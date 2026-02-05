"Ông hoàng phòng vé" bất ngờ báo cưới, danh tính nửa kia gây ngỡ ngàng

Vào ngày 4/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Ha Jung Woo sắp kết hôn. Nửa kia của "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn là mỹ nhân She Was Pretty Cha Jung Won Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 2020, cả hai đã hình thành một mối quan hệ thân thiết, bắt đầu từ vị trí đồng nghiệp trong ngành giải trí và sau đó phát triển thành người yêu, tiếp tục vun đắp tình cảm dành cho nhau.

Theo các nguồn tin, cặp đôi bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho đám cưới từ năm ngoái. Một người quen cho biết cả hai đã gắn kết nhau từ lâu và dường như gần đây mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên ngày cưới cụ thể của họ chưa được ấn định.

Ha Jung Woo sắp cưới mỹ nhân kém 11 tuổi Cha Jung Won. Ảnh: Allkpop

Cả "ông hoàng phòng vé" lẫn mỹ nhân màn ảnh kém 11 tuổi đều tương đối bận rộn, nên rất khó để cưới trong nửa đầu năm nay. Dù vậy, các nguồn tin thân cận cho biết đám cưới dự kiến sẽ không bị trì hoãn đến cuối năm nay. Một nguồn tin nói với tờ Dispatch: “Họ có thể sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới trong khi vẫn theo dõi tiến độ quay phim của anh ấy”.

Truyền thông Hàn Quốc xác nhận tin mừng qua cha của Ha Jung Woo - tài tử gạo cội Kim Yong Gun. Ông vui mừng nói: "Chúng kết hôn vì yêu thương nhau. Cảm ơn những lời chúc mừng của các bạn". Ông cho biết đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 7 và các con đã đi tham quan các sảnh cưới lớn ở Seoul

Tuy nhiên, phía Ha Jung Woo lại bày tỏ quan điểm thận trọng với tờ Sports Chosun: "Nếu chúng tôi kết hôn, chúng tôi đang nghĩ đến việc tổ chức vào mùa hè. Nhưng tôi nghĩ đám cưới tháng 7 chỉ là điều cha tôi mong muốn. Chưa có gì được quyết định cả".

Ngày cưới cụ thể của cặp đôi chưa được ấn định. Ảnh: Yonhap News

Ha Jung Woo có tên khai sinh Kim Sung Hoon, sinh ngày 11/3/1978. Anh là một trong những nam diễn viên thực lực và có sức ảnh hưởng bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Anh là con trai của diễn viên gạo cội Kim Yong Gun, nhưng con đường nghệ thuật của Ha Jung Woo không dựa vào danh tiếng gia đình mà được xây dựng bằng chính năng lực diễn xuất và sự lựa chọn vai diễn táo bạo. Bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trong phim độc lập, anh dần gây chú ý nhờ khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là các vai có chiều sâu tâm lý phức tạp. Tên tuổi Ha Jung Woo thực sự bùng nổ qua hàng loạt tác phẩm ăn khách và được đánh giá cao như The Chaser, The Yellow Sea, The Handmaiden, Along with the Gods hay Narco-Saints, giúp anh trở thành “bảo chứng phòng vé” hiếm hoi của điện ảnh Hàn.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Ha Jung Woo còn hoạt động với vai trò đạo diễn, biên kịch và họa sĩ, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, nghiêm túc với nghề. Về đời tư, anh từng có chuyện tình 4 năm (2008-2012) với người mẫu Gu Eun Ae. Sau đó, nam diễn viên là "quý ông độc thân" của showbiz cho đến ngày công bố kết hôn với nữ diễn viên Cha Jung Won.

Ha Jung Woo là "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn. Ảnh: X

Trong khi đó, Cha Jung Won sinh năm 1989, kém Ha Jung Woo 11 tuổi. Cô có tên thật là Cha Mi Young. Cô hoạt động trong 2 lĩnh vực diễn viên và người mẫu nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m70. Cha Jung Won chạm ngõ màn ảnh với phim Horror Stories năm 2012. Sau đó, vợ chưa cưới của "ông hoàng phòng vé" ghi dấu ấn qua loạt phim She Was Pretty, Khi Nàng Say Giấc, Lawless Lawyer, Kidnapping Assemblyman Mr. Clean...

Ảnh: NamuWiki