Miền Trung đối mặt mưa lớn phức tạp sau bão NORU, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất

Mưa lớn sau bão

Như vậy, sau hơn 10 tiếng "quần thảo" trên đất liền nước ta, trưa 28/9, bão số 4 - Noru đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ở trên khu vực Nam Lào. Mặc dù bão đã tan tuy nhiên, thời tiết trên biển vẫn chưa thuận lợi để người ra khơi. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền cũng như vậy, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum vẫn còn gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Đặc biệt, là mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục tại Trung Bộ và mở rộng ra cả Bắc Bộ trong những ngày tới.

Mưa xối xả tại các địa phương tâm bão.

Trước đó, trong thời gian trước và trong khi bão đổ bộ, khu vực Trung Bộ đã có mưa to tới rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 08h ngày 28/9 có nơi trên 150mm như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 199mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 398mm, Bình Lâm (Quảng Nam) 629mm, Tiên Phước (Quảng Nam) 403mm, Đăk Choong (Kon Tum) 270mm,…

Sáng 28/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Kon Tum tiếp tục có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 28/9 đến đêm 29/9, vùng mưa mở rộng ra khu vực hầu hết Bắc Trung Bộ và một phần Bắc Bộ, những khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm.

Hội An ngập nặng sau bão.

Ngày và đêm 28/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Cảnh báo: Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Nguy cơ sạt lở đất

Theo báo cáo từ TTKTTVQG, độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) tính đến thời điểm 07 giờ ngày 28 tháng 9 như sau:

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%).

Nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đối với các địa phương:

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương sau mưa lớn. Nguồn: TTKTTVQG.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 29 đến ngày 07/10



Áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu và giai đoạn từ khoảng ngày 03-04/10 có khả năng được tăng cường trở lại. Dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 4. Từ khoảng ngày 01/10 dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, từ ngày 03/10 dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần đi. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh.

Cảnh báo:

- Bắc Bộ: Từ đêm 29/9-03/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du, đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng từ đêm 29-30/9 và 01-03/10 phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông.

- Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông.