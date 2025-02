Mình là bác sĩ Nam khoa: Không quan trọng làm chuyên ngành gì, ở đâu, hãy làm bằng cả đam mê và trái tim!

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều cũng là lúc ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc (Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) xuất hiện.

Những bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng, anh ngồi đối diện ngay trước mặt tôi, nở nụ cười hiền ấm áp. Chỉ có khoảng 1 tiếng để gặp gỡ trước khi vào ca phẫu thuật khó, anh không muốn để ai phải lãng phí một chút thời gian nào.

"Mình là bác sĩ Nam khoa"

Có một câu nói BS Ngọc vô cùng tâm đắc: "Nghề chọn người chứ người không chọn được nghề". Trong quá trình là sinh viên y, anh luôn muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa. Khi đỗ bác sĩ nội trú, anh chú trọng vào mảng Ngoại - Tiết niệu. Nhưng khi ra trường, anh lại làm về y học giới tính.

Tất cả những thay đổi đó diễn ra rất nhanh, hoàn toàn không có suy tính gì. Mọi việc đơn giản chỉ là cảm nhận sự việc trong hiện thực và thuận theo tự nhiên.

"Những bạn trẻ học y khi mới ra trường luôn băn khoăn làm ngành gì, ở đâu, cương vị ra sao... Theo mình, đó không phải là những điều quan trọng nhất. Thay vì phân vân, đắn đo, hãy nghĩ đơn giản rằng: Không quan trọng làm chuyên ngành gì, ở đâu, điều quan trọng nhất là hãy làm bằng cả đam mê và trái tim", BS Ngọc tâm sự.

"Khi đó, không sớm thì muộn, bạn sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, mang kiến thức giúp đỡ các bệnh nhân xung quanh, cống hiến điều gì đó cho cộng đồng, cho xã hội".

Suy nghĩ vậy và dần dần, BS Ngọc trở thành bác sĩ Nam khoa đúng nghĩa. Anh tự hào mỗi khi giới thiệu với mọi người xung quanh: "Mình là bác sĩ Nam khoa".

Mỗi khách hàng là một dấu ấn riêng, tất cả đều là kỷ niệm khó phai

Thành lập từ năm 2022, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (trực thuộc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), một trong những trung tâm hiếm hoi tại Việt Nam và Đông Nam Á bao phủ gần như toàn bộ các lĩnh vực thuộc mảng y học giới tính, đã có những thành tích nổi bật.

Trung tâm có các thế mạnh:

- Điều trị rối loạn tình dục cho mọi đối tượng, cả nam và nữ như giảm ham muốn tình dục nữ, mãn kinh nữ, gặp vấn đề khi quan hệ…

- Tư vấn trị liệu các cặp đôi trục trặc không thể quan hệ, đặc biệt do co thắt âm đạo (đau, co cơ, sợ, ngăn cản không thể quan hệ tình dục).

- Tham vấn tâm lý các trường hợp phiền muộn giới, lệch lạc tình dục...

Và một trong những người quan trọng tạo nên những thành tích ấy chính là BS Phạm Minh Ngọc. Anh đã giúp đỡ cho hàng ngàn bệnh nhân, khách hàng. Mỗi người là một câu chuyện, nỗi niềm khó quên.

Đó là những trường hợp yếu sinh lý, lo lắng không "làm tốt" với bạn gái, sợ bạn gái bỏ mình, tìm đến những loại tăng cường sinh lý trôi nổi, để rồi gặp những tác dụng phụ kéo dài. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã lấy lại chức năng sinh lý bình thường.

Đó là những trường hợp co thắt âm đạo, kết hôn nhiều năm không thể quan hệ, không thể có con tự nhiên, nhiều người tính cách buông xuôi, nghĩ rằng mình không xứng đáng với chồng. Họ tủi thân, mất niềm tin cuộc sống, khuyên chồng ly hôn để tìm kiếm người phù hợp hơn trong 2 dòng nước mắt. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã có con tự nhiên, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình.

Có những gia đình ba mẹ không nói chuyện với con cái, bạn bè cách ly, họ hàng xa lánh, chỉ vì bạn ấy công khai xu hướng tính dục của mình. Tất cả những áp lực như giọt nước tràn ly, có lúc bạn đã có những hành động "tự làm đau bản thân mình" nhưng không thành. "Bạn này sau đó được tham vấn tâm lý, vững tin và có thêm động lực, cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn khó khăn", BS Ngọc nhớ lại.

Y học giới tính là một chuyên ngành đặc biệt. Nó liên quan nhiều cơ quan trong cơ thể, quan hệ mật thiết với nhiều chuyên ngành khác nhau. Khi làm việc, BS Ngọc được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, được tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng sâu xa nhất.

