộc thi mọi thứ sẽ công bằng như nhau dựa trên sự thể hiện của các bạn. Tất cả mọi người đều tham gia thử thách và được BGK chấm điểm, khi Duyên và Triệu trong vòng loại sẽ dựa trên số điểm và đánh giá của BGK qua các vòng thử thách để lựa chọn thí sinh phù hợp đi tiếp cùng chương trình.

Minh Triệu: Quyết định của mình sau khi phát sóng được số đông ủng hộ thì mình tin chắc mình đã làm đúng.

Trong những tập tiếp theo để bảo vệ “đàn con" của mình, cả hai có ngại sẽ có nhiều tranh cãi gay gắt với 2 đàn chị?

Kỳ Duyên: Điều mà Duyên và Triệu muốn cho khán giả thấy nhiều nhất đó là cả hai người sẽ làm việc với nhau như thế nào, cách cả hai training, trau dồi các kỹ năng bên ngoài và bên trong cho các thí sinh qua từng tập. Mình không biết được ai sẽ là Quán quân, nhưng sau cuộc thi mình muốn khán giả sẽ thấy rõ được sự lột xác của các bạn thí sinh team Kỳ Duyên - Minh Triệu nên trong nhiều sự việc chưa đúng đắn mình phải đấu tranh cho các bạn thôi.

Đâu đó có ý kiến nhìn nhận rằng năm nay spotlight dành cho các thí sinh quá ít vì mọi người mãi chạy theo cuộc chiến và cãi vã của các Mentor. Hai bạn nghĩ sao?

Minh Triệu: Mình có thể suy nghĩ theo 1 chiều hướng tích cực hơn, năm nay cả 4 Mentors đều không ngại thể hiện những cá tính và nói lên những quan điểm, đấu tranh cho những quyền lợi mà mình tin đó là đúng nên nó mới xảy ra những tình huống khá gay gắt. Mình cũng phải bênh vực nhau 1 tí, năm nay các Mentors có thời gian gắn bó với các thí sinh nhiều hơn mọi năm. Trong cái rủi có cái may, ban đầu chương trình dự định quay nhưng lại bị delay vì Tết nên không thể quay liên tục. Truyền hình thực tế thì mọi thứ nên liên tục nó mới giữ đúng mạch cảm xúc còn nếu như mình đang quay rồi lại giải tán hết để sau Tết mới tiếp tục thì cảm xúc sẽ bị sai. Mọi người đã thống nhất với nhau sẽ dời sau Tết mới quay và vì chính vì sự thay đổi này, nên các Mentor có nhiều thời gian để tâm sự, trò chuyện, training và dẫn dắt cho các bạn những kỹ năng mà các bạn đang thiếu. Vô tình cái quá trình này nó tạo ra nhiều cảm xúc hơn, nhiều tình cảm hơn.

Chính vì vậy mọi người đều cảm thấy quá thương các thí sinh và khi mỗi Mentor cảm thấy có điều gì đó hơi đụng chạm 1 tí sẽ rất dễ dẫn đến tình huống nó căng thẳng. Chuyện NSX khai thác câu chuyện như thế nào là quyền hạn của NSX còn Triệu với Duyên được mời tham gia với tư cách Mentor chứ không ngồi ở phòng dựng nên mình không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng Triệu tin chắc càng về sau khi mà thử thách ngày một khó hơn và thí sinh ngày một chọn lọc hơn thì câu chuyện từng thí sinh ra làm sao, năng lực của các bạn như thế nào sẽ được khai thác một cách rõ nét hơn.

Vậy còn ý kiến cho rằng những drama đã qua là có kịch bản từ trước và mọi người đang diễn mà thôi?

Kỳ Duyên: Những chương trình truyền hình thực tế mà có kịch bản thì chỉ nên gọi là chương trình truyền hình thôi nhỉ? 2 chữ “thực tế” nó đã trải qua sự kiểm định qua nhiều năm rồi. Ở truyền hình thực tế luôn cho thấy cách mọi người sẽ thể hiện với nhau như thế nào, không chỉ trên set quay mà ở phía sau hậu trường. Và cả những cuộc họp trước thử thách, chương trình cũng sẽ quay hết tất cả mọi thứ để khán giả có hiểu hết được ở The Face mọi chuyện đã xảy ra những việc như thế nào, các HLV ra sao. Duyên nghĩ rằng sẽ không có 1 kịch bản nào hoàn hảo và chặt chẽ để mọi người có thể diễn đạt như thế!

Hiện tại trên MXH xuất hiện 1 bảng kết quả các tập quay hình và nó rất đúng với những gì đã diễn ra, không biết cả hai có biết về thông tin này?

