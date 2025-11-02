Các loại thực phẩm mọi người ăn hàng ngày luôn để lại dư vị trong miệng, đặc biệt là những gia vị mạnh như hành, tỏi. Hầu hết các vị này đều có thể loại bỏ bằng cách vệ sinh răng miệng tốt. Nhưng nếu nhận thấy khẩu vị của mình có sự thay đổi đột ngột, luôn có vị bất thường và kéo dài hơn 1 ngày, có thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Bác sĩ người Anh Abbas Kanani đã liệt kê 5 vị trong miệng bạn nên chú ý. “Nếu thay đổi khẩu vị đi kèm với các triệu chứng đáng lo ngại khác như buồn nôn, nôn, sốt hoặc khó nuốt, bạn nên đi khám bác sĩ”, bác sĩ Kanani nói.

Vị đắng

Ảnh minh hoạ

Vị đắng trong miệng có thể là dấu hiệu của các vấn đề về gan hoặc túi mật, trào ngược dạ dày thực quản hoặc do uống một số loại thuốc. Khi bạn buồn nôn, nôn, đau bụng và mệt mỏi, miệng bạn có thể bị đắng.

Đắng miệng cũng có thể là dấu hiệu chứng tỏ chức năng gan của bạn đã bị suy giảm do các bệnh lý về gan như viêm gan cấp và mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan. Vị đắng còn liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố, sức khỏe răng miệng kém và căng thẳng.

Vị kim loại

Các vấn đề về răng miệng có thể để lại vị kim loại trong miệng của bạn và là dấu hiệu của bệnh nướu răng hoặc nhiễm trùng nướu. Bạn có thể quan sát xem nướu có bị đỏ, sưng, chảy máu mỗi khi đánh răng và hôi miệng hay không. Vị kim loại có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn như bệnh thận, bệnh gan hoặc tiểu đường.

Giảm vị giác hoặc khứu giác, khô miệng hoặc thay đổi khẩu vị cũng có thể xuất hiện cùng với vị kim loại. Một số người cũng cảm thấy có vị kim loại nếu họ bị ợ chua, trào ngược axit và khó tiêu.

Tiến sĩ Natasha Bhuyan, Giám đốc Y tế Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo chứng mất trí nhớ gây ra bởi "sự thoái hóa của não, làm thay đổi các dây thần kinh của não" có thể làm thay đổi vị giác của bạn và gây ra vị kim loại trong miệng của bạn.

Ảnh minh hoạ

Vị ngọt

Thông thường, bạn sẽ chỉ cảm thấy vị ngọt khi ăn thực phẩm có đường nhưng nếu miệng luôn ngọt ngay cả khi không ăn gì có thể là do nồng độ glucose cao và là dấu hiệu của bệnh tiểu đường do cơ thể phải vật lộn để điều chỉnh lượng đường trong máu. Khi mọi người khát nước, đi tiểu thường xuyên và mờ mắt, vị ngọt cũng sẽ xuất hiện trong miệng bạn thì càng nguy hiểm hơn.

Theo Healthline, vị ngọt có thể là triệu chứng ban đầu của các vấn đề thần kinh như đột quỵ, động kinh và nhiễm trùng ở xoang, miệng, họng, thậm chí là ung thư phổi tế bào nhỏ - một trong hai nhóm bệnh lý ác tính của ung thư phổi, thường gặp ở nam giới.

Vị chua

Trào ngược dạ dày thực quản, khi axit dạ dày trào ngược vào thực quản, có thể tạo ra vị chua trong miệng của bạn. Ợ nóng, đau ngực và khó nuốt có thể xuất hiện cùng với vị chua. Vị chua cũng có thể do khô miệng, nhiễm trùng và rối loạn thần kinh. Nếu không đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên, sự tích tụ các mảng thức ăn và vi khuẩn sẽ để lại vị chua trong miệng.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, vị chua còn xuất hiện khi bạn bị tưa miệng, bệnh nhiễm trùng miệng do sự phát triển mạnh của nấm Candida ký sinh trên miệng. Những người có hệ thống miễn dịch yếu có nhiều khả năng bị tưa miệng, điều này cũng có thể gây ra các mảng trắng trên lưỡi và miệng. Không bổ sung đủ đủ kẽm cho cơ thể là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến miệng có vị chua sau khi ăn.

Vị mặn

Nếu bạn luôn cảm thấy có vị mặn trong miệng có thể là dấu hiệu mất nước hoặc khô miệng, vì cơ thể bạn có thể đang cố gắng tiết kiệm nước bằng cách tiết ít nước bọt hơn. Lúc này bạn cần bổ sung nước ngay, nếu không mất nước có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như co giật, kiệt sức cũng như các vấn đề về thận về lâu dài.

Bị đau dữ dội ở phần bụng trên, ợ nóng thường xuyên, buồn nôn cùng với vị mặn trong miệng là dấu hiệu trào ngược axit hoặc trào ngược mật. Nếu không được điều trị kịp thời, trào ngược có thể dẫn đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản, một tình trạng tiền ung thư thực quản.

(Theo Healthline, Express UK)