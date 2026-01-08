Chiều 8/1, Goo Hye Sun (Vườn Sao Băng) đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh tốt nghiệp xinh lung linh, đồng thời công bố thông tin cô đã tốt nghiệp thạc sĩ sớm tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

Trong bài đăng thông báo tin vui, người đẹp Vườn Sao Băng còn úp mở về khả năng sẽ học lên tiến sĩ trong tương lai gần: "Tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và được tốt nghiệp sớm. Tiếp theo sẽ là tiến sĩ? Quyết thắng!".

Goo Hye Sun khoe hình mới, đồng thời thông báo tin đã tốt nghiệp thạc sĩ sớm tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Ở tuổi 42, nữ diễn viên gây sốt với visual cuốn hút, đầy trẻ trung, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: Instagram nhân vật

Mỹ nhân Vườn Sao Băng tự hào cầm luận văn tốt nghiệp trong tay. Cô còn úp mở về khả năng sẽ học lên tiến sĩ trong tương lai không xa. Ảnh: Instagram nhân vật

Việc mỹ nhân sinh năm 1984 có thể tốt nghiệp sớm từ trường đại học lừng danh như KAIST ở tuổi 42 khiến công chúng không khỏi khâm phục, đồng thời bày tỏ sự kinh ngạc trước thành tích học tập khủng khiếp của nữ minh tinh: "Cô ấy quá khủng khiếp, thành tích học tập thực sự rất đáng nể", "Tốt nghiệp thạc sĩ sớm cho thấy Goo Hye Sun nghiên cứu và học tập nghiêm túc chứ không có chuyện học để lấy cái mác đâu", "Vẫn biết Goo Hye Sun thông minh song việc cô ấy có thể tốt nghiệp thạc sĩ sớm tại đại học danh giá như KAIST vẫn khiến tôi kinh ngạc",...

Thành tích học tập ấn tượng của Goo Hye Sun ở tuổi 42 khiến công chúng choáng váng, phải thốt lên rằng: "Cô ấy quá khủng khiếp". Ảnh: Nate

Goo Hye Sun bắt đầu theo học tại Khoa Nghệ thuật trực quan thuộc trường Sungkyunkwan từ năm 2011. Sau đó, cô tạm dừng việc học vì lịch trình bận rộn. Phải tới năm 2020, người đẹp mới nhận được giấy gọi học tiếp ở ngôi trường danh giá. Đến tháng 2/2024, nữ diễn đã chính thức tốt nghiệp trường đại học Sungkyunkwan với tấm bằng loại xuất sắc sau hơn 13 năm. Không những vậy, sau đó Goo Hye Sun còn học lên bậc Thạc sĩ ở Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và đảm nhận vai trò phó hiệu trưởng danh dự.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, nổi tiếng sau khi tham gia các bộ phim Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng… Nữ diễn viên từng kết hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun hồi năm 2016. Sau vài năm bên nhau, cặp đôi ly hôn vì không hòa hợp trong lối sống. Năm ngoái, người đẹp họ Goo gây bão khi tuyên bố mở công ty về sản phẩm làm đẹp, chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh.

Goo Hye Sun trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Vườn Sao Băng. Ảnh: Nate