Minh Triệu: Một chương trình thực tế lớn như The Face khi quay hình có rất đông người ở đó, nên để bây giờ Triệu hay Duyên đại diện cho cả 1 tập thể trả lời bảng kết quả đó từ đâu có và nó chính xác bao nhiêu phần trăm thì nó rất khó. Nếu như điều đó nó dễ đoán và như mọi thứ đang được lan truyền thì NSX không bao giờ hề muốn. Và chắc chắn NSX sẽ có cách để bảo quản kết quả tốt nhất. Biết đâu đấy đó là phán đoán của khán giả và nó lại không đúng thì sao? Nên mọi người cứ phải xem hết 9 tập mới có thể khẳng định được bảng kết quả đó đúng hay không.

Kỳ Duyên: Duyên có nghe được thông tin nhưng Duyên chưa xem. Nhưng nếu là 1 khán giả thực sự yêu thích The Face, cho dù kết quả đó có trước mặt mình thì mình sẽ không xem mà mình vẫn muốn theo dõi quá trình nó xảy ra như thế nào. Còn nếu không thích mình sẽ không quan tâm hoàn toàn về chương trình đó, Duyên không hiểu mọi người cứ lan truyền bảng kết quả đó để làm gì ta? (Cười)

Nhìn bề ngoài Minh Triệu có vẻ là 1 người khá cứng cỏi nhưng khi lên sóng Triệu là người khóc nhiều hơn, thậm chí Kỳ Duyên đã có lúc tinh tế nhắc các bạn thí sinh đến an ủi Triệu khi đang quá xúc động?

Minh Triệu: Đây cũng là 1 điều hay của truyền hình thực tế khi không phải chỉ có các thí sinh được đặt vào cái tình huống cao trào và áp lực. Đôi khi phải đè nén thì mới có thể “bung" hết ra. Bản thân là một Mentor ngồi đó và chứng kiến mọi việc nên cảm xúc đôi khi cũng có lúc “up and down", mình tự cảm thấy được những khía cạnh khác của mình. Có thể trước đây mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh một Minh Triệu cứng cỏi, lạnh lùng nhưng thực sự Triệu là 1 người rất giàu cảm xúc. Và đây là truyền hình thực tế nên đây là con người thật của mình. Khía cạnh cảm xúc đó của mình, nó vẫn luôn luôn tồn tại và khi phải chứng kiến những điều quá uất ức hay quá thương thí sinh thì mình không thể kiềm lại được. Khi tham gia The Face mọi người sẽ thấy mình thật như thế nào. The Face đã tác động đến con người và cảm xúc của mình rất nhiều.

Cả hai có vẻ rất ăn ý trong mọi việc, ngay cả slogan của team cũng là “chúng mình có nhau!” vậy trong suốt quá trình training hay chọn thí sinh vào vòng loại, có bao giờ cả hai xảy ra mâu thuẫn?

Kỳ Duyên: Trộm vía đến hiện tại, lúc hướng dẫn thí sinh trên set hay chọn thí sinh vào vòng loại thì 2 đứa cũng đều đồng thuận với nhau. Đôi khi cũng có những mâu thuẫn về quan điểm nhưng chắc mọi người phải xem tiếp những tập tiếp theo mới có thể thấy được.

Minh Triệu: Ai cũng có nhận định, cái tôi riêng nên mình không thể chắc chắn lúc nào cũng chọn đúng và trùng với nhau được nhưng cả hai đã thống nhất sẽ tôn trọng ý kiến của nhau. Bọn mình lựa chọn việc sẽ thảo luận với nhau và đưa ra những lý lẽ, dẫn chứng đúng đắn cho team để thuyết phục người còn lại. Cả hai luôn đặt team lên vị trí hàng đầu.

Hiện tại hai bạn đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh đôi vậy có nhiều công việc tìm đến cặp đôi Minh Triệu và Kỳ Duyên có nhiều hơn trước?

Kỳ Duyên: Trước khi đồng hành cùng nhau, Duyên và Triệu đã có quá trình xây dựng hình ảnh riêng rất rõ ràng của từng người. Nhưng khi đứng chung với nhau nó lại rất “có lý" và tương trợ lẫn nhau để cùng tỏa sáng. Cho nên hiện tại có rất nhiều nhãn hàng, sự kiện luôn muốn có sự xuất hiện của 2 đứa.

Minh Triệu: Đây là 1 điều may mắn vì không dễ để mình gặp 1 người không hoàn toàn giống mình nhưng lại cùng giúp nhau tốt lên! Cả hai luôn nói với nhau mình cứ cố gắng lan tỏa điều này đến người khác.

Cảm ơn Minh Triệu và Kỳ Duyên với cuộc trò chuyện này!