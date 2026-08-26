Minh tinh Vbiz hoá tài phiệt ở bom tấn hàng đầu Hàn Quốc: Người đâu đẹp sang dã man, tên tuổi đang nổi toàn cầu

Mới đây, Tazza 4: The Song of Beelzebub tiếp tục nhá hàng những hình ảnh mới trước khi chính thức ra rạp vào ngày 23/9 tới đây. Đáng chú ý, trong loạt hình ảnh được công bố, khán giả Việt bất ngờ khi thấy sự hiện diện của một gương mặt quen thuộc của Vbiz, đó là Hồng Đào.

Được biết, nữ diễn viên vào vai Thảo, nữ tài phiệt đứng đầu một đế chế kinh doanh khổng lồ. Ở bức ảnh tạo hình mới được hé lộ, Hồng Đào xuất hiện với trang phục màu tím sang trọng, mái tóc ngắn được tạo kiểu chỉn chu cùng thần thái đầy tự tin và quyền lực.

Tạo hình của Hồng Đào trong Tazza 4: The Song of Beelzebub (ảnh: Soompi)

Một chi tiết thú vị khác là tên của Hồng Đào còn được trang tin nổi tiếng toàn cầu Soompi đưa lên tiêu đề khi giới thiệu loạt nhân vật mới của bộ phim.

Trong bài viết, Soompi cũng dành riêng một đoạn để giới thiệu về nhân vật của nữ diễn viên Việt Nam: Nữ diễn viên gạo cội Việt Nam Hồng Đào vào vai Chủ tịch Thảo, người điều hành một đế chế kinh doanh khổng lồ. Là một người thực sự tận hưởng cảm giác phấn khích từ những cuộc cạnh tranh, Thảo xem ngay cả những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời cũng giống như một trò chơi.

Tên và hình ảnh của Hồng Đào xuất hiện trên trang Soompi, bên cạnh 2 diễn viên quốc tế Tsuyoshi Ihara và Stephanie Lee (ảnh: Soompi)

Bên cạnh Hồng Đào, hai diễn viên quốc tế khác cũng được giới thiệu trong loạt ảnh mới lần này là tài tử Nhật Bản Tsuyoshi Ihara và mỹ nhân Stephanie Lee.

Cho những ai chưa biết, Tazza 4: The Song of Beelzebub là phần thứ 4 của series phim điện ảnh chủ đề tội phạm nổi tiếng Tazza. Dự án lần này được cầm trịch bởi đạo diễn Choi Kook Hee, đồng thời quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Byun Yo Han, Roh Jae Won, Miyoshi Ayaka, Swings, Im Se Mi và Yoon Kyung Ho.

Đoạn giới thiệu của Soompi về vai diễn Hồng Đào đảm nhận (ảnh: Soompi)

Về nội dung, phim xoay quanh những ham muốn, cuộc đối đầu và hành trình trả thù giữa hai người bạn thân từ thời trung học là Jang Tae Young (Byun Yo Han) và Park Tae Young (Roh Jae Won). Cuộc đời Jang Tae Yeong rơi vào cảnh khốn cùng sau khi bị người bạn Park Tae Yeong phản bội. Từ đây, anh bước vào một canh bạc nguy hiểm nhằm tìm cách trả thù người từng thân thiết với mình. Trong khi đó, Jang Tae Hee (Im Se Mi), chị gái của Jang Tae Young, trở thành chất xúc tác khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên tồi tệ. Nhân vật Kaneko (Miyoshi Ayaka) cũng bị cuốn vào vòng xoáy trả thù đầy phức tạp này.

Tazza 4: The Song of Beelzebub là dự án đáng chú ý của phòng vé Hàn Quốc trong thời gian tới (ảnh: Mydramalist)

Ngoài Tazza 4: The Song of Beelzebub, thời gian tới khán giả Việt còn có dịp gặp lại Hồng Đào trong một dự án điện ảnh khác. Đó là Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc, dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 18/9. Như vậy trong tháng 9, Hồng Đào sẽ liên tiếp xuất hiện trong hai tác phẩm điện ảnh, một dự án Việt Nam và một bom tấn đến từ Hàn Quốc. Đến tháng 11, nữ diễn viên tiếp túc tái xuất với bộ phim Ngày Con Gọi Mẹ đóng, tái hợp cùng Phương Anh Đào.

Thu Phong

nguồn: Soompi