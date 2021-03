Minh Hằng hóa Triệu Vy trong phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhưng danh tính "anh chồng" mới đáng chú ý

Nhiều lần úp mở về một dự án phim truyền hình mới cùng gương mặt quen thuộc - "bé Heo" Minh Hằng, cuối cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng chính thức chia sẻ về dự án tái xuất màn ảnh nhỏ của mình - Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ. Đây là bộ phim remake từ kịch bản Mẹ Hổ, Bố Mèo của Trung Quốc với sự thể hiện của cặp đôi Triệu Vy - Đồng Đại Vi.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng ekip Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ

Trong một bài phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã có những chia sẻ đầu tiên về bộ phim remake của mình: "Phim khai thác câu chuyện gia đình lo chuyện học cho con vào lớp 1 rất hay, lại là đề tài tôi chưa làm bao giờ". Anh cho biết thêm: "Phim gốc 45 tập, mỗi tập 45 phút, qua Việt Nam rút ngắn thành 22 tập, mỗi tập 60 phút. Kịch bản phim viết lại, được bỏ và thay đổi nhiều tuyến nhân vật cho khác với bản gốc".



Một số hình ảnh hậu trường do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đăng tải

Vai "mẹ hổ" của phiên bản gốc do Triệu Vy đảm nhận sang Việt Nam sẽ được biến tấu thành mẹ "ác ma" do Minh Hằng hóa thân. Đây là lần đầu tiên Minh Hằng vào vai người mẹ và cũng khá lâu rồi cô nàng mới tái xuất trong một dự án phim truyền hình cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vai người cha "thiên sứ" sẽ do diễn viên Huy Anh đảm nhận, đây là một gương mặt mới với khán giả truyền hình Việt, từng hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ở phim chiếu rạp Hot Boy Nổi Loạn 2. So với Đồng Đại Vi của phiên bản gốc, Trần Huy Anh lép vế về kinh nghiệm diễn xuất và lựa chọn anh chàng có lẽ cũng khiến đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phải mạo hiểm trong việc chinh phục khán giả. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Ngân Chi, Khả Như, Jun Vũ, Hoàng Trung, Uyển Ân, Emma Le...

"Mẹ ác ma" Minh Hằng và "mẹ hổ" Triệu Vy

"Cha thiên sứ" Huy Anh và "bố mèo" Đồng Đại Vi

Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ dự kiến phát sóng vào tháng 7 năm nay.



Nguồn ảnh: Facebook Vũ Ngọc Đãng, tổng hợp