Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 19-21°C. (Ảnh minh hoạ: Trí Anh)

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, phía Nam cục bộ mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21°C, vùng núi và trung du 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, khu vực này lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.

Trên biển, từ 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, trong đó vùng biển phía Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong chiều tối 19/10, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025.

Từ chiều tối 17/10 đến hết ngày 19/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Trong đêm 17 và ngày 18/10, Nghệ An và khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, mưa tập trung chính vào chiều và tối.