Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn Minh Triệu có tình mới. Nguồn cơn xuất phát từ loạt bài đăng được cho là ngầm phát tín hiệu về chuyện tình yêu của nữ siêu mẫu trên trang cá nhân. Cụ thể, Minh Triệu đã chia sẻ loạt ảnh về bữa ăn tối ấm cúng với rượu vang, nến thơm và không gian đậm chất lãng mạn. Khi soi khẩu phần ăn trên bàn, nhiều người tin chắc Minh Triệu không dùng bữa một mình.

Thêm một chi tiết khác đó là bức ảnh người đẹp sinh năm 1988 check-in với bó hoa, đính kèm là dòng trạng thái đầy ẩn ý. Sau thời gian dài gần như không chia sẻ gì về đời sống tình cảm, việc Minh Triệu bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh mang nhiều hàm ý như vậy khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Minh Triệu chia sẻ ảnh bữa tối được trang trí lãng mạn, nhìn trên bàn thì nhiều người đoán nữ siêu mẫu không dùng bữa một mình. Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 1988 còn check-in với bó hoa kèm status đầy ẩn ý. Ảnh: FBNV

Nhiều bình luận cho rằng nữ siêu mẫu đang hạnh phúc trong một mối quan hệ mới, còn số khác lại nhận định cô chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, không nhất thiết phải gắn với chuyện yêu đương.

Tính đến hiện tại, tất cả vẫn dừng lại ở mức suy đoán từ phía người hâm mộ. Minh Triệu chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ nghi vấn nào. Dù vậy, đa số netizen đều dành cho cô sự ủng hộ tích cực, mong rằng nếu thật sự có tình mới, Minh Triệu sẽ tìm được người đồng điệu và hạnh phúc sau những chặng đường đã qua.

Thời gian qua, Minh Triệu khá kín tiếng trong chuyện chia sẻ tình cảm cá nhân. Ảnh: FBNV

Trước đó, Minh Triệu từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Kỳ Duyên khi cả hai liên tục xuất hiện bên nhau như hình với bóng, từ các chuyến du lịch, sự kiện cho đến đời sống thường ngày.

Không chỉ trên phương diện công việc, cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình 2 bên. Dù chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, loạt "hint" rõ ràng khiến công chúng gần như ngầm hiểu cả hai là một cặp.

Tuy nhiên đến tháng 2/2024, cả hai "đường ai nấy đi" sau 5 năm hẹn hò. Kể từ đó, Minh Triệu và Kỳ Duyên hạn chế xuất hiện cùng nhau ở các dịp hội bạn chung của cả hai tụ họp. Trong những lần hội ngộ tại sự kiện, Kỳ Duyên và Minh Triệu đều không có tương tác nào, thậm chí là "bơ" nhau như chưa từng quen biết. Dù không đi cùng nhau nhưng mối quan hệ của cả hai luôn là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Minh Triệu từng vướng nghi vấn tình cảm với Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV