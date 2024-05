Minh Hằng chia sẻ lý do không phải làm dâu, tiết lộ mối quan hệ với nhà chồng hào môn

Vào thời điểm tháng 6/2022, Minh Hằng chính thức thông báo lên xe hoa về nhà chồng. Từ đó đến nay, cô vẫn đang rất hạnh phúc bên ông xã doanh nhân. Những khoảnh khắc viên mãn trong cuộc sống thường ngày được Minh Hằng chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhanh chóng gây sốt.

Dù sở hữu hôn nhân viên mãn, Minh Hằng cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn với ông xã. Cô cho biết cả hai vợ chồng đều là người hướng ngoại. Tuy nhiên, từ khi quý tử chào đời, nữ ca sĩ muốn tập trung toàn bộ thời gian chăm con và mong muốn ông xã cũng vậy. Do đó, chồng Minh Hằng đã cảm thấy áp lực.

Minh Hằng cho biết mâu thuẫn của cả hai thường xoay quanh chuyện con cái

"Thật ra cũng đúng, khi yêu nhau, hợp nhau nên mới lấy nhau nhưng có câu "yêu nhau vì cái gì thì vì cái đó mà mâu thuẫn. Tôi và chồng đều là người hướng ngoại, đều thích làm việc và được giao du nhiều ở ngoài xã hội. Nhưng khi có con, tôi lại hướng về bên trong và muốn dành hết thời gian cho bé. Tôi đòi hỏi chồng cũng phải như vậy, nên anh hơi áp lực. Tại vì bản năng của một người mẹ là muốn dành thời gian tốt nhất cho con nên đôi khi giữa hai vợ chồng có chút mâu thuẫn", Minh Hằng tâm sự.

Minh Hằng bật mí mâu thuẫn lớn nhất của cả hai chỉ xoay quanh chuyện con cái. Cô hài hước chia sẻ: "Cũng chỉ lòng vòng chuyện con cái thôi à, chứ hai vợ chồng chưa bao giờ gây nhau. Cách đây 2-3 ngày tôi có nói với anh: "Yêu nhau 8 năm mình không có vấn đề gì xảy ra cả nhưng 8 tháng qua có rất nhiều chuyện, nó bù cho 8 năm vừa rồi".

Ngoài ra, Minh Hằng cũng tiết lộ bản thân không phải làm dâu. Cụ thể, nữ diễn viên đã yêu cầu chồng mua một căn nhà gần bố mẹ và sống riêng, đồng thời cả hai thường về nhà khi có dịp. Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng cho biết bản thân luôn chu toàn được những chuyện phía bên gia đình chồng và mối quan hệ giữa 2 bên thông gia cũng khá tốt.

Minh Hằng chia sẻ: "Tôi không cần phải làm dâu. Trước đây tôi ở với bố mẹ, sau đó lấy chồng thì phải theo chồng chứ. Nhưng tôi yêu cầu chồng mua một căn nhà gần bố mẹ để sắp xếp chuyện gia đình 2 bên. Nói chung mối quan hệ gia đình 2 bên khá dễ thở. Chúng tôi sống riêng, mỗi khi có dịp các thành viên mới tụ hội với nhau. Tôi là người hướng ngoại, thường ra ngoài tiếp xúc nhiều nên những chuyện chăm lo, thăm hỏi nhà chồng với tôi không quá khó".

Dù không sống chung, nữ diễn viên vẫn thường sắp xếp thời gian về nhà chồng khi có thể

Cô cũng cảm thấy bản thân là người may mắn khi được gia đình đối phương thấu hiểu và tin tưởng: "Có thể do tôi là một người phụ nữ may mắn khi được gia đình chồng thấu hiểu cho công việc của mình. Trước khi đi đến hôn nhân, tôi và chồng đã yêu nhau thời gian dài nên gia đình 2 bên đều đã thông suốt chuyện cá nhân cũng như công việc của hai đứa. Vì thế, tôi không bị gia đình chồng áp lực chuyện sau kết hôn phải hoàn toàn ở nhà chăm lo gia đình. Nhà chồng tin tưởng tôi là người lý trí và biết cách giữ bình yên cho cuộc sống cá nhân, không để những chuyện khác ảnh hưởng đến gia đình mình".

Minh Hằng luôn được nhà chồng thấu hiểu cho công việc

Sau hơn 1 năm kết hôn với ông xã doanh nhân, con trai Minh Hằng là bé Mỡ đã chính thức chào đời vào tháng 8/2023. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, bản thân cô không giỏi làm mẹ và có những bỡ ngỡ trong lần đầu nhưng may mắn có sự hỗ trợ rất lớn từ ông xã và người thân trong gia đình.

Minh Hằng nhận định về việc làm mẹ bỉm: "Làm mẹ là điều khó nhất trong cuộc đời này. Có những thứ tôi có quyền làm sai, có quyền mệt, có quyền buông xuôi, có quyền không làm tốt. Nhưng làm mẹ phải luôn làm tốt, đó là nghĩa vụ phải thực hiện. Cho dù có mệt mỏi thế nào, thiếu ngủ ra sao nhưng việc làm mẹ phải được chu toàn".

Từ ngày sinh con đến nay, cô tập trung dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Khi nhóc tỳ dần lớn lên và được gia đình 2 bên đỡ đần, Minh Hằng dần quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, hậu sinh nở, nữ ca sĩ cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc và mặn mà hơn tước.

Minh Hằng hiện có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Ông xã doanh nhân cũng rất yêu thương và chiều chuộng cô