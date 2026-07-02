Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rải rác. Từ ngày 4-7/7, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực trũng thấp.

Miền Bắc hôm nay nắng gián đoạn, có lúc có mưa.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong hai ngày 3-4/7, khu vực Thanh Hoá – Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong các ngày 3-5/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.