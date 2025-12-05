Hot nhất hôm nay: Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đắm đuối, Thiên Ân đeo kính đen không cảm xúc

Ngày 5/12, dàn mỹ nhân Vbiz vừa có màn chạm mặt gây chú ý tại show thời trang của NTK Đỗ Long, đặc biệt là cuộc hội ngộ của bộ ba Thiên Ân - Kỳ Duyên - Minh Triệu. Nếu Minh Triệu sải bước đầy tự tin trên sân khấu thì ở hàng ghế front row, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngồi gần nhau theo dõi nhưng cảm xúc lại trái ngược.

Theo đó, khi Minh Triệu catwalk đi ngang qua, Kỳ Duyên liên tục hướng mắt theo dõi từng bước chuyển của "người cũ". Ngược lại, Thiên Ân lại gây bàn tán không kém khi giữ gương mặt vô cùng bình thản, đeo kính đen che gần hết biểu cảm, hoàn toàn không nhìn theo Minh Triệu như Kỳ Duyên. Sự đối lập giữa hai nàng hậu trong cùng khoảnh khắc khiến dân mạng bàn tán ì xèo.

Phản ứng của Kỳ Duyên và Thiên Ân khi Minh Triệu trình diễn trên sàn catwalk

Kỳ duyên liên tục hướng mắt nhìn Minh Triệu

Còn Thiên Ân đeo kính đen, mặt không rõ biểu cảm trước màn trình diễn của đàn chị

Sở dĩ netizen chăm chăm soi thái độ của Kỳ Duyên và Thiên Ân khi chạm mặt Minh Triệu là vì thời gian qua, mạng xã hội rần rần drama đời từ của bộ 3 mỹ nhân này. Cụ thể, khi Kỳ Duyên làm khách mời trong chương trình AI là ai?, nàng hậu cho biết điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường.

Không lâu sau đó, Minh Triệu có động thái được cho là đáp trả người cũ: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Sau chia sẻ từ Minh Triệu, đến lượt Kỳ Duyên bất ngờ đăng status nhắc thẳng đến chuyện yêu đương, thừa nhận mình đã từng yêu 5 người và hài hước hỏi liệu cả 5 có được xem là người yêu cũ hay không. Ngay dưới bài đăng, Thiên Ân lập tức để lại bình luận "cà khịa nhẹ": "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu".

Liên tiếp những động thái của Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân tạo thành một "chuỗi kết nối" khó mà xem là vô tình. Sau đó, Kỳ Duyên và Minh Triệu liên tục có những chia sẻ trong broadcast cá nhân, dù không nhắc thẳng tên nhưng cư dân mạng bàn tán không ngớt.

Minh Triệu phủ nhận chuyện có người từng vì mình mà đấm tay vào tường

Còn Kỳ Duyên thì bâng quơ mình từng yêu đến 5 người. Sau đó Thiên Ân bình luận thêm khiến drama càng bùng nổ

Kỳ Duyên và Minh Triệu từng là cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ bởi hành trình đồng hành bên nhau. Tuy nhiên đến tháng 2/2024, cả hai "đường ai nấy đi" sau 5 năm hẹn hò. Kể từ đó, Minh Triệu và Kỳ Duyên hạn chế xuất hiện cùng nhau ở các dịp hội bạn chung của cả hai tụ họp.

Cho đến giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Nguồn cơn bắt đầu từ một bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp ăn mặc gợi cảm, sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Cũng kể từ đó, cư dân mạng soi ra loạt hint từ du lịch, dùng đồ đôi,... Có thời điểm cả hai từng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dương như "không còn muốn giấu giếm". Không chỉ đồng hành xuyên suốt từ sự kiện trong nước đến ngoài nước, cả hai còn "dính như sam" trên mạng xã hội khi người này đăng bài thì người kia tương tác ngọt ngào.

Mối quan hệ giữa bộ 3 này trở nên ồn ào khi dân mạng xôn xao phát hiện Minh Triệu đã hủy theo dõi tài khoản Instagram cá nhân của Kỳ Duyên. Nhưng gây bán tán hơn cả là nữ người mẫu quyết định bỏ theo dõi Thiên Ân. Thời điểm đó, nữ siêu mẫu chia sẻ bức ảnh biếm họa và đính kèm dòng trạng thái: "Bạn có tệ với mình nhiều chút, mình cũng không buồn, không trách nữa. Vì sống một đời bình yên mới là thứ đắt giá".