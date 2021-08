Miễn phí chuyển tiền không giới hạn cùng gói HDBank Sky One

Nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch online, linh hoạt khi sử dụng các dịch vụ tài chính mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, HDBank mang đến giải pháp công nghệ chi tiêu thông minh, an toàn và tiết kiệm. Theo đó, từ nay, khách hàng có thể thoải mái sử dụng dịch vụ eBanking với ưu đãi "Tận hưởng dịch vụ chuyển tiền phí 0 đồng cùng Gói HDBank Sky One".

Chương trình dành cho tất cả khách hàng cá nhân hiện đang sử dụng Tài khoản Tiền gửi thanh toán thông thường hoặc mở mới Gói HDBank Sky One.

HDBank miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống không giới hạn, chuyển tiền nhanh tài khoản và số thẻ miễn phí. Đồng thời, HDBank hỗ trợ 24/7 qua hotline 1900 60 60 giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng khi tìm hiểu chương trình, nắm bắt quy trình mở mới hoặc chuyển đổi tài khoản.

Chương trình nằm trong chuỗi các các hoạt động chuyển đổi số của HDBank, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế. Song song, HDBank cũng tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình đặc biệt với nhiều ưu đãi, giảm phí và lãi khác dành cho khách hàng cá nhân sử dụng HDBank App như: Tích điểm đổi quà với chương trình khách hàng thân thiết HDBank Loyalty, Gửi tiết kiệm online nhận lãi suất cao hơn gửi tại quầy,…

Từ đầu đại dịch cho đến nay, HDBank đã triển khai hàng loạt chương trình, biện pháp hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng luôn được HDBank đáp ứng đầy đủ với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ATM hoạt động liên tục, thông suốt. Đây chính là cam kết của HDBank trong thực thi chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, theo đúng phương châm xuyên suốt luôn "Cam kết vì lợi ích cao nhất" cho khách hàng, cho cộng đồng xã hội, xây dựng ngân hàng Số Hạnh phúc vì người dân của HDBank.