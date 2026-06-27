Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, hai ngày nay ở khu vực miền Bắc và Thủ đô Hà Nội, những cơn mưa dông đã khiến nền nhiệt giảm mạnh.

Trong đêm qua (26/6), mưa dông đã quay trở lại khu vực Bắc Bộ, phạm vi và cường độ mưa giảm so với đêm trước đó.

Do mưa giảm nên lũ trên sông Bằng Giang tại Cao Bằng sẽ tiếp tục xuống. Dự báo đến 13h hôm nay, mực nước sẽ xuống báo động 2.

Miền Bắc ngày oi nóng, chiều tối có mưa dông.

Trong ngày, thời tiết ở Bắc Bộ chủ đạo là tạnh ráo, đôi lúc có nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua, phổ biến ở mức 29-33 độ C, oi nóng vào trưa chiều.

Mưa dông sẽ quay trở lại miền Bắc vào chiều tối và đêm nay. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất cục bộ.

Trái ngược với tình trạng mưa dông ở Bắc Bộ, người dân khu vực Trung Bộ lại đang chịu nắng nóng nhiều ngày nay. Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn tây nam vẫn đang tiếp tục chi phối thời tiết khu vực miền Trung, kéo dài đợt nắng nóng.

Dự báo trong hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đến chiều và tối nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, cũng có mưa to cục bộ kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh.

Từ ngày mai, nắng nóng xuất hiện thêm tại tỉnh Thanh Hóa. Nhiệt độ hạ xuống 35-37 độ C. Đợt nắng nóng này đã kéo dài nửa tháng qua và dự báo sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng 6. Từ khoảng ngày 29-30/6, nắng nóng ở khu vực miền Trung sẽ dịu dần rồi kết thúc.

Với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trời sẽ có nắng từ sáng đến khoảng 3h chiều nay. Nhiệt độ các phường từ 29-34 độ C. Đến chiều tối, trời chuyển mưa dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, ngoài khơi đặc khu Trường Sa cảnh báo mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8. Đặc khu Hoàng Sa mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/6:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.