Vậy nên "mỗi câu chuyện của khách hàng đến với chúng tôi mang một sắc thái riêng, độc nhất và để lại cảm xúc khác nhau", BS Ngọc chiêm nghiệm.

Chuyên gia y học giới tính, "địa chỉ" tin cậy cho người thuộc cộng đồng LGBT muốn tham vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe

Ngoài việc điều trị tập trung vào các vấn đề liên quan đến tình dục học, BS Ngọc còn là một trong những người truyền lửa, giúp Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội trở thành địa chỉ uy tín chăm sóc cho đông đảo bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT sống khỏe mạnh.

LGBT là viết tắt của các nhóm người có xu hướng tính dục và bản dạng giới đa dạng, bao gồm: Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (song tính), Transgender (người chuyển giới. Ngoài ra, còn có các thuật ngữ khác như queer (LGBTQ+), intersex, asexual... nhằm phản ánh sự đa dạng của cộng đồng này.

"Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác. Tuy nhiên theo ước tính của các tổ chức quốc tế, người LGBT chiếm khoảng 3-5% dân số, tương đương với 300.000 – 500.000 người tại Việt Nam", BS Ngọc cho hay.

Mặc dù xã hội Việt Nam đang có những bước tiến trong việc công nhận quyền của người LGBT, nhưng cộng đồng này vẫn gặp nhiều thách thức từ định kiến xã hội, thiếu khung pháp lý bảo vệ (như Việt Nam chưa có luật công nhận hôn nhân đồng giới...), áp lực gia đình (bị gia đình ép buộc phải sống theo chuẩn mực), dễ gặp vấn đề tâm lý và sức khỏe... Điều đó khiến BS Ngọc luôn trăn trở, cố gắng giúp được nhiều người để họ sống hạnh phúc đúng nghĩa.

Cho đến nay, dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng LGBT tại Việt Nam cũng đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng:

- Sự thay đổi về nhận thức: Xã hội ngày càng cởi mở hơn với người LGBT, nhiều người nổi tiếng và tổ chức đã lên tiếng ủng hộ.

- Sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội: Nhiều tổ chức như ICS, PFLAG, và các nhóm cộng đồng đã hoạt động mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi và nâng cao nhận thức về LGBT.

- Các bước tiến về pháp lý: Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014 đã bỏ điều cấm kết hôn đồng giới (dù chưa công nhận), và Luật Chuyển đổi giới tính đang được xem xét, mở ra những hi vọng mới cho người chuyển giới trong tương lai.

BS Ngọc hi vọng mình sẽ luôn là "một phần bé nhỏ" tạo nên những điều tuyệt vời. Anh hồ hởi thông báo, hiện Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội triển khai các dịch vụ:

- Định hướng can thiệp y tế phù hợp với nhu cầu, mong muốn.

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ, chăm sóc và theo dõi trước và sau can thiệp y tế.

- Tư vấn - Tham vấn tâm lý liên quan đến phiền muộn giới.

- Bảo tồn sinh sản trước khi can thiệp y tế: Trữ noãn (trứng), trữ tinh trùng.

- Các vấn đề khác liên quan đến LGBT+ như tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật, hôn nhân gia đình...

Anh cùng đội ngũ nhân viên cũng luôn đồng hành các chương trình trong cộng đồng, tháng tự hào LGBT Pride month, Hanoi Mood:On... Tất cả đều thể hiện sự trân quý, nâng niu mà anh cũng như trung tâm dành cho cộng đồng.

Cố gắng tập trung mọi ý niệm để sống trong thực tại

Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, BS Ngọc cười : "Thực tế là mình khá lười suy nghĩ chuyện tương lai. Mình đang cố gắng tập trung mọi ý niệm sống trong thực tại (chánh niệm), để có thể tập trung và cảm nhận hết thực tại. Do đó không có kế hoạch gì rõ ràng được vạch ra cả. Nếu nói về phương hướng, có lẽ là tập trung học hỏi, trau dồi thêm kiến thức mới về y học giới tính để phục vụ và mang những gì tốt đẹp nhất tới cho khách hàng".

Y học giới tính là lĩnh vực y tế liên quan đến rối loạn chức năng tình dục, giáo dục giới tính, rối loạn phát triển giới tính, LGBT và các bệnh về hệ sinh sản. Nó chỉ nổi lên như một lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt vào cuối những năm 1960 ở các nước châu Âu, tiếp theo là Hoa Kỳ vào năm 1975, sau đó là ở Việt Nam trong những năm 1990.

"Càng tìm hiểu, mình càng nhận ra, đây là một lĩnh vực rộng lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhiều cá nhân. Mình hy vọng sắp tới có thêm nhiều chương trình đào tạo, cơ sở y tế về y học giới tính để phục vụ nâng cao sức khỏe cho nhân dân", BS Ngọc bày tỏ mong muốn.