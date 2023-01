Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt rét mới, miền Trung đón mưa trái mùa dịp cận Tết

Miền Bắc lạnh ẩm

Những ngày vừa qua, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc có sự thay đổi khi tăng 1-2 độ. Hình thái thời tiết chủ đạo có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-23 độ, thấp nhất 14-17 độ vùng đồng bằng, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Tuy nhiên, theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa sẽ được tăng cường trở lại các đợt vào ngày 6/1 và khoảng ngày 12-13/1 và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Cụ thể, từ ngày 6/1 tới đây, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt giảm sâu, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi xuống dưới 8 độ, trời rét đậm, rét hại.

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh tăng cường.

Trong khi đó tại các tỉnh Trung Bộ, rãnh áp thấp xích đạo từ ngày 5-7/01 nâng trục lên phía bắc sau lùi về phía nam suy yếu dần, trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh trong khoảng từ ngày 5-7/1, sẽ gây ra mưa lớn tại khu vực này.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 10 ngày tới, thời tiết TPHCM ít thay đổi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-23 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

Miền Trung mưa lớn trái mùa

Ngày 04/01, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 04/01 có nơi trên 40mm như: Sông Hinh (Phú Yên) 99.4mm, Vạn Ninh (Khánh Hòa) 75.2mm, Tam Trà (Quảng Nam) 45.4mm,…

Dự báo, từ đêm 04-07/01, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng Trị, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên Từ 01h/05/01-01h/07/01 50-120mm, có nơi trên 150mm Đà Nẵng, Quảng Nam Từ 01h/05/01-01h/07/01 100-150mm, có nơi trên 200mm Từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận Từ 01h/05/01-01h/07/01 100-250mm, có nơi trên 300mm

Ngoài ra, từ chiều ngày 05-06/01, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Trong ngày 07/01, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm (lượng mưa tính từ 01h đến 19h ngày 07/01). Từ đêm 07/01, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Đợt mưa lớn diễn ra vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán chính vì vậy người dân cần chủ động phòng tránh cho những diện tích trồng hoa cũng như cây cảnh Tết. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo dài hạn thời tiết Tết Nguyên đán Quý Mão

Về xu hướng thời tiết dài hạn hơn trong tháng 1 này, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng sẽ không quá rét, dự báo mức nhiệt phổ biến cao hơn mọi năm từ 0,5-1 độ C do không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu hơn so với tháng 12/2022 và yếu hơn trung bình tháng 1 mọi năm.

Rét đậm, rét hại xảy ra tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bao gồm Hà Nội, Tết này không quá rét.

Với các khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận xu hướng từ giờ đến Tết Nguyên đán đáng chú ý là sẽ có mưa nhiều hơn so với mọi năm.

Dự báo sẽ mưa nhiều hơn khoảng 10-30mm; riêng khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi cao hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm. Ngay cuối tuần này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết sẽ chủ đạo là nắng do đã vào mùa khô. Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện về chiều tối nhưng sẽ không lớn.