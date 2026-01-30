Mới đây, một bức hình tiểu hoa đán lứa 9X của Trung Quốc đã được chia sẻ mạnh trên các trang MXH, sự việc tưởng chừng nhỏ lại gây tranh cãi lớn về tiêu chuẩn nhan sắc hiện tại.

Trong bức hình này, khán giả đưa ra nhiều đáp án, có người cho rằng đây là Châu Dã, Trương Tịnh Nghi, có người khẳng định là sao nhí Ngải Mễ hay nữ diễn viên Thẩm Vũ Khiết. Trong đó, có khán giả còn bình luận "Mặt sáng Châu Dã, mặt tối Ngải Mễ". Thực tế, đây là hình ảnh mới của ngôi sao phim Cẩm Nguyệt Như Ca - Châu Dã.

Bức ảnh khiến khán giả hoang mang vì không nhận ra minh tinh nào. Phải chăng vì các ngôi sao đều đang lạm dụng việc chỉnh sửa ảnh quá mức làm mất đi nét riêng

Châu Dã được khen có vẻ đẹp hoàn hảo, đường nét thanh tú tinh tế. Nhưng cũng có người cho rằng chính sự hoàn hảo đó khiến cô thiếu điểm nhấn riêng

Châu Dã (áo trắng) và Trương Tịnh Nghi thường xuyên bị nhầm lẫn vì giống nhau.

Thẩm Vũ Khiết cũng có dáng mặt và cách trang điểm giống với Châu Dã

Tuy nhiên, từ bức hình trên, khán giả đặt câu hỏi về tiêu chuẩn sắc đẹp hiện tại của các diễn viên hiện tại. Hiện nay, nhiều ngôi sao trang điểm giống nhau, chạy theo xu hướng mà thiếu đi nét riêng biệt, khí chất độc đáo của từng người.

Nhiều khán giả xem phim thậm chí khó nhận ra Lý Thấm - Lý Nhất Đồng - Bạch Lộc - Tôn Di hay Thành Nghị và Lý Hoành Nghị, Châu Dã - Trương Tịnh Nghi...

Hiện tại, ở giới giải trí Hoa ngữ khó tìm ra được các diễn viên có vẻ đẹp khác biệt, gây ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên. Hầu hết đều chạy theo tiêu chuẩn "cao-trắng-gầy". Không những vậy, trang phục trong phim của họ còn na ná nhau khiến khán giả không phân biệt được ai đang đóng phim hay diễn viên đó đang diễn vai gì.

4 ngôi sao Lý Thấm - Tôn Di - Lý Nhất Đồng - Bạch Lộc thường bị nhận xét giống nhau đến mức khó phân biệt

Không những vậy, họ còn mặc trang phục na ná nhau

Sự thống nhất về mặt thẩm mỹ khó thường bị khán giả đánh giá là thiếu tính sáng tạo, đồng thời khiến các diễn viên khó nổi bật giữa những hàng trăm ngôi sao khác. Vì vậy, họ chỉ có thể sử dụng các chiêu trò truyền thông để tạo ấn tượng với khán giả.

Về Châu Dã, cô được gọi là "tiểu công chúa của Hòa Tụng", được nữ diễn viên Lý Băng Băng hết lòng nâng đỡ. Châu Dã có vẻ đẹp sắc lạnh, nhưng chính vì gương mặt có những đường nét giống với nhiều diễn viên khác nên dù được dồn nhiều tài nguyên, Châu Dã cũng khó bật lên thành ngôi sao hạng A.

Châu Dã nổi tiếng từ bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu. Nhờ thể hiện vai nữ phụ Ngụy Lai ích kỷ, độc ác một cách ám ảnh người xem, cô được đề cử giải Kim Kê cho hạng phụ Nữ phụ xuất sắc (2020). Ngoài ra, Châu Dã còn được đề cử Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14, Hoa Đỉnh lần thứ 27.

Châu Dã sinh năm 1998 được Lý Băng Băng o bế

Tuy nhiên, cô chưa bật lên thành sao hạng A

Tuy nhiên, sau Em Của Thời Niên Thiếu, Châu Dã liên tục bị chê về diễn xuất. Châu Dã đã được đóng chính loạt tác phẩm như Vi Hữu Ám Hương Lai, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, Đừng Rung Động Vì Anh, Hộ Tâm, Cẩm Nguyệt Như Ca... tuy nhiên cô chưa thể bật lên thành sao hạng A. Nhiều bình luận cho rằng kỹ năng biểu cảm của nữ diễn viên còn kém, ngũ quan tán loạn mỗi lần lên hình.

Mặt khác, Châu Dã lại gây tranh cãi và đánh mất tình cảm của khán giả vì thói ngạo mạn, tỏ ra là ngôi sao hách dịch. Khi tham gia sự kiện Đêm hội điện ảnh Douyin tổ chức tại Thượng Hải, Châu Dã đã phớt lờ phóng viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV6. Nữ diễn viên ngoảnh mặt sang phía tường, bỏ đi một mạch, không một lời chào hỏi.

Sau đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đăng tải video này lên khiến Châu Dã trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Các chủ đề liên quan tới sự việc liên tục nóng lên trên mạng xã hội Weibo. Thậm chí, từ khóa "Châu Dã" còn có tới hơn 700 triệu lượt xem. Các chủ đề "Châu Dã xị mặt", "CCTV6 chứng minh có gắn logo" cũng nhận được tương tác lớn. Theo QQ, Châu Dã bị chỉ trích vì coi thường nhân viên, những người làm công nhỏ bé, nhưng cô lại luôn tỏ ra vui vẻ, xum xoe với sếp của mình là Lý Băng Băng hay những tiền bối có quyền lực hơn.