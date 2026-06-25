Ngày 25/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị một nam shipper hành hung tại khu vực trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, người đàn ông đã túm tóc, kéo lê cô gái nhiều mét trên đường và liên tiếp đấm vào vùng mặt nạn nhân. Chỉ đến khi có người xung quanh can ngăn, người này mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Clip ghi lại hiện trường sự việc

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Dù chưa rõ nguyên nhân của sự việc, tuy nhiên, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực đối với phụ nữ được ghi lại trong clip. Theo camera an ninh của tòa nhà, sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 23/6.

Thông tin từ báo An ninh Thủ đô cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, sáng 25/6, Công an phường Láng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an phường Láng mời người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ (Ảnh: An ninh thủ đô)

Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng xác định nam shipper xuất hiện trong video là N.H.Y. (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Trong sáng cùng ngày, Công an phường Láng đã mời N.H.Y. đến trụ sở để làm việc. Đồng thời, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.