Trần đời chưa thấy diễn viên đóng thế nào đẹp hơn cả minh tinh hạng A thế này, uổng phí nhan sắc xứng tầm báu vật

Mới lên sóng 2 tập đầu, Climax đã nhanh chóng gây tiếng vang nhờ dàn cast thực lực cùng nhịp phim hấp dẫn. Trong phim, Ha Ji Won tiếp tục chứng minh đẳng cấp sao hạng A với visual sang trọng, quyến rũ gần như không có điểm chê. Tuy nhiên, ai mà ngờ có ngày Ha Ji Won cũng bị lép vế trên màn ảnh, mà đối thủ lại chỉ là một vai phụ.

Cụ thể, nhân vật của Ha Ji Won từng là một nữ minh tinh nên luôn xuất hiện với phong thái sang trọng, sắc sảo đúng chuẩn chị đại. Tuy nhiên ở tập 2, khi Nana xuất hiện trong vai diễn viên đóng thế và đứng chung với Ha Ji Won, sự so sánh lập tức được đặt ra. Cùng một bộ váy, cùng một layout trang điểm và kiểu tóc xoăn sóng nhưng trông Nana nổi bật hơn hẳn nữ chính Climax.

Nhiều khán giả nhận xét rằng ở những khung hình cạnh nhau, ánh nhìn của Nana cũng sắc và có chiều sâu hơn, tạo cảm giác bí ẩn lấn át cả vẻ ngoài chỉn chu của đàn chị. Cô gây ấn tượng bằng thần thái lạnh lùng, xa cách, khiến người xem bị kéo vào cảm giác tò mò mỗi khi cô xuất hiện. Với vóc dáng cao ráo cùng gương mặt 12 lần lọt top đẹp nhất thế giới với đôi mắt to tròn, lông mày sắc sảo cùng đôi môi cong, Nana đúng là khí chất hơn hẳn.

"Ê tính ra bà đóng thế sang hơn luôn", "Nana tuyệt đối điện ảnh, đẹp thờ ơ, nhẹ nhàng đẹp băng lãnh, hùng kỳ", "Diễn viên đóng thế mà đẹp hơn cả nữ chính nữa là sao trời", "Đoạn Nana bước ra tui bị shock á", "Bà đóng thế là ai mà đẹp vậy, khí chất tràn màn hình", "Là đóng thế dữ chưa? Sao đẹp quá vậy?"... là những bình luận của dân tình dành cho cảnh quay chung của Ha Ji Won và Nana.

Visual của Nana sau khi được trang điểm tỉ mỉ...

... khiến Ha Ji Won lép vế hơn hẳn

Ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm của Nana, nhiều người thậm chí còn cho rằng quá uổng phí khi người đẹp như vậy mà chỉ được vào vai diễn viên đóng thế hay vai phụ trong phim. Với visual thuộc hàng báu vật, cô hoàn toàn có thể đảm nhận những vai diễn nổi bật, hào nhoáng hơn thay vì đứng ở tuyến nhân vật có phần âm thầm như vậy.

Ngay cả trong cảnh quay bất ổn thì cô vẫn rất xinh đẹp

"Cái uổng" thứ hai mà dân mạng nhắc đến lại nằm ở tạo hình. Với dung nhan thuộc hàng top thế giới, Nana trong Climax gần như luôn tự dìm bản thân với hình ảnh hốc hác, ít son phấn, trang phục đơn giản đến mức xuề xòa. Từ mái tóc cắt ngắn xõa rối, áo hoodie rộng, áo thun trễ nải cho đến chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp... đều khiến nhân vật bị mờ nhạt hơn hẳn. Để rồi khi được xuất hiện với "hào quang nữ chính", ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.

Tạo hình kém sắc của Nana trong phim

Thế nhưng thực tế, tạo hình của Nana trong Climax là lựa chọn có chủ đích. Trong vai Hwang Jung Won, một người cung cấp thông tin bí ẩn nên Nana không cần đẹp theo kiểu phô trương mà cần một vẻ ngoài bình thường để có thể "lẫn vào đám đông". Tính cách của nhân vật trong phim cũng bất cần, lãnh đạm nên cô không mấy để ý đến ngoại hình là điều dễ hiểu. Song, dù không được tạo hình lộng lẫy nhưng gương mặt mộc mạc cả người đẹp vẫn tuyệt đối điện ảnh, 10 điểm không có nhưng.

So với hình tượng lộng lẫy trước đây, màn lột xác này không chỉ là thay đổi ngoại hình mà còn là bước chuyển rõ rệt trong cách Nana tiếp cận diễn xuất. Sự xuề xòa càng khiến nhân vật của Nana trở nên đặc biệt, không rực rỡ nhưng đủ sức khiến người xem bị cuốn theo.

