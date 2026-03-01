Minh tinh phim "Siêu Nhiên" đã qua đời nhưng đến nay mới công bố thông tin

Vào ngày 23/3, Page Six đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng người Canada Carrie Anne Fleming đã qua đời ở tuổi 51. Bà đã trút hơi thở cuối cùng từ ngày 26/2 nhưng đến nay thông tin này với được công bố đến công chúng.

Jim Beaver - bạn diễn của Carrie Anne Fleming trong series phim truyền hình nổi tiếng Supernatural (Siêu Nhiên) xác nhận nữ diễn viên qua đời vì biến chứng của ung thư vú. Carrie Anne Fleming ra đi tại quê nhà Sidney, British Columbia, Canada.

Carrie Anne Fleming sinh năm 1974, đã có hơn 3 thập kỷ đóng phim, là gương mặt quen thuộc của nhiều series phim truyền hình nổi tiếng. Bước đột phá ban đầu của Carrie Anne Fleming trong sự nghiệp diễn xuất là vai diễn định kỳ trong phim Viper , và một vai phụ không được ghi tên trong bộ phim ăn khách Happy Gilmore của danh hài đình đám Hollywood Adam Sandler.

Đến năm 2005, minh tinh sinh năm 1974 chuyển hẳn sang thể loại phim kinh dị, bắt đầu từ vai diễn trong Masters of Horror . Sau đó, Carrie Anne Fleming thủ vai Karen Singer - vợ của nhân vật Bobby Singer bộ phim kinh dị - chính kịch Supernatural (Siêu Nhiên) của đài CW Mỹ. Nữ diễn viên đã tham gia trọn vẹn cả 5 phần phim, trở thành gương mặt quen thuộc không thể thiếu đối với những ai trót đam mê Supernatural.

Một vai diễn nổi bật khác của Carrie Anne Fleming trên kênh CW Mỹ là vai Candy Baker trong bộ phim hài kịch siêu nhiên iZombie năm 2015. Các vai diễn truyền hình khác của cố diễn viên 51 tuổi bao gồm Supergirl , UnREAL, Motive, Continuum, Package Deal, Alice, Knights of Bloodsteel, The 4400, The L Word và đặc biệt là siêu phẩm nổi danh toàn cầu Thị Trấn Smallville .

Trên màn ảnh rộng, ngoài Happy Gilmore cùng Adam Sandler, Carrie Anne Fleming còn tham gia diễn xuất trong các phum Good Luck Chuck và Married Life . Carrie Anne Fleming cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình The Unauthorized Full House Story , trong đó bà vào vai mẹ của ngôi sao Full House Candace Cameron Bure, người xuất hiện trong chương trình với vai trò DJ Tanner.

Về đời tư, Carrie Anne Fleming có 1 con gái là Madalyn Rose. Thông tin cái chết đột ngột của Carrie Anne Fleming đã khiến khán giả và nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Trên mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp và rất đông người hâm mộ ngôi sao Supernatural đã để lại bình luận chia buồn, thể hiện sự đau buồn trước sự ra đi của cố diễn viên